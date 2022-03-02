Обшиваем баню: краткий гид по выбору вагонки

Какая порода дерева лучше? Как правильно выбрать материал?

Несмотря на обилие новых строительных и отделочных материалов на российском рынке, деревянная вагонка по-прежнему остается самым популярным способом отделки бань. Она хорошо выглядит, не создает духоты, позволяет «дышать» стенам, а еще на ней не выпадает конденсат. Перечень преимуществ деревянