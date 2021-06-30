«Банк Казани» окунулся в Волгу: теплоходы Самолина продадут за 32 миллиона

Компания-банкрот «Волжские путешествия+" Вячеслава Самолина получила в собственность пассажирские теплоходы, чтобы продать их с торгов

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане стартовала процедура банкротства национального туристического перевозчика «Волжские путешествия+», осуществлявшего речные туры по Волге. Основным кредитором выступил КБЭР «Банк Казани», готовящийся вступить в дело с самым большим объемом требований в 32 млн рублей. Как стало известно «Реальному времени», по требованию банка на торги будут выставлены два пассажирских теплохода 60-х годов постройки — немецкий «Очарованный странник» и венгерский «Борис Полевой». А у обманутых казанских туристов остается последний шанс вернуть деньги за сорванные туры 2018 года — до сих пор никто из них не получил денег по исполнительным листам, так как Управление службы судебных приставов по РТ не могло найти имущества у должника.

Полгода на наблюдение

Скандально известная история с каскадным коллапсом речных круизов в Казани подходит к финалу. Крупная туристическая компания «Волжские путешествия+», обманувшая три года назад около полутора сотен туристов Казани, Зеленодольска, Альметьевска и других городов, попала под банкротство. Как стало известно «Реальному времени», в настоящее время она находится в начальной стадии банкротства — наблюдении, введенного арбитражным судом РТ. Процесс запущен по требованию общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», перед которой у фирмы образовался долг в 2 млн рублей за сорванные туры.

С большой вероятностью экс-национальный речной перевозчик Татарстана сразу перешагнет в ликвидационную стадию, так как возобновить свою деятельность после провала 2018 года не представляется возможным.

Как сообщил «Реальному времени» арбитражный управляющий Тимур Тагиров (входит в СРО «Возрождение»), после завершения аудита и оценки активов туристического перевозчика будет подано ходатайство о введении конкурсного производства.

«Предполагается, что арбитраж будет рассматривать этот вопрос 26 августа», — сообщил он. В случае удовлетворения судом этого заявления кредиторы собираются выставить на торги два пассажирских судна: трехпалубный теплоход «Очарованный странник» и двухпалубный теплоход «Борис Полевой». После двух лет тяжелых судебных разбирательств право собственности на эти теплоходы наконец-то были закреплены за «Волжскими путешествиями+», после чего без промедления была запущена процедура банкротства для их реализации.

Летом 2018 года национальный перевозчик «Волжские путешествия+» без предупреждения отменил сразу около сотни речных туров по Волге с отправлением из Казани. Фото: Олег Тихонов

Рейсы отменяли, а туры — продавали

Летом 2018 года национальный перевозчик «Волжские путешествия+» без предупреждения отменил сразу около сотни речных туров по Волге с отправлением из Казани. Казанцы, приезжавшие в речной порт в назначенное время, были в шоке — их отказывались размещать на борту, а сами теплоходы — «Очарованный странник» и «Борис Полевой» стояли на приколе. Первые отмены рейсов случились в середине июня: аннулированы были и дорогостоящие туры до Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы стоимостью до 100 тысяч рублей. Туристическая компания объясняла срыв техническими неполадками, обещая их устранить со дня на день. Однако этого не случилось.



Руководство казанской инспекции ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» сообщало «Реальному времени», что запрет на эксплуатацию теплоходов компании «Волжские путешествия+» был наложен по итогам проверки, проведенной на основании планового (рейдового) задания, и выполнялся по приказу капитана волжского бассейна внутренних путей. В июле трехпалубный теплоход «Очарованный странник» на 220 мест был признан «негодным к эксплуатации» и был отправлен на ремонт, а второй теплоход — «Борис Полевой» — еле-еле выполнял навигацию.

В то же время компания «Волжские путешествия+» не прекратила продажи туров, а наоборот, наращивала активность, не предупреждая покупателей, что не сможет выйти в рейсы. Таким образом, к концу лета накопилось почти две сотни обманутых татарстанцев, которые потеряли «отпускные» деньги у речного перевозчика. В среднем, каждая пострадавшая семья лишилась около 50 тысяч рублей. Большая часть — люди пожилого возраста, которым недоступен ни активный, ни пляжный отдых. Интересно, что многие из них во второй раз поверили перевозчику, согласившись перенести туры на следующий год с доплатой и снова были обмануты.

