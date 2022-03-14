«Зависимость России от Европы была тотальной, но никто не кричал об угрозе. От Китая такой зависимости нет»

Китаевед Николай Вавилов — о том, выгоден ли Поднебесной конфликт на Украине

В эти дни часть экспертов высказали мнения, что Китаю выгоден конфликт на Украине, поскольку переключив фокус на Европу, США ослабили давление на Пекин. Китаевед Николай Вавилов на своем YouTub-канале предлагает разобраться — так ли это на самом деле. Эксперт объясняет, чем сложившаяся ситуация выгодна, в первую очередь, американским и канадским производителям энергоресурсов, а также почему Китай открыто отвергает и не боится западных санкций, поддерживая Россию. «Реальное время» предлагает ознакомиться с печатной версией выступления писателя.

Вряд ли Китаю выгодно такое повышение нефти

Сегодня информация о Китае, нашем важнейшем внешнеполитическим партнере, который не только не поддержал санкции, но и осуждает действия США. Сейчас мало кто в мире осуждает действия США, Китай это открыто делает, это не Боливия, это не какая-то небольшая страна, это член Совета Безопасности ООН поддерживает Россию, осуждает США. Так вот, информация Китая врагами России используется в своих целях, для манипуляции с целью доказать, что это не настоящий союзник, это какой-то плохой партнер.

Что сейчас пытаются обсуждать разные пропагандисты и СМИ, которые пытаются выступить косвенной критикой взаимоотношений России и Китая, косвенной критикой российских властей? Они утверждают, что операция России на Украине выгодна Китаю. России она как будто бы не выгодна, а Китаю она выгодна больше всего. И вот Китай толкнул Россию на эту операцию и так далее, что фактически делает косвенную критику российских властей, которые как будто бы не самостоятельны, вот действуют по указке из Пекина.

Но о чем говорят факты: после начала специальной операции 24 февраля нефть увеличилась в цене с 92 долларов за баррель и на максимуме была 124 доллара, сейчас она порядка 110 долларов. Если мы вспомним, что Китай закупает нефть из-за рубежа, в основном, 75%, то вряд ли Китаю выгодно такое повышение нефти и вообще повышение сырьевых цен.

Что сейчас пытаются обсуждать разные пропагандисты и СМИ? Они утверждают, что операция России на Украине выгодна Китаю. Фото vk.com/dnr_online_su

Что касается вообще повышения сырьевых цен, очень важно понимать большую картину того, что происходит, общую картину. Она состоит в том, что за последние два года и Евросоюз, и Соединенные Штаты влили в мировую экономику огромное количество ликвидности. Часть из этой ликвидности была заморожена на фондовых рынках, стерилизованных пока временно, заморожена инфляция, которая сейчас грозит перейти в сырьевые цены, она уже переходит, мы это видели до событий на Украине на ценах на газ. И всем было понятно, что мировая экономика подошла к определенной фазе торможения, кризиса. К началу 2020 года она уже начала свой спад, это было хорошо видно по Китаю, и вливания ковидной ликвидности привели лишь частично к восстановлению спроса, а в значительной степени это просто привело к росту инфляции.

Пока в потребительской сфере эту инфляцию никто не замечал, она уходила в биржевые цены, то есть росли акции, люди как будто бы богатели, росла капитализация компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, да на всех фондовых биржах: и на китайской, и на гонконгской, и на индийской, и так далее. Но де-факто это просто было отведение инфляции от потребительского сектора, производственного в биржевую. Но биржевая инфляция — термин весьма специфичный, как будто бы акции росли, но реально это все уходило, эта ликвидность.

Сейчас, когда мы подошли к моменту, что цены на акции и капитализация фондовых бирж, возможно, будет корректироваться, то есть падать, эти деньги польются на сырьевые рынки. Они уже льются на сырьевые рынки, и мы понимаем, что сейчас информацией по этой ситуации с ростом цен, инфляцией, в том числе в США и в Европе, пытаются манипулировать и обвинить Россию.

