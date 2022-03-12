У «Локомотива» мало шансов в дерби, а у «Краснодара» перед «Спартаком»

Прогноз на 21-й тур Российской премьер-лиги

Весенний футбол набирает обороты, и уже к третьему туру после возобновления чемпионата нас ожидает третье московское дерби подряд. О том, какие шансы у «Локомотива» выстоять перед мощным ЦСКА, расквитается ли за унижение в Ростове «Рубин» и что покажет «Спартак» в третьей игре Ваноли у руля команды — в традиционном прогнозе спортивной редакции «Реального времени».

«Локомотив» — ЦСКА: мало шансов для «железнодорожников»

В весеннюю часть чемпионата «Локомотив» вошел с обновленным нападением и без главного тренера — немец Маркус Гисдоль сбежал из клуба одним из первых. А нападающие Федор Смолов и Виталий Лисакович ушли в «Динамо» и «Рубин». Оба, кстати, уже забили за новые команды.

Надо сказать, что лайт-перезагрузка пока работает не без перебоев. В прошлом туре «железнодорожники» с трудом обыграли «Химки», и есть большая вероятность, что эту победу у них заберут — в матче принимал участие дисквалифицированный Кухта, который стал автором победного гола. В Кубке России «Локомотив» и вовсе был разгромлен командой ФНЛ — 0:4 от «Енисея». А тренерская чехарда и неопределенность команде уверенности точно не добавляют. В матче с ЦСКА командой руководить будет Дмитрий Лоськов.

Кроме того, игру с ЦСКА рискуют пропустить защитник Тин Едвай, полузащитник Антон Миранчук и нападающий Франсуа Камано. У всех троих проблемы со здоровьем. Точно не сыграет голкипер Маринато Гильерме и защитник Станислав Макгеев.

У ЦСКА дела весной куда приятнее. Команда Алексея Березуцкого идет без поражений и побеждает четыре матча подряд. Шикарно себя показывает и уже точно оправдал свое приобретение Юсуф Языджи. Турецкий полузащитник забивал в двух встречах, принося «армейцам» важнейшие очки — со «Спартаком» и «Нижним Новгородом». В игре против волжан он забил в самой концовке.

Прогноз «Реального времени»:

«Железнодорожники» не проигрывают красно-синим на «РЖД-Арене» уже четыре матча подряд. Три из них они выиграли. И все же на этом этапе «армейская» команда выглядит предпочтительнее.



2:1 — победа ЦСКА

Фото spartak.com

«Спартак» — ФК «Краснодар»: Ваноли продолжит побеждать

«Спартак» пока так и не нашел ту модель игры, которую от нее хочет Паоло Ваноли, но уже набирает важные очки в матче с топ-клубами. В прошлом туре «красно-белые» оставили вопросы, но сумели обыграть «динамовскую» машину — 2:0. Мощным получился первый тайм, когда в течении 11 минут удалось забить дважды: сначала Николсон, а затем шикарным обводящим ударом забил Промес. Правда, помогла «Спартаку» и красная карточка у «Динамо».

Неплохо смотрелась команда итальянца и в кубковом матче, где «красно-белые» не оставили шансов «Кубани» (6:1), и вот тут-то мы увидели боевую мощь москвичей во всей красе. Команда выглядела живо, ярко и вариативно в атаке. Если после кубкового разгрома оставались сомнения, что в РПЛ «Спартак» может также, то после победы над «Динамо» стало очевидно, что Ваноли уже настраивает команде определенный рисунок игры.

Краснодарцы вопреки массовым потерям своих легионеров неплохо справились и добыли важные три очка в прошлом туре. Правда соперником был «Урал», который весь сезон плетется в конце таблицы. «Быков» покинули уже 5 иностранцев и главный тренер на фоне событий на Украине.

Российские сменщики выглядят неплохо, но теперь в составе «Краснодара» слишком много молодых футболистов, от которых сложно будет ожидать стабильности в каждой игре.

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на победу над «Уралом», которая случилась скорее по инерции, однозначным фаворитом выглядит поединка выглядит «Спартак». Домашнее поле и отсутствие системных потерь в составе должны сыграть за «красно-белых».



2:0 — победа «Спартака»

Фото rubin-kazan.ru

«Рубин» — ФК «Ростов»: ждать ли отмщения за ростовское унижение?

Наверняка еще свежо в памяти футболистов и болельщиков «Рубина» унизительное поражение казанцев в Ростове-на-Дону (5:1). Самое крупное поражение казанского клуба при Леониде Слуцком получилось неоднозначным. «Рубин» тогда неплохо провел первый тайм, забил отличный гол в исполнении Бакаева. Но во втором что-то пошло не так.

Наверняка в казанской команде хотят расквитаться с южанами. Правда, ресурсов на это у них все меньше. Накануне стало известно, что два ключевых игрока средней линии датчанин Андерс Дрейер и черногорец Сеад Хакшабанович попросили приостановить свои контракты с «Рубином», и клуб пошел им навстречу. Датчанин сейчас — это главный бомбардир клуба, и один из двух ключевых игроков построения игры в центре. Потеря Хакшабановича не такая болезненная, хоть и тоже неприятная. Зато теперь у «Рубина» есть Виталий Лисакович, забивший 5 мячей из 6-ти казанских. Возможно в игре с «Ростовом» он продолжит эту серию.

В составе донской команды тоже хватает громких обновлений. На пост главного тренера вернулся Валерий Карпин, которому теперь позволено совмещать посты в сборной России. Национальная команда сейчас без игр, так что на «Ростове» Карпин и сосредоточится.

Прогноз «Реального времени»:

Учитывая пертурбации в обеих командах, сейчас давать прогнозы очень сложно. Каким выставит «Ростов» Карпин и как справится «Рубин» без своих ключевых игроков — неясно. При Дрейере и Хакшабановиче в составе, казанцы были бы безусловными фаворитами на своем поле. Поэтому предположим, что будет ничья.



1:1 — ничья

Фото vk.com/fcnn_ru

ФК «Уфа» — ФК «Нижний Новгород»: последний шанс для начала спасения уфимцев

Команда из столицы Башкортостана продолжает свое медленное падение на самое дно турнирной таблицы, и если не брать очки здесь и сейчас, в ближайшем же туре, то это грозит катастрофой. Хотя, в свете последней дискуссии в РПЛ может оказаться, что никто Премьер-лигу не покинет.

После возобновления чемпионата «Уфа» только теряла очки. Команда Алексея Стукалова уступила «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Уфимцы очень мало забивают и пока непонятно, за счет чего смогут выправить ситуацию. На усилиях одного Хамида Агаларова тоже далеко не уедешь.

«Нижний Новгород» успел выиграть и проиграть в РПЛ после возобновления чемпионата, но с треском провалился в Кубке России (0:3 от «Динамо»). Выглядит ли после этого команда Александра Кержакова предпочтительнее уфимцев? Едва ли.

Прогноз «Реального времени»:

Нас ждет встреча двух аутсайдеров, не особо любящих играть первым номером. Мечты Стукалова о красивой атакующей игре разрушились о реальность и уровень его игроков. А Кержаков изначально выстраивал свою команду от обороны. Поставим на «сухую» ничью.



0:0 — ничья