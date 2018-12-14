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ООО ИнтурВолга

Туризм

Общая информация

Туристическое бюро «ИнтурВолга» основано в 2004 году. Является туроператором внутреннего туризма. Также компания имеет свою флотилию и организует круизы по России.

Основным направлением компании является реализация путевок на:

  • речные круизы по Волге, Каме, Белой, Оке и Дону;
  • морские круизы;
  • туры за рубеж;
  • курорты Сочи, Крым, Анапа, Геленджик;
  • санатории и базы отдыха России, Белоруссии;
  • экскурсионные туры;
  • бронирование гостиниц.

Руководитель — Елисеев Александр Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 12, пом. 63
  • Телефон: (843) 526-62-22
  • Email: zayavka@intourvolga.ru
  • Сайт: www.intourvolga.ru

Дата последнего обновления: 14.12.2018

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