Да операция на Украине она, конечно, спровоцировала психологический эффект, но это отнюдь не главный триггер, это один из факторов роста цен. Главный — это возвращение инфляции, ликвидности из финансового сектора в производственный и уже дальше в потребительский сектор.

Тем не менее цена выросла — 120 долларов за баррель нефти. И, повторюсь, вряд ли Китаю, который закупает 75% своей нефти, это выгодно. Цены в Китае на пшеницу повысились на 20% за последний месяц, что тоже сложно назвать для Китая выгодным. Повысилась цена на другие сырьевые позиции: на никель, на неон, который используется для производства полупроводников.

Цена выросла — 120 долларов за баррель нефти. Вряд ли Китаю, который закупает 75% своей нефти, это выгодно. Фото pixabay.com

Трудно предположить, что ситуация на Украине спланирована китайскими властями

И самое главное, кроме роста цен над Китаем нависла угроза попадания под Украинский пакет санкций со стороны США. Об этом уже недвусмысленно говорят американские власти. Трудно предположить, что китайцы настолько недальновидны, чтобы открыто поддерживать Россию, чтобы потом попасть под санкции, и что ситуация на Украине спланирована китайскими властями. Обычно эта логика «самострела» — выстрела в собственную ногу, логика обывателей. Но на высоком уровне принятия решений такой логики не существует.

Кроме того, локально коснемся восточноевропейского взаимодействия Китая конкретно с Украиной. Украина была главным поставщиком в Китай достаточно дешевой кукурузы, зерна, масла, железной руды и так далее. То есть это один из крупных поставщиков. Главный партнер для Украины на внешнем рынке — это Китай. Товарооборот был 18 млрд долларов по итогам 2021 года. Сейчас этот товарооборот будет полностью потерян, уйдут из Украины все китайские предприятия. Китайские граждане на Украине подвергаются определенным актам насилия и не только на Украине, но и в Соединенных Штатах и в Европе на них стали косо смотреть. Мол, что «вы поддерживаете Россию, значит, вы их союзники и будете подвергнуты такому же давлению». Тут тоже было трудно предположить, что китайцы были заинтересованы в таком развитии ситуации.

Часть поездов, которые шли по маршруту Китай-Европа через Евразию, тоже изменили свой маршрут. Это небольшое количество — 2%, но здесь тоже видим, что ситуация для Китая не очень хорошо складывается. Тем более регион Черного моря стал зоной боевых действий. Через Черное море очень много китайских потоков идет. Это не выгодно. И также очень важно в экономике, что из-за колебания курса рубля немножко затормозились торговые операции с товарами, которые были заказаны из Китая. Сейчас они стоят где-то в портах и тому подобное. Кто-то не спешит заказывать, ждет стабилизации курса, кто-то требует полной предоплаты и так далее. То есть это тоже существенно влияет на ту часть торговли, которая касается не сырьевых товаров, а каких-то товаров с добавленной стоимостью — разного ширпотреба и тому подобного.

И еще одно последствие, которое случилось после начала спецоперации — это повышение боеготовности тайваньской армии. То есть начались более интенсивные учения, более интенсивная подготовка к возможному вторжению китайской армии. Этот объем фактов говорит о том, что вряд ли тут была какая-то выгода для Пекина. Ему эти последствия неприятны, но в Пекине осознают, что это связано не только с Украиной, что это долгосрочные влияния, в том числе и монетарной политики ковидных вливаний. Именно COVID-19 спровоцировал масштабные вливания в экономику, поэтому я их так называю. Здесь очевидно, что Китай с этим мирится до определенной степени.

