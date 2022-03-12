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Второй конвой с гуманитарной помощью отправился из Татарстана в Донбасс

20:36, 12.03.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Второй конвой с гуманитарной помощью отправился из Татарстана в Донбасс

Сегодня из Казани для жителей Донецкой и Луганской народных республик был отправлен конвой с гуманитарным грузом массой более 81 тонны. В качестве гуманитарной помощи сотрудники различных предприятий, организаций и общественных объединений Татарстана собрали продукты длительного хранения, одежду, одеяла, постельное белье, полотенца, медицинские маски, антисептическую жидкость. Это уже вторая колонна с таким грузом. Первая, на 66 тонн, уехала еще в конце февраля.

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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