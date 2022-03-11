«Ак Барс» прерывает восьмиматчевую серию домашних поражений от «Авангарда» и едет в Балашиху

Главные итоги пятого матча

Подопечным Дмитрия Квартальнова больше нельзя оступаться, они это прекрасно понимают. Вчера «Ак Барс» продемонстрировал характер второй раз и, трижды проигрывая по ходу матча, перевел игру в овертайм, где дожал «Авангард» — 4:3 ОТ. Как пятая игра стала матчем удалений и что так сильно бесит Дмитрия Квартальнова, — в итогах матча серии от спортивной редакции «Реальное время».

Конец восьмиматчевой неудачной серии «Ак Барса»

Победив «Авангард» в Балашихе, «Ак Барс» обязан был разрушить проклятье домашних матчей, чтобы вытягивать серию дальше. «Авангард» во главе с Бобом Хартли побеждал в Казани на протяжении восьми игр подряд в течение трех лет. И наконец-то в минувшем матче у «Ак Барса» получилось переломить ситуацию.



Казанцам удалось перевернуть игру во многом из-за своих эмоций. У кого-то получилось эту злость конвертировать в результативные действия, к примеру, у Стивена Кэмпфера, который привез гол во второй игре «Ак Барса» и «Авангарда» (встреча тогда завершилась со счетом 2:5 в пользу омичей) и стал антигероем матча.

— Я согласен, что неважно сыграл первые три матча, и первым это признаю, — сказал журналистам герой овертайма Стивен Кэмпфер после игры. — У нас с главным тренером и генеральным менеджером был длинный разговор, мы обсуждали это. Морально я очень много на себя взвалил, слишком давил на себя, пытался делать лишние действия на льду. Разговор с ними успокоил меня и вернул в верное русло, так я смог найти свою игру.

Благо на этот раз все закончилось взрывным третьим периодом, шикарным спасением и эмоциональным овертаймом, закончившимся победой «Ак Барса». Классика матчей прошлогодней сумасшедшей серии. Можем повторить?

«Меня бесит, когда игроки валяются. Не надо так делать»

Безусловно, эта игра между «Ак Барсом» и «Авангардом» стала примечательной не только из-за ставшего возможным камбэка казанцев, но и из-за огромного количества удалений. Судейская коллегия в минувший вечер фиксировала буквально каждый стык и малейшее нарушение. Безголевое большинство «Ак Барса», вероятно, продолжилось бы и дальше, если бы не то количество попыток, которое судьи дали казанцам на реализацию численного превосходства. Четырнадцать раз барсы были в большинстве по ходу матча — забросили две.



Казанцам, как правило, нужна минимум минута, чтобы расставиться позиционно в зоне соперника. «Авангард» — команда с неплохим прессингом, которая встречает «Ак Барс» плотно, даже играя 4 на 5. Подопечные Боба Хартли чувствуют себя в меньшинстве как рыба в воде, о чем лишний раз говорит статистика второго матча серии, когда омичи забросили две шайбы, играя в меньшинстве.

«Ак Барсу» не удается расставиться быстро, поэтому так и напрашивается набрасывание на ворота Шимона Грубеца. Вратарь омичей уже показал, что прошить его можно, только когда идут множественные и периодичные броски. Казанцы чаще всего старались разыграть до верного, зачастую игнорируя возможность броска, пусть и не с самой удобной позиции. Да, казанцы забили сегодня в большинстве, и это уже неплохо, но потребовалось им для этого целых четырнадцать попыток.

Самым спорным удалением из всех двадцати двух, несомненно, стало нарушение Стивена Кэмпфера в концовке встречи, когда в стыке получил повреждение защитник омичей Семен Чистяков. После контакта с Кэмпфером он долго лежал на льду и держался за голову, показывая всем видом нестерпимую боль. Однако болельщикам и Дмитрию Квартальнову подобные действия показались открытой симуляцией. На послематчевой пресс-конференции тренер «Ак Барса» эмоционально прокомментировал это, делая отсылку на то, что в таком случае игру не продолжают и уходят со льда. А Чистяков поднялся на ноги после «жесткого» падения и был готов продолжить матч.

«Сегодня валяются люди, просто валяются. Не нужно так делать, это очень некрасиво. Если ты валяешься, значит тебе очень больно. <...> Дмитрия Воронкова увезли со льда — он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей, мужской! — негодовал на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Квартальнов.



Тренер «Авангарда» Боб Хартли тоже не остался в стороне и заявил, что у Чистякова «не все в порядке, у него после матча был полный рот крови, и никакая это ни симуляция».

Занимать категоричную сторону в этом вопросе сложно, поэтому прикрепляем видео ниже, чтобы вы смогли сами сделать для себя выводы.

В последних играх удивляет Панюков

Кирилл Панюков — открытие плей-офф последних матчей. Он был хорошо заметен в прошлой победной игре, став одним из ассистентов Ильи Сафонова. Сегодня у Кирилла заброшенная шайба, которая подарила казанцам победный, как выяснится позже, овертайм.

На протяжении сезона молодой и амбициозный казахстанский форвард был большой надеждой для селекционеров и тренерского штаба «Ак Барса». Уход Станислава Галиева летом стал серьезной потерей, учитывая неплохую результативность российского нападающего (16 голов и 11 передач в последнем сезоне). Праворукий Панюков должен был быть тем, кто заменит позицию Станислава. И по ходу прошедшей регулярки экс-нападающий «Барыса» смотрелся неплохо: забросил восемь шайб, отдал три голевые передачи, выдал серию добротных матчей. Однако, к сожалению, был очень непостоянен по своей игре.

Первые матчи плей-офф Кирилл пропустил и дебютировал лишь в четвертой игре по счету, которая показала многим, что на казахстанского форварда можно рассчитывать. В минувшем матче Панюков, по сути, вышел вместо Лукоянова и заменил его достойно. Кирилл здорово открывался под партнеров, предлагал себя и всегда находился на острие атаки.

Предстоящий матч с «Авангардом» в Балашихе покажет, можно ли считать выступление Панюкова закономерно успешным, ведь первый раз — это случайность, второй — совпадение, а вот третий — уже закономерность.

Назревает камбэк?

Казанцы второй раз подряд обыгрывают «Авангард» и, кажется, намерены повторить подвиг СКА в сезоне-2014/2015, когда армейцы с берегов Невы чудом вытащили серию с ЦСКА. Пока что это единственный и уникальный случай в КХЛ. Да и в НХЛ, честно говоря, не так много камбэков было в истории с 0-3 — всего четыре раза. «Ак Барс» доказал всем скептикам, что хоронить успех команды в плей-офф еще рано и подопечные Дмитрия Квартальнова способны сотворить чудо.

Казанцы дважды показали характер в овертайме и опровергли сомнения по поводу микроклимата и слабого уровня игры по меркам «Авангарда». «Ак Барс» способен разозлиться, когда это от него требуется, и показать сплоченность коллектива и желание победить.

Если казанцам удастся перевернуть исход серии, то седьмой матч будет проходить в Казани, как и в прошлом году. Злой рок преследовал команду Квартальнова в первых двух матчах, однако сейчас мы наблюдаем лишь прах этого рока. «Ак Барс» добыл важнейшую домашнюю победу, которая, конечно, снимет определенный эмоциональный груз с плеч казанцев. Впереди очередной ключевой матч в Балашихе, победа в котором принесет умопомрачительные ожидания от предстоящей финальной седьмой игры в Казани.

Евгений Романов