Застройщик участка скандально снесенного ДК медработников выиграл суд с соседом

Пристрой к «Дому Груздева» на Маяковского сочли угрозой и должны снести

Фото: Инна Серова

Как стало известно «Реальному времени», суд обязал владельца и реставратора памятников «Дом купца Климова» и «Дом Аксенова» Мурата Фахрутдинова снести пристрой к историческому зданию «Дом Груздева». Иск подал его сосед по улице Маяковского компания «Карат», которая ведет стройку на участке бывшего ДК медработников. Снос последнего произошел еще в 2012 году, а мэр Казани комментировал его так: «Произошедшее перечеркивает все усилия по восстановлению исторического центра города».



Владельца «Дома Груздева» вызвали в суд



К спору двух владельцев исторических домов суд привлек в качестве третьих лиц Управление архитектуры и градостроительства Казани, а также Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Компания «Карат» подала иск в Арбитражный суд РТ, потребовав признать самовольной постройкой нежилое здание на Маяковского, 20 общей площадью 1 758 кв. м. Речь идет о новом пристрое к «Дому Груздева».

Чтобы решить дело, суду пришлось заниматься «историческими изысканиями». В своем решении он напомнил, что спорное здание возведено в 1901 году и представляет собой объект культурного наследия «Дом, где в 1931—1938 гг. жил заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, председатель Казанского общества врачей Груздев Викторин Сергеевич». Это подтверждается и охранным обязательством, утвержденным приказом Министерства культуры РТ за 2017 год.

Компания «Карат» подала иск в Арбитражный суд РТ, потребовав признать самовольной постройкой нежилое здание на Маяковского, 20. Речь идет о новом пристрое к «Дому Груздева». Фото: Дмитрий Кояш/ domofoto.ru/CC-BY-ND

Кирпичный пристрой сочли «угрозой жизни граждан»

Ответчику Мурату Фахрутдинову этот памятник перешел в собственность в 2011 году. В суде представители «Карата» заявили, что собственник «Дома Груздева» на соседнем с ними земельном участке в отсутствие разрешительной документации возвел и эксплуатирует двухэтажный кирпичный пристрой. Истца поддержали в УАиГ Казани и Комитете РТ по ОКН, отметив, что реконструкция произведена в отсутствие соответствующего разрешения, а также без учета статуса здания как объекта культурного наследия, «в связи с чем создается угроза утраты культурной ценности».

Суд поручил компании ООО «Эксперт.ру» провести соответствующую экспертизу — в «Карате» утверждали, что пристрой якобы создает угрозу жизни и здоровью граждан. Вскоре эксперты заявили, что здание действительно эксплуатируется с нарушениями. Они выявили «многочисленные трещины в помещениях», в том числе на фасаде основного здания.

— Реконструкция произведена с нарушением градостроительных и строительных норм, эксплуатацией реконструированного здания создается угроза жизни и здоровью граждан, поскольку нагрузки, которым подверглось здание без мероприятий по разработке мотивированных решений усиления укрепления оснований, не рассчитаны должны образом, — пришли к выводу специалисты.

Между тем в спорной постройке уже есть арендаторы. Здесь располагаются не только офисы различных организаций, но и детский развивающий центр «Тим-Тим», а также столовая.

Суд обязал Мурата Фахрутдинова привести объект в первоначальное состояние, а именно демонтировать пристрой. Фото: Максим Платонов

Владелец пристроя подал апелляцию

Суд учел заключение экспертизы, и в своем решении потребовал от Мурата Фахрутдинова привести объект в первоначальное состояние, а именно — обязал демонтировать пристрой. Сделать это владелец «Дома Груздева» должен был в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу (31 января 2022 года). Однако, по-видимому, сносить здание он пока не намерен — Фахрутдинов подал апелляцию.

«Дом Груздева» 1901 года постройки в 2013 году был признан объектом культурного наследия: здесь жил и консультировал казанских пациенток акушер-гинеколог, профессор Казанского университета Викторин Груздев.

Долгое время соседствовавший с этим памятником ДК медработников был построен еще в 1866 году на деньги купца Якова Шамова — в нем основали Александровскую больницу для казанских ремесленников и рабочих. Осенью 2012 года это здание, на тот момент включенное в список ценных градоформирующих объектов Казани, было снесено. «Произошедшее перечеркивает все усилия по восстановлению исторического центра города», — комментировал тогда это событие мэр Казани.

Юрий Сиваков, соучредитель ООО «Карат», начал строительные работы на участке, обещая воссоздать утраченный объект. Компания решила построить копию ДК медработников как жилой дом. Когда в 2012 году «Карат» приобрел участок под ДК медработников, Фахрутдинов и сам уверял, что действия соседа угрожают разрушением его зданию — «Дому Груздева».

Юрий Сиваков ранее руководил одной из татарстанских телекоммуникационных компаний — ОАО «ТНПКО». Сейчас, помимо «Карата» (половина которого принадлежит Вячеславу Сунцову), он владеет третью долей в фермерской компании ООО «Коза-дереза». В 2021 году фирма вошла, взяв долгосрочный кредит на 110,3 млн рублей. И со стороны выглядит основным источником доходов бизнесмена, с 2018 года компания нарастила выручку с 40 млн до 60 млн рублей, зафиксировав прибыль в 2020 году в размере 6,5 млн рублей.

Компания решила построить копию ДК медработников как жилой дом

Что связывало Мурата Фахрутдинова со «Свеем»

Мурат Робертович Фахрутдинов — ныне индивидуальный предприниматель, хотя ранее был учредителем нескольких компаний, в том числе ООО «Грин-Лайн», в которой совладельцем выступал известный казанский строитель, глава компании «Свей» Рашид Аитов. В статусе ИП Фахрутдинов с 2016 года.

В ноябре прошлого года последний долгострой «Свея» по улице Заслонова получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фирма Аитова — одна из первых строительных компаний республики с большим числом обманутых дольщиков: на ее балансе еще в 2007 году было около 30 домов-долгостроев. Годом ранее, в 2006-м, в Казани было возбуждено три уголовных дела по факту уничтожения памятников архитектуры и культуры республиканского значения. По версии Прокуратуры Татарстана, Рашид Аитов был виноват «в уничтожении памятника истории и культуры, взятого под охрану государства». Речь шла о гостинице «Сибирские номера».

Узнать позицию сторон по делу оказалось непросто — в открытом доступе контактов Юрия Сивакова или ИП Мурата Фахрутдинова нет. «Реальному времени» удалось связаться с руководством «Козы-дерезы», но в компании отказались комментировать ситуацию. В офисе одной из организаций Фахрутдинова просьбу корреспондента о комментарии оставили без ответа. Тем не менее редакция готова в любой момент предоставить обоим предпринимателям возможность высказать свою точку зрения в этом споре.

В мэрии Казани на вопрос «Реального времени» о законности действий собственника при возведении пристроя сообщили следующее:



— По градостроительному законодательству РФ при проведении реконструкции объектов требуется получение специального разрешения. Для реконструкции объектов культурного наследия дополнительно необходимо письменное согласие Государственного комитета по охране культурного наследия РТ. В случае несоблюдения этой процедуры все объекты будут считаться самовольными постройками, которые подлежат демонтажу, либо их нужно будет привести в первоначальный вид.

