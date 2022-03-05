«Ак Барс» терпит второе поражение в Казани, а Квартальнов заявляет об отсутствии лидеров

Прошлогоднего сценария с возвращением в серию в Балашихе не ждать?

Фото: ak-bars.ru/ Вадим Китаев

Во втором казанском матче первого раунда подопечные Боба Хартли провели образцовый матч, забив дважды в меньшинстве, и по делу разгромили «Ак Барс» — 2:5. Невольно в памяти всплывают две параллели: прошлогодний финал Востока и первый раунд плей-офф — 2019. В прошлом сезоне казанцы также проигрывали 0:2 в серии, но сумели вернуться, а в 2019-м «Ак Барс» Билялетдинова уступил в первом раунде именно омичам, и это стало катализатором перестройки «Ак Барса». Спортивная редакция «Реального времени» размышляет об этих триггерах и подводит итог второго поединка казанцев и омичей.

Стоит ли ждать повторения прошлогоднего финала «Востока»?

«Ак Барс» и «Авангард» — пара, подарившая интереснейший и весьма неожиданный по своей композиции финал Востока прошлого года. Все решилось лишь в финальном седьмом матче в Казани. «Авангард» дожал «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка, где за шесть матчей расправился с московским ЦСКА и стал обладателем высшей награды КХЛ.



Первый матч нынешней серии «Ак Барс» — «Авангард» получился куда менее ярким, чем мы привыкли. Лишь в третьем периоде клубы обменялись голами. Игра перешла в овертайм, в котором победу омичам принес отличавшийся ранее неутомимый Николай Прохоркин.

«Ак Барс» начал серию с поражения, и вот тут, мы уверены, у многих болельщиков казанцев случилось неприятное дежавю. История прошлогоднего финала «Востока» началась, и в воздухе повис вопрос, продолжится этот «день сурка» во второй игре в Казани или хотя бы вторую игру вытянут?

Как видим, история прошлогоднего финала вновь нашла отражение в матче 4 марта. «Авангард» победил, причем очень уверенно. Подопечные Боба Хартли перевозят серию в Балашиху с комфортным преимуществом в две победы. Однако загадывать так далеко пока еще рано.

Грустное большинство и катастрофа в обороне

Глядя на сегодняшний матч, можно уже осторожно полагать, что прогноз на игры в Балашихе вряд ли оптимистичный. Проведя достойный первый период и отыгравшись дважды по ходу матча, «Ак Барс» откровенно провалил второй и третий период.

Не сразу и вспомнишь матч, где казанцы так чудовищно играли в большинстве. Мы уже привыкли к тому, что «Ак Барс» в последнее время откровенно слаб в реализации численного превосходства. В первом матче с «Авангардом» у «барсов» было семь попыток в игре пять на четыре, из которых ни одна не была реализована.

В минувшем матче «Ак Барс» играл трижды в большинстве, но в этот раз превзошел даже самого себя. Во втором периоде омичи забросили сразу две шайбы, играя в меньшинстве. Сначала Иван Телегин уверенно реализовал выход один на один после перехвата Корбэна Найта.

А чуть позже произошло нечто странное. Стивен Кэмпфер допустил грубейшую ошибку в своей зоне и буквально подарил шайбу Кириллу Семенову, который стремительно отдал передачу на Дедунова. Павлу оставалось только расстреливать Билялова.

Кэмпфера по ходу называли едва ли не самым удачным легионерским приобретением за последнее время. Однако Стивен во второй игре подряд чувствует себя будто бы не в своей тарелке: отдает неточные передачи, ошибается в простейших ситуациях. Да и о важных очках от атакующего защитника речи не идет.

Остается только догадываться о том, какое сейчас состояние у защитника «Ак Барса». Возможно, сказывается определенное давление в связи с массовым отъездом легионеров в КХЛ. На послематчевой пресс-конференции Дмитрий Квартальнов заявил, что в казанской команде ситуация с легионерами стабильная и никто из иностранцев не заявлял о своем желании покинуть клуб, но кто знает, что у человека на уме.

«Ак Барс» вышел на третий период с ощущением проигранного матча

Заключительная двадцатиминутка «Ак Барса» была апофеозом неудачной игры команды. Видимо, две пропущенные в меньшинстве шайбы во втором периоде надломили команду, иначе сложно дать внятное объяснение игре казанцев. Вместо осады ворот Шимона Грубеца команда Дмитрия Квартального продемонстрировала блеклую и бесхитростную атакующую игру. Атаки откровенно не шли: длинные передачи игроков «Ак Барса» со своей зоны вдоль борта не работали, опасных бросков толком и не было.

