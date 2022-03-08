Сырье дорожает, но Татарстан обеспечит себя продуктами

Европа не спешит отказываться от российских нефти и газа

Почти две недели, что длится спецоперация на Украине, российские гипермаркеты переживают наплыв покупателей, приобретающих товары впрок. В торговых сетях даже ввели ограничения на продажу продуктов в одни руки. Но беспокоиться не о чем, по производству основных товаров продовольствия республика лидирует. «Мы полностью обеспечиваем себя сами», — поспешил успокоить татарстанцев Рустам Минниханов. Кроме того, в правительстве России поддержали просьбу президента Татарстана — господдержка системообразующих предприятий будет восстановлена. Подробности — в материале «Реального времени» .

«Мы обеспечиваем себя сами»



Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский «Булочно-кондитерский комбинат», где осмотрел производство. Предприятие занимается изготовлением всех социальных видов хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, в частности тортов, пирожных и чак-чака. В целом объем производства комбината составляет 60 тонн продукции в сутки.

Рустам Минниханов пообщался с сотрудниками предприятия и заверил их, что все меры государственной поддержки будут обеспечены. В этом году предприятию предусмотрена поддержка в размере 240 млн рублей, что позволит сдержать цены на социальные виды хлеба.

— По производству всех основных продовольственных продуктов республика на первых местах. Мы полностью обеспечиваем себя сами. И будем и дальше поддерживать развитие наших производств, — заявил Рустам Минниханов

В этом году предприятию предусмотрена поддержка в размере 240 млн рублей, что позволит сдержать цены на социальные виды хлеба. Фото: tatarstan.ru

Также глава республики посетил ООО «Казанский молочный комбинат». Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул важность проводимой ими работы. Предприятие перерабатывает 576 тонн молока в сутки. В будущем здесь планируют увеличивать объемы выпускаемой продукции и ассортимент. В настоящее время предприятие насчитывает 772 сотрудника, из них 400 — женщины.

Господдержку системообразующих организаций возобновят

Правительство России возобновляет программу господдержки системообразующих организаций, действовавшую в 2020 году в качестве антикризисной меры. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров страны.

Документ стал частью пакета мер, предложенных правительством для поддержки российской экономики в условиях внешних санкций. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, участники программы не будут проходить обязательную оценку финансовой устойчивости, они также получат государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых и субсидии на возмещение затрат.

Мишустин также поручил Минэкономразвития до 9 марта внести в кабмин проект постановления об особенностях моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Также предполагается рассмотрение продления действий некоторых разрешений и лицензий. Данные меры должны помочь обеспечить устойчивость российской экономики и снизить нагрузку в условиях санкций.

Мишустин также поручил Минэкономразвития до 9 марта внести в кабмин проект постановления об особенностях моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Фото: kremlin.ru

Накануне об этих мерах просил президент Татарстана, он предложил предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги.

— Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость, — заявил Рустам Минниханов.

TikTok и Netflix приостанавливают работу в России

Команда китайской соцсети «ТикТок» объявила о временной приостановке деятельности в России. На время ограничения пользователи не смогут загружать новые видео и запускать онлайн-трансляции. Причина — новый закон «о фейках». Представители сервиса пишут об этом в своем твиттере:

— В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, — сообщает компания.

Вслед за Spotify приостановить работу в России решил и Netflix. При этом речь идет не только о трансляции проектов, но также и о временной приостановке создания новых. Сейчас все российские проекты, включая сериал «Анна К.» по роману Льва Толстого, заморозили. Сообщается, что актуальное число пользователей сервиса в России насчитывает около 1 млн человек.

Тем российским пользователям, которые оформили платную подписку, переживать за свои деньги не стоит — возможность просмотра фильмов и сериалов будет доступна вплоть до наступления следующего платежного периода.

Вслед за Spotify приостановить работу в России решил и Netflix. Фото: film.ru

Компания Sephora, специализирующаяся на розничной продаже косметики и парфюмерии, сообщила о приостановке своей деятельности в России, закрытии магазинов и прекращении онлайн-продаж. Отмечается, что компания намерена поддержать сотрудников своих магазинов и офисов в России. Sephora принадлежит конгломерату LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), который сообщил о временном закрытии своих бутиков на территории России ранее.

Финские производители продуктов Valio и Paulig объявили, что покидают российский рынок. Генеральный директор Valio Анникки Хурме объявила, что производящая молочную продукцию компания «с этической точки зрения не может продолжать свою деятельность в России». У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, а также офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве. В России в финской компании работает около 400 сотрудников.

Производитель кофе Paulig также перестанет работать в нашей стране. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери, где трудятся 200 работников. Россия и соседние страны — одно из направлений деятельности Paulig, на которое приходится примерно 5% выручки, уточнили в компании.

Однако нашлись и компании, которые отказались покидать российский рынок. Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo объявила о том, что остается в России.

— Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы, — отметил генеральный директор компании Тадаси Янаи.

Японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo объявила о том, что остается в России. Фото: yandex.ru

Рекордные цены на газ, алюминий и никель в Европе

Если на раннее утро 7 марта показатели на торгах соответствовали 2,4 тыс. долларов за 1000 кубометров, то сегодня в ходе торгов стоимость превысила отметку в 4 тысячи долларов. Такие цены на газ установлены впервые в истории.

Причин у столь резкого скачка несколько. Первая — решение Германии отказаться от сертификации газопровода «Северный поток — 2» на фоне украинского кризиса. Вторая — мировая экономика начала процесс восстановления от пандемии коронавируса и требует больше энергоресурсов. Третья — запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому минимуму. Таким образом, газ в Европе подорожал более чем на 79%.

Растет в цене и другое сырье. Акции «Русала» в Гонконге с утра дорожают на 15,64%. Это реакция на новый подъем цены на алюминий, которая находится уже около $4 000 за тонну, а также на возможную сделку по выделению международных активов «Русала».

Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник достигла максимума с июня 2007 года, свидетельствуют данные торговой площадки. В течение дня цена на металл достигала до $37,8 тыс. за тонну.

Эксперты отмечают, что цена на никель растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада.

Европейские потребители опасаются, что рост цен на сырье может привести к серьезному подорожанию всех товаров и услуг.

«Санкции в отношении энергоносителей России не будут введены из-за невозможности найти альтернативу», — отметил канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: kremlin.ru

Отказываться от российских энергоресурсов Европа не спешит

Несмотря на просьбы Украины к странам ЕС наложить санкции на российский экспорт, отказываться от газа и нефти в Евросоюзе не намерены.

— Санкции в отношении энергоносителей России не будут введены из-за невозможности найти альтернативу, — отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в настоящий момент переориентировать импорт необходимых энергоресурсов Европа не сможет:

— Треть нефти, которая используется в Германии, поступает из России — еще раз хочу дать понять масштабы, о которых идет речь. Это просто так за одну ночь не заменить, — заявил Хебештрайт.