Компания «Волжские путешествия+» не прекратила продажи туров, а наоборот, наращивала активность, не предупреждая покупателей, что не сможет выйти в рейсы. Фото: Олег Тихонов

Исполнительные листы туристов на 3,2 млн рублей

Но около сотни туристов не согласились пойти на уступки. Они подали иски в районные суды Казани на взыскание долга и неустойки с «Волжских путешествий+». К середине 2019 года было выдано свыше 90 исполнительных листов к перевозчику на сумму свыше 3,2 млн рублей, следует из электронного банка исполнительных производств УФССП по РТ. И если бы сейчас у них не было на руках исполнительных листов, то претендовать на возврат и вовсе не смогли бы. Правда, так поступили не все обманутые путешественники.

Почему приставы закрыли дела обманутых туристов

Долг перед ними остается непогашенным до сих пор. Управление службы судебных приставов рассказывало «Реальному времени», что исполнительные дела объединены в сводное производство, объявлен розыск имущества, но найти не удается. В итоге татарстанское управление закрыла все исполнительные производства против «Волжских путешествий+». Постановление о прекращении было вынесено на основании ст. 46. ч. 1. п. 4, что означает, что взыскать средства невозможно из-за отсутствия имущества у должника. Федеральная служба судебных приставов поддержало их в этом решении. В конце прошлого года пресс-служба ФССП прислала в редакцию «Реального времени» следующий ответ:

«В отношении ООО «Волжские путешествия+» на исполнении в Вахитовском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Татарстан находилось сводное исполнительное производство.



Судебными приставами неоднократно проверялось имущественное положение должника, неоднократно совершались выходы по адресу расположения организации, также было заведено розыскное дело.



Денежные средства, а также имущество, на которое возможно обратить взыскание, у организации-должника отсутствует, в связи с чем исполнительное производство окончено».

Действительно, бенефициар компании 70-летний Вячеслав Самолин, некогда член обкома КПСС, неоднократно утверждал в СМИ, что его компания взяла эти суда в аренду и отдавать долги просто нечем.

Компания «Восход» согласилась передать теплоход «Борис Полевой» в собственность «Волжских путешествий+» при условии погашения банком остатка долга в 6,5 млн рублей. Фото: oncruise.ru

Охота за уплывшими теплоходами

Вопреки этому, активы «Волжских путешествий+» все-таки были найдены и переведены на баланс должника. Как следует из картотеки арбитражного суда РТ, судебную войну по восстановлению права собственности на «уплывшие» теплоходы вело КБЭР «Банк Казани». Накануне навигации-2018 года банк выдал кредиты «ВВП+", профинансировав ему покупку двух теплоходов, но те странным образом остались в собственности третьих лиц-арендодателей, находящихся в сложном клубке взаимоотношений (ООО «Восход», «Судоходная компания»).

Их возврат в собственность заемщика был достигнут путем заключения с одним из них мирового соглашения. Условия и параметры опубликованы в одном из решений арбитража.

Из него следует, что «ВВП+» (бенефициар Вячеслав Самолин) получило кредит «Банка Казани» на 22 млн на приобретение теплохода «Очарованный странник» под поручительство «Волжских путешествий +». При подписании мирового соглашения «ВВП+" согласилось признать право собственности за туристическим перевозчиком, а залог — за «Банком Казани». Этим же мировым соглашением другой арендодатель — некая компания «Восход» — согласилась передать теплоход «Борис Полевой» в собственность «Волжских путешествий+». Но при условии погашения банком остатка долга перед ним в 6,5 млн рублей.



Структуры Вячеслава Самолина подали требования к «Волжским путешествиям+» на 37 млн рублей, следует из картотеки арбитража. Фото: Роман Хасаев

Как сообщил «Реальному времени» арбитражный управляющий Тимур Тагиров, в собственности «Волжских путешествий+» находится теплоход «Борис Полевой», а право собственности на «Очарованный странник» подтверждено в первой инстанции арбитража. Их залоговым кредитором является КБЭР «Банк Казани», пояснил Тимур Тагиров. Оспаривает право на второй теплоход «Судоходная компания», находящаяся в прослойке арендаторов. По словам арбитражного управляющего, по завершении судебных тяжб по «Очарованному страннику» будет проведена оценка стоимости активов. После этого теплоходы будут выставлены на публичные торги, сообщил он.

«Банк Казани» не хочет заходить в воду

В пресс-службе «Банка Казани» подтвердили, что готовятся вступить в дело о банкротстве речного перевозчика.