И еще одно последствие, которое случилось после начала спецоперации — это повышение боеготовности тайваньской армии. Фото news24online.com

Что еще важно? Говорят, что Россия становится зависима от Китая, но опять же факты немного или совсем по-другому трактуют это заявление. Европа и Китай — это основные покупатели российской нефти и газа, они не прекратили покупку, хотя разговоров об этом было очень много. Отказались только Соединенные Штаты, на них приходится малая доля поставок, она выросла только в последнее время и в определенные штаты. Кстати, республиканские могут больше всего пострадать от запрета российской нефти, который инициировала администрация демократической партии США во главе с Байденом.

Южная Корея не прекратила закупок российской нефти, Япония не прекратила закупки нефти, то есть никакой зависимости только от китайского рынка не сложилось.

Заявление о том, что китайские компании рассматривают возможность покупки долей в российских компаниях: во-первых, они и раньше эти доли покупали, а во-вторых, пока это ничем толком не подтверждено. Такие разговоры могли вестись, потому что меняется экономическая конъюнктура, меняются форматы взаимодействия. Тем более если это касается каких-то подсанкционных компаний, таких как РУСАЛ, наверное, да, это логично. Я думаю, что сам РУСАЛ мог инициировать такие переговоры и так далее.

«Роснефть», о которой велась речь, также активно участвует в работе на китайском рынке. И «Газпром» тоже, соответственно, работает на китайском рынке, у них совместные проекты с китайцами. Так что это нормальная логика. Почему-то когда масштабные доли в российских компаниях покупали британские, американские и другие компании, никакого шума о европейской угрозе не было, которая, как мы видим, сейчас сработала, как работает ориентация только на одно пространство, как ежедневно изо всех СМИ сейчас ведется определенный артобстрел якобы компании уходят — вот что такое угроза Запада, реальные его действия, которые уже бессмысленны в каком-то смысле, беспощадны и уже напоминают малоадекватные действия.

Тем не менее зависимость от Европы была тотальной и вот она так сейчас проявляется. От Китая никакой такой зависимости не существует, от Европы вот существовала и почему-то никто не кричал о европейской угрозе, хотя она сейчас реально сработала.

«Газпром» тоже работает на китайском рынке, у них совместные проекты с китайцами. Фото gazprom.ru

Этот коллапс выгоден производителям энергоносителей США и Канады

Кому выгодно то, что сейчас происходит? Очевидно, что этот коллапс на энергетическом и продовольственном рынке Европы, который сейчас, возможно, происходит и в Китае, выгоден производителям энергоносителей и продовольствия США и Канады. То есть две стороны, которые явно выигрывают от безумного роста цен. Сейчас когда бюргер, который хочет заправить свой Volkswagen, обнаружит, что цены выросли и что ему запретили покупку нефти и газа из России, обосновав тем, что это борьба с некой восточной ордой, он будет покупать и платить свою дань американскому производителю энергоносителя, если захочет и дальше ездить. Поэтому ему придется платить дань американскому производителю, а цена на бензин будет в 10 раз больше.

Мы уже видели, что значит радикалы «зеленой повестки». Ведь они были готовы разрушить энергетические рынки Европы, а мы видели, как росли их цены на газ, нефть и бензин. Но это никого все равно не останавливало.

Перед нами радикалы экономические, которые действуют из администрации Евросоюза и Соединённых штатов. Их интересует максимизация прибыли от поставки собственных энергоносителей и сомнительных программ зелёной энергетики. Но они не постоят за ценой, их избиратели — не бюргеры, а мигранты Туниса, Турции и Украины, которых они сейчас максимально завозят к себе на территорию. А коренное население Европы будет платить за свою попытку оставаться в рамках среднего класса и традиционной модели общества.

Вопрос по поводу «UnionPay», если россияне сейчас начнут пользоваться картами, состыкованными «Мир» и «UnionPay», то часть эквайринга при пользовании карты будет оставаться у китайцев. Хотя, учитывая малую долю россиян, как туристов, примерно, нескольких миллионов человек, то речь пойдет о не очень большой сумме. Если говорить о том, что UnionPay нагреется в России, при этом потеряет целую сеть в Европе, Соединенных Штатах, то можно говорить, что это больше, чем союзнический шаг. Так как — это реальная угроза для очень огромной экономической финансовой системы. Если такое случится, то это поддержка России уже как минимум не на словах.

