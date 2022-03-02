В Народной милиции ДНР сообщили о блокировке Мариуполя

Украинский город Мариуполь удалось заблокировать. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы не пострадали местные жители. Также Басурин выразил надежду, что сегодня граждане начнут покидать город, передает «РИА Новости».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что выход украинских военных к Азовскому морю заблокирован. По данным ведомства, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли к административной границе Донецкой области, после чего соединились с воинскими частями ВС РФ.

Кроме того, войска РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Также были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.

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Диана Жиленкова