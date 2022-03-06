Видео недели: высадка спецназа на Украине, новый логотип «Ак Барса» и очереди в казанской «Икее»

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

«Возвращайтесь все живыми»

Министерство обороны России, сообщая о ходе спецоперации на Украине, в начале недели поделилось видеосюжетом высадки бойцов спецназа России на территории Украины. Оператор показал не только момент посадки боевого вертолета Ми-24, но и его оснастку — на машине установлены пусковые установки НАР. В комментариях под видео пользователи писали: «Возвращайтесь все живыми».

Совет Байдену от жителей Донбасса



В эти дни на территории Украины работают российские журналисты и рассказывают о ходе военной спецоперации. В селе Николаевка, которое российские военные взяли под контроль, корреспонденты пообщались с одним из местных жителей. Пенсионер рассказал, что ночью село бомбили два раза. На вопрос журналиста: что передать Байдену, мужчина посоветовал президенту США «идти на пенсию и сидеть дома».

У столицы Татарстана новый хештег — #КаZань



Блогеры из «ТикТока» придумали для столицы республики новый хештег — вслед за #Zaбайкальем и #КуZбассом. Новый тренд — писать в названиях городов вместо русской буквы «З» латинскую «Z» — задал губернатор Кемеровской области. Недавно он сообщил, что теперь название региона в официальных документах правительства области будет писаться как «КуZбасс» — в поддержку российской спецоперации на Украине. Как пояснили в Минобороны РФ, буквы V и Z обозначают «За победу» и «Сила в правде». Пример с новым написанием российских городов подхватили татарстанские тиктокеры. В ролике, опубликованном в Сети, они пишут на листах бумаги вместо привычного Казань — КаZань.

В поддержку российских военных

Автовладельцы Архангельска организовали флешмоб в поддержку военной спецоперации России на Украине. Сначала почти полсотни автомобилей проехали по улицам города с российскими флагами, а потом на стадионе «Динамо» они выстроили машины в форме надписи «ZA».

Старожил казанского зоопарка вышел из зимней спячки



1 марта с началом весны после зимней спячки проснулся 20-летний бурый медведь Фома, живущий в зооботаническом саду «Река Замбези» в Казани. Пока работники парка, ухаживающие за животными, дают ему растительную пищу, чтобы организм животного постепенно адаптировался. Потом в рацион мишки введут привычную для него еду.

Казанцы устроили гигантские очереди в «Икее»

В четверг вечером в казанской «Меге» у входа в магазин «Икея» образовались огромные очереди. Внутри тоже было многолюдно. Ажиотаж возник после того, как утром владельцы основанной в Швеции нидерландской торговой сети сообщили, что до 31 мая приостанавливают работу своих площадок на российском рынке из-за спецоперации на Украине. Очевидцы сняли скупающих все до мелочей жителей столицы Татарстана и поделились видео в соцсетях.

Грозный лик белого барса



Хоккейный клуб «Ак Барс» в начале недели представил свой новый логотип. Использовать его казанская команда начнет со следующего сезона. Презентационный ролик с лого появился в Сети. Дизайнеры решили сохранить барса с оскалом, но теперь он состоит из нескольких геометрических фигур. При этом голову белого барса создатели эмблемы хоккейного клуба поместили внутрь тюльпана — одного из символов Татарстана.