Если говорить о том, что UnionPay нагреется в России, при этом потеряет целую сеть в Европе, Соединенных Штатах, то можно говорить, что это больше, чем союзнический шаг. Фото Masaru Kamikura / wikipedia.org

Появляется вопрос: «Почему Китай идет на такие риски?». Ведь все понимают, что Китай — это отдельный «континент». Страна, которая имеет собственную цивилизацию, развитие и свои государственные интересы. Ответ на этот вопрос на поверхности, все потому что руководство Китая решило, что санкции будут неизбежны, это связано с решением, принятым от тайваньской операции. Ведь это было давно, от нарастающего давления Соединенных Штатов, которое началось еще при Трампе, а усилилось при Байдене.

Информационное агентство ТАСС задало вопрос китайскому МИДу: «Боится ли Китай санкций в отношении своих компаний из-за поддержки России?». На это был ответ довольно четкий, Китай имеет меры для ответа, он не боится, так как готов ответить за санкции в отношении китайских предприятий. Речь идет о том, что высшее руководство Китая уже предусмотрело эту ситуацию.

4 февраля была достигнута договоренность между лидерами России и Китая. Сейчас же она в полной мере исполняется. Это значит, что Китай тоже готовится к коренным геополитическим изменениям в 2022 году. К каким именно? Известно лишь высшему военно-политическому руководству Китая, но изменения точно произойдут.

А поддержка России носит неспешный характер, здесь нет корыстных целей. Она преследует общие цели Китая в изменившейся геополитической ситуации в мире, которая идет к своей развязке, к крупным изменениям.

Это понятно, потому что после прихода Байдена, объем давления на Китай не уменьшился. Об этом свидетельствует хлопковая война, попытка надавить на производителей хлопка в Синьцзяне, а это 80% китайского хлопка. Китай — страна номер 1 по производству хлопка. Если китайские компании попадут под санкции США, есть акт давления против крупнейших технологических корпораций.

Китай — страна номер 1 по производству хлопка. Фото: Синьхуа

Сигнал о долгосрочных попытках США уничтожить китайскую экономику был принят, на основании этого действия, в том числе, и было решение о поддержке России. Говоря простым языком, Китай понял, что против них санкции будут в любом случае, поддержат они Россию или нет, поэтому это их долгосрочная стратегия. А объем санкций, который вводится в отношении России, позволяет делать вывод, что они не носят смертельный характер, так как санкции в основном имеют декларативный характер. А также носят временный характер, хотя они очень громко используют такой элемент, как информационная война. Так все складывается. Пропагандисты используют любой повод для того, чтобы подчеркнуть зависимость и несамостоятельность Китая. Все это необъективно.

Можно заметить, что ситуация в США складывается нестабильная, так как растет инфляция, а цены на бензин рекордные за последние десятилетия, и с каждым днем они будут только расти. Потому что объем ликвидности будет поступать с биржевых рынков производства, вся эта напечатанная масса создаст ситуацию для гиперинфляции. Очень вероятно в этой ситуации, что инфляция будет проблемной наряду с безработицей в США.

Ситуация усугубится в ноябре, в конгрессе США будут выборы. Поэтому произойдет зеркальная ситуация, когда еще Трамп был у власти в конце 2020 года, когда демократы выиграли на волне COVID-19. Сейчас может произойти все наоборот, выиграют республиканцы в конгрессе. И они попытаются инициировать импичмент Байдена на фоне экономического кризиса. Это вновь грозит политическим кризисом в Соединенных Штатах.



Татьяна Жиляева, Виктория Мельникова