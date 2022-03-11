«Рубин» приостановил действие контрактов с двумя полузащитниками

«Рубин» приостановил действие контрактов с двумя игроками до лета текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Так, действие контрактов приостанавливается с полузащитниками Андерсом Дрейером (Дания) и Сеадом Хакшабановичем (Швеция, Черногория).

Фото: rubin-kazan.ru

В прошлом месяце в казанский «Рубин» перешел 18-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кузнецов. Контракт с ним рассчитан на пять лет. До этого спортсмен выступал за молодежную и вторую команду «Зенита», принимал участие в четырех матчах РПЛ и матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Также казанский клуб подписал контракт с защитником челнинского «КАМАЗа» Егором Тесленко. Соглашение с игроком подписано до 2026 года. Выступать в «Рубине» он будет под четвертым номером.



Диана Жиленкова