— Заявленная на сегодня сумма вхождения в реестр составляет чуть более 32 млн рублей (32 252 298 рублей 27 копеек), — уточнили в банке «Реальному времени». При этом кредитор не собирается заниматься речными круизами, желая продать активы для погашения долгов по займам.



— Вероятность выхода теплоходов «Борис Полевой» и «Очарованный странник» в рейсы в 2021 году крайне низкая, — рассказали в банке. — Вариант создания нового оператора речных путешествий с участием данных теплоходов в банке не рассматривался и в перспективные планы банка не входит.

В пресс-службе «Банка Казани» подтвердили, что готовятся вступить в дело о банкротстве речного перевозчика. Фото: yandex.ru

Есть ли заинтересованные в приобретении речных теплоходов 60 годов постройки, осталось неясным. Ни в Минтрансе РТ, ни в Госкомитете РТ по туризму не смогли сказать, есть ли планы у республики создать речного оператора. В настоящее время экскурсионные туры прекращены, сообщили в речном порту Казани. Остались только пассажирские перевозки.



— На территории республики функционируют два предприятия, осуществляющие пригородные пассажирские перевозки на водном транспорте: АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны». Пассажирские перевозки в пригородном сообщении осуществлялись по 10 маршрутам, как и аналогично прошлому году, — рассказывал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарид Ханифов.

Последняя надежда казанских туристов

Между тем, у обманутых туристов остается последний шанс взыскать средства по исполнительным листам. Как сообщил арбитражный управляющий Тимур Тагиров, истек месячный срок для подачи заявлений о включении в реестр требований кредиторов, позволяющий туристам, как кредиторам должника, принять участие в первом собрании кредиторов. Таким образом, туристы «пропустят» самое интересное — первое собрание кредиторов, на котором будет происходить утверждение анализа финансового состояния должника. Зато на собрании сможет участвовать «Всероссийское общество инвалидов», признанное кредитором третьей очереди с требованиями к должнику на 2 млн. рублей. Общество, как и остальные кредиторы, заинтересовано в получении возмещения от продажи теплоходов.

Обманутые туристы смогут попасть в реестр после объявления конкурсного производства в течение двух месяцев — до 26 октября 2021 года, пояснил Тагиров. Для этого им надо подать соответствующие заявления о включении в реестр требований кредиторов в арбитраж о вступлении в дело уже сейчас. Правда, деньги распределяются среди кредиторов в пропорциональном отношении к сумме их долга, поэтому сложно предсказать возврат. В любом случае, в конце года компания «Волжские путешествия+" может быть ликвидирована, а значит предъявлять листы будет некому.

Обманутые туристы смогут попасть в реестр после объявления конкурсного производства в течение двух месяцев — до 26 октября 2021 года. Архивное фото: Олег Тихонов

Как рассказали в обществе инвалидов, на туристическую поездку с «Волжскими путешествиями» они получили 2 млн рублей из республиканского бюджета по линии Минтрудсоцзащиты РТ.



— 14 мая 2018 года между ООО «Волжские путешествия +» и Общественной организацией «Всероссийского общества инвалидов» — «Общество инвалидов Республики Татарстан» был заключен договор, — рассказали в обществе. — «Волжские путешествия +»должны были предоставить комплекс услуг на плавучей базе отдыха «Очарованный странник». Рейс был запланирован с 6 по 9 июля по маршруту Казань — Чебоксары — Н.Новгород — Свияжск — Казань. Однако по причине неисправностей теплохода, ООО «Волжские путешествия+» заявили о невозможности оказать услуги в сроки, а последствие услуги не оказаны вообще. Несмотря на требование о возврате уплаченной суммы, ООО «Волжские путешествия+» ее не возвратило. При обращении в службу судебных приставов с заявлением о принудительном исполнении решения суда, оказалось, что ТРО ВОИ — не единственные пострадавшие от деятельности ООО «Волжские путешествия+», исполнительных листов и желающих получить свои денежные средства обратно было достаточно много. В связи с тем, что на данным момент на балансе ООО «Волжские путешествия+» числится достаточно дорогостоящие судна, мы все-таки надеемся на возврат этой суммы, также надеемся, что аффилированные организации не попадут в реестр требований кредиторов.



Касательно последнего пункта общественники опасаются небезосновательно: структуры Вячеслава Самолина подали требования к «Волжским путешествиям+» на 37 млн рублей, следует из картотеки арбитража.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.