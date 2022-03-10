«Речные круизы будут иметь колоссальный спрос»

Представители туристического бизнеса считают, что авиасанкции приведут к росту интереса к отдыху на воде

Фото: Олег Тихонов

В условиях закрытого неба Европы и санкций в отношении российских авиакомпаний, чей парк опять же состоит из находящихся в лизинге иностранных бортов, неизбежно возрастет спрос на внутренние речные круизы. Такой прогноз на нынешний летний сезон дают в беседе с «Реальным временем» участники этого рынка. Более того, они утверждают, что путешествия по воде «будут иметь колоссальный спрос». В пользу этого свидетельствуют сильно выросшие цены на авиаперелеты в те же Турцию и Израиль (с учетом транзита через Беларусь), а также стоимость отдыха в Сочи и Крыму. Хотя бы нашим «речникам» никакие санкции не грозят: суда у них все российские, причем большая часть у операторов речных перевозок в собственности. Хотя среди казанских таковых по-прежнему нет. На наш город «дают» два теплохода неместные компании.

Будут максимально востребованы путешествия по воде

Президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов убежден в том, что с учетом сложившейся ситуации, связанной с разного рода авиаограничениями, в стране будет развиваться внутренний речной туризм.

— Тот же отдых в Турции станет неподъемным. И речные круизы будут иметь колоссальный спрос. У них громадный потенциал, — говорит он.

По мнению Мифтахова, водные круизы внутри страны ждет максимальная востребованность уже в этот сезон. Исполнительный директор ООО «Круизкомпания «ИнтурВолга» Александр Елисеев отмечает, что речной туризм хорошо развился уже в прошлом году — из-за того, что все заграничные направления отдыха были перенасыщены. В нынешнем году, полагает собеседник «Реального времени», он «получит еще больший толчок».

Руководитель бюро туристических услуг «Салават» Камиль Тарзиманов убежден, что в этой ситуации Татарстану надо развивать туристический потенциал своих природных и исторических достопримечательностей. Сопутствующая инфраструктуры для этого уже появляется.

— Сейчас есть неплохие глэмпинги. Я имею в виду зоны отдыха для туристов. Например, в Камских Полянах. В Камском Устье тоже есть хорошая база с великолепными условиями для проживания, — перечисляет он. — Так что есть где и тут отдохнуть.

Хотя бы «речникам» никакие санкции не грозят

Одно хорошо: хотя бы «речникам» никакие санкции не грозят. «Суда у нас все российские, 95 процентов их уже, наверное, давным-давно находится в частной собственности, — рассказывает директор туркомпании «ИнтурВолга» Александр Елисеев. Абсолютных лидеров на татарстанском рынке речного туризма, считает он, сегодня нет. На нем работают такие операторы как «Водоходъ» (Москва), «Спутник-Гермес» и «Плес» (Самара), «Волга-Волга» (Пермь), «Гамма» (Нижний Новгород). Например, у компании «Водоходъ» все теплоходы свои. Некоторые операторы арендуют водный транспорт.

Некогда «Волжские путешествия» были единственным в республике и очень сильным оператором, который имел свои теплоходы, пришвартованные в Казани. Фото: Олег Тихонов

На данный момент своего судна нет ни у одной из казанских круиз-компаний. Некогда «Волжские путешествия» были единственным в республике и очень сильным оператором, который имел свои теплоходы, пришвартованные в Казани, плюс к этому еще и арендовал суда. Однако, как сообщало наше издание, этот перевозчик не смог избежать банкротства. Наш город, отмечают участники рынка, ныне обслуживают теплоходы-четырехпалубники компаний «Спутник-Гермес» и «Водоходъ». Основной порт приписки у них именно Казань. Но эти суда делают допосадку пассажиров во всех остальных городах по маршруту своего следования. Другие проходящие через Казань теплоходы также добирают здесь путешественников.

«Цены поднимутся процентов на 15—20»

В этот сезон цены на путевки на теплоходы, по прогнозам Елисеева, должны подняться: «Процентов на 15—20, потому что сейчас дорожают продукты питания и топливо». Это же предполагает и Тарзиманов: «Наши суда как плавали, так и будут плавать. Просто цены, наверное, возрастут». Исполнительный директор «ИнтурВолги» отмечает, что бронирование теплоходных туров на этот летний сезон идет уже давным-давно. Оно стартовало в августе — сентябре 2021 года, и при оплате путевок до конца прошлого года действовали цены 2020 года.

