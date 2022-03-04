Вновь отдали «свою» игру: почему «Нефтехимик» горит в серии с «Трактором», несмотря на агрессивную игру

Нижнекамцы доминировали ровно половину игры, но не хватило ресурсов

Второй матч подряд в Челябинске нижнекамский «Нефтехимик» имел все возможности, чтобы увезти победу перед домашней серией. Но на этот раз «волки» недосчитались доброй части состава, так что стартового натиска хватило на половину игры. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второго матча «Трактора» и «Нефтехимика» и рассуждает, почему в татарстанской команде вновь много удалений, она плохо работает на точке и почему Судницин отработал за первый матч.

Второй холостой в Челябинске

Предельно близок к победе был «Нефтехимик» в первом выездном матче в Челябинске, ведя в счете трижды, а в итоге упустив победу в самой концовке встречи. После такого хода событий хочешь не хочешь опускаются руки.

Опасение оставалось в том, смогут ли нижнекамские хоккеисты собраться и выдать такой же по качеству матч после упущенной победы первого поединка? Нижнекамцы приятно удивили, хоть и сыграли слабо в двух компонентах — в неравных составах и на точке.

Так или иначе, задача у «волков» оставалась прежней: зацепить хотя бы один матч в гостях у «Трактора», который традиционно удачно играет именно на своем льду. Вчера нижнекамцы вновь имели все возможности, чтобы реализовать этот сценарий, но большие потери в составе не позволили им провести весь матч на одном уровне. К сожалению, в Нижнекамск «Нефтехимик» возвращается при счете 0:2 в серии.

Урезанный состав «Нефтехимика» не позволил дожать «Трактор»

Серьезные кадровые перестроения задумал тренерский штаб нижнекамцев ко второй игре. В составе не оказалось сразу двух легионеров — вратаря Франца Туохимаа и чешского защитника Рональда Кнота. Сменщиком Судницина стал молодой Озолин, а в первом звене в защите вышел не слишком опытный Александр Севостьянов. По сути, только двое легионеров остались на вторую игру — американец Дэн Секстон и Лукаш Клок. По официальной информации, игроки травмированы. Пропали из состава и Поповы, а также Михаил Сидоров, что еще сильнее ослабило оборонительную линию татарстанцев.

Неизвестно, почему Олег Леонтьев решил пойти на такое радикальное перестроение, ведь первую игру нельзя было назвать неудачной, несмотря на итоговый результат. Но в качестве игры вчера «Нефтехимик» выглядел поначалу даже не хуже, чем в понедельник. А в агрессии впереди даже поострее.

Вот только на весь поединок оставшихся игроков не хватило. Превосходящие в общем уровне мастерства игроков челябинцы переждали, пока нижнекамцы покажут все, на что готовы, а потом забрали игру под свой контроль. Ресурсов у «Трактора» для игры в поддавки явно больше.

«Нефтехимику» не хватило ни фундаментальности в обороне, ни мастерства, ни сил, чтобы удержать игру под своим контролем после неконтролируемой серии удалений. Ощутимо урезанная обойма стоила «Нефтехимику» очередного поединка, в котором он мог увозить победу.

«Нефтехимику» не хватило ни фундаментальности в обороне, ни мастерства, ни сил, чтобы удержать игру под своим контролем. Фото: hctraktor.org

«Нефтехимик» вновь проиграл из-за дисциплины и игры в меньшинстве

Старт матча прошел полностью под аккомпанементы игры «Нефтехимика». Нижнекамцы заметно лучше двигались и обостряли (за первый период татарстанская команда перебросает челябинцев больше чем вдвое — 5-11) и держали превосходство во владении шайбой. Особенно в огне был Булат Шафигуллин, угрожавший воротам Челябинска в каждой атаке «Нефтехимика».

Впервые «трактористы» доставили шайбу до ворот Судницина, лишь когда первый период перевалил за экватор.

Но. В дело вновь вступили совершенно ненужные удаления и проблемы при игре в меньшинстве. Сначала Евгений Митякин зачем-то завалил игрока, когда нижнекамцы уже получили право на большинство, и сравнял составы. А позже на провокацию Седлака повелся Евгений Артюхин и заехал чеху в лицо. Именно этот эпизод стал переломным — челябинцы вновь забили в большинстве. Причем на первых же секундах, и вновь после проигранного нижнекамцами вбрасывания.

— Не знаю, что случилось. Нам говорят, не удаляйтесь — мы удаляемся, — с досадой отмечал в перерыве нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов.

Впрочем, даже после пропущенной шайбы «волки» продолжали навязывать свою игру, и даже благодаря курьезному эпизоду сравняли счет. Это Максим Березин наконец-то пригодился (форвард в основном подвергается обструкции со стороны болельщиков): с неудобной руки отправил шайбу на пятак, а та угодила в ногу Телегину и отрикошетила в ворота.

Однако игра все равно уже была утеряна нижнекамцами. Удручающая статистика при игре на точке — 44-16 по выбрасываниям в пользу «Трактора», постоянные удаления (а это, на секундочку, вновь 16 минут в меньшинстве за матч) никак не способствовали тому, чтобы провести встречу на одном уровне. Команда Леонтьева сделала отличный старт в матче, а потом сама же его отдала. Как итог — челябинцы дожали свой второй гол с помощью шикарного попадания Виталия Кравцова в девятку от синей.



«Нефтехимик» вновь проиграл из-за тех же «проблем роста» — нижнекамцы сбились на грубость и удаления и проиграли точку.

Судницин расквитался за все

После первой игры на первого вратаря Нижнекамска свалилась немалая волна критики от поклонников «волков»: мол, это из-за его неуверенной игры «Нефтехимику» не удалось дотерпеть и выиграть в «своей» игре, в которой все было в руках нижнекамцев.

Если в этом и есть доля правды, то накануне Александр полностью расквитался за ошибки в первом матче.

Именно благодаря его усилиям нижнекамцам удавалось оставаться в игре даже после того, как хозяева льда полностью переломили ход матча и принялись осаждать ворота «Нефтехимика». Да, есть два пропущенных гола, за которые винить голкипера точно не стоит. Зато стоит посмотреть, сколько раз Судницин спасал. 69 бросков по воротам нанесли челябинцы, 28 из которых в створ.

Возможно, отсутствие Туохимаа — наименее ощутимая потеря во вчерашнем матче, но все-таки отсутствие опытного бэкапа может серьезно нервировать полевых хоккеистов «Нефтехимика».

Эрик Добролюбов