ООО ИнтурВолга
Общая информация
Туристическое бюро «ИнтурВолга» основано в 2004 году. Является туроператором внутреннего туризма. Также компания имеет свою флотилию и организует круизы по России.
Основным направлением компании является реализация путевок на:
- речные круизы по Волге, Каме, Белой, Оке и Дону;
- морские круизы;
- туры за рубеж;
- курорты Сочи, Крым, Анапа, Геленджик;
- санатории и базы отдыха России, Белоруссии;
- экскурсионные туры;
- бронирование гостиниц.
Руководитель — Елисеев Александр Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420000, Татарстан респ, г. Казань, ул. Восстания, д. 12, пом. 63
- Телефон: (843) 526-62-22
- Email: zayavka@intourvolga.ru
- Сайт: www.intourvolga.ru
Дата последнего обновления: 14.12.2018