Да, борьба у ворот омичей присутствовала, но все это было больше похоже на какой-то «тык-пык-мык». Как-нибудь забить с горем пополам. В третьем периоде у подопечных Квартального не было толком идей, как вскрыть оборону «Авангарда» и вывести кого-либо на мощный щелчок. Шимон Грубец в первом матче уже доказал, что кистевым броском его не удивишь, если, конечно, он не будет идеально точным и сильным. Именно поэтому в третьем периоде так и напрашивались броски, как их иногда называют «от души».

Тайм-аут, взятый Квартальным за две минуты до конца основного времени матча, не внушал оптимизма. Закономерной смотрится и пятая шайба «Авангарда», забитая Сошниковым в пустые ворота. В заключительном периоде просто не было видно, за счет чего казанцы могут вытянуть эту игру.

Квартальнов признал, что «Ак Барсу» не хватило лидеров на площадке. А где тогда Зарипов?

Данис Зиннурович — одна из самых обсуждаемых фигур «Ак Барса» этого сезона, несмотря на то, что играет крайне мало. «Кэп, айда за шестым», — написано над одной из трибун «Татнефть Арены». Эта фраза действительно дает понять, насколько важен Зарипов как для болельщиков, так и системы клуба. По ходу регулярного сезона вопросов о редком участии Даниса в матчах не было. Все-таки возраст, силы проводить полную игру на высоких скоростях нет, все это совершенно ясно. Но предполагалось, что свой последний плей-офф в карьере Зарипов проведет на пределе своих физических возможностей.

Досрочное завершение сезона в КХЛ, казалось, будет только на руку капитану «Ак Барса». У него появится возможность набраться сил перед Кубком Гагарина, потренироваться самостоятельно, чтобы выйти на первый матч с «Авангардом» максимально заряженным.

По итогу первой игры сложилось впечатление, что Зарипову не просто тяжело дается шестидесятиминутный матч с учетом постоянных смен, ему затруднительно отыграть на высоких скоростях и всего один период. Капитан «Ак Барса» был совершенно незаметен в стартовом матче серии против омичей. Он будто бы отыграл все матчи сборной ОКР по хоккею на недавней Олимпиаде в Пекине. Физические кондиции Зарипова удивили как болельщиков, так и журналистов.

Именно поэтому на послематчевой пресс-конференции особо острыми стали вопросы по поводу капитана «Ак Барса». Дмитрий Квартальнов заявил, что «отсутствие Зарипова — решение тренерское. Ему нужно было отдохнуть». Страшно подумать болельщикам казанцев, в какой форме сейчас находится 25-й номер «Ак Барса», если его хватает всего на одну игру.

Информация к размышлению: Билялетдинов уходил после вылета от «Авангарда» в первом раунде

Последний раз казанский клуб вылетал в 1/4 «Востока» в 2019 году. Причем все от того же «Авангарда». Тогда команда была еще действующим обладателем Кубка Гагарина, поэтому столь ранний вылет болельщиками конечно был воспринят как провал. После неудачи в первом раунде последовала отставка Билялетдинова (как утверждается — по собственному желанию) и в «Ак Барсе» начались реформы. Обновился состав, который подбирался под преемника в лице пришедшего Квартального.

Этот сезон — третий для нынешнего тренера «Ак Барса». Формально Квартальнов идет не так плохо: это для него второй плей-офф (сезон 2019—2020 был досрочно завершен из-за пандемии, розыгрыша Кубка Гагарина не было), в прошлом году был финал Востока. С точки зрения результата все пока не так плохо. Однако, вероятно, если команда вылетит в этом сезоне в первом раунде, вопрос отставки Квартального станет злободневным и актуальным.

«Ак Барс» проводит не лучший год, первые игры плей-офф с «Авангардом» показали, что лидеры прошлого сезона, например Воронков или Галимов, проводят матчи не на должном для себя уровне. В связи с этим даже трудно сказать, было бы «Ак Барсу» легче с «Сибирью», которая сейчас практически на равных бьется с «Салаватом».

Будущее Дмитрия Квартального в «Ак Барсе» зависит от исхода этого плей-офф, о чем журналисты постоянно повторяют. Сейчас у Дмитрия Вячеславовича есть два варианта: либо спасать серию, либо повторять судьбу Зинэтулы Билялетдинова. Вот только последний уходил с тремя Кубками Гагарина в копилке.