На этот год они «совершенно новые». Более того, сейчас цены на некоторые суда он называет динамичными, так как «они каждый месяц увеличиваются по чуть-чуть». Однако есть свои нюансы: «На некоторых теплоходах есть условие: если вносишь некую сумму, цена на определенный срок фиксируется. В результате можно выбрать каюту, внести аванс и рассчитывать на рассрочку платежа до начала плавания».

По свидетельству исполнительного директора «ИнтурВолги» они уже фиксируют повышенный спрос. «Но в основном сейчас идут не стопроцентные оплаты путевок, а авансовые платежи. Люди бронируют за собой каюты. И следят за ситуацией: что будет происходить дальше. В случае чего, они сделают возврат аванса», — рассказывает он. В то же время, по информации Елисеева, немало и тех, кто уже выкупил путевки в 2021 году по цене предыдущего года. Что же касается перенесенных из-за пандемии 2020 года рейсов, в прошлом году все они были выполнены.

Пока по большому счету, констатирует Елисеев, цены остались на прежнем уровне. Но рост стоимости путевок на теплоходы он считает неизбежным. «Если Европа так и останется закрытой для полетов, цены и на теплоходы повысятся. Уже очень здорово выросла стоимость отдыха в Крыму и Сочи, потому что некуда ехать. Только сегодня смотрел: отель «Ялта» на четыре ночи с вылетом из Москвы и обратно и питанием стоит 770 тысяч на двоих. Представляете, какие цены! А, например, билеты в Израиль (Тель-Авив) через Беларусь начинаются, самое меньшее, со 104 тысяч на двоих. Билеты в Стамбул (туда-обратно) обойдутся под 300 тысяч. Неудивительно, что в этой ситуации внутренний речной туризм становится более предпочтительным. Люди к нам идут и хорошо идут», — подтверждает Елисеев.

Развитию речного туризма мешает отсутствие судов?

Говоря о возможных сдерживающих факторах, Тарзиманов отмечает, что развитию речного туризма мешает отсутствие судов.

— У нас особо и теплоходов-то нет, — говорит он. — На самых лучших, которые плавают, я помню, мы еще в 90-х годах людей возили.

Исполнительный директор «ИнтурВолги» согласен с тем, что «судов класса люкс, действительно, мало». Но он утверждает, что в сезон в Казань каждый день заходят по 5-6, а то и больше судов, практически все из которых располагают всеми удобствами (кондиционеры, холодильники, шведский стол и т. д.). И все они работают по экскурсионной программе. А вот на самый комфортабельный и дорогой теплоход «Мустай Карим» (принадлежит Башкирскому пароходству) по его свидетельству «цены неподъемные: где-то 30—50 тысяч рублей в сутки на человека с питанием». Его же в разговоре с «Реальным времени» отметил и Тарзиманов. «Появился теплоход какой-то новой модели. Я несколько раз видел, как он проплывал. Хорошо, что таковой есть. Но он как пятизвездочный отель в Дубае не только по качеству, но и по стоимости».

Однако, руководитель «Салавата» говорит, что «по крайней мере, около Казани можно плавать на оставшихся круизных «Метеорах» и «Омиках». В Болгар, например». Он напоминает, что «старые дачные «Москвичи» ходят уже лет 50. И пара «Омиков» есть в возрасте: лет 60—70 назад вышли на воду. А новых, в принципе, нет даже для местного судоходства. Необходимость в них давно назрела». Хотя какие-то подвижки в плане обновления флота есть: начали появляться суда на воздушных подушках. По информации Тарзиманова, Зеленодольский завод уже выпустил такие в обкатку: один здесь курсирует, еще пара — в Сибири на постоянной основе. «Раньше тут толпы людей по выходным ждали прихода «Метеора» или «Ракеты», штурмовали «Омики». И даже иностранных туристов катали. Я прекрасно помню эти времена», — сделал экскурс в прошлое собеседник «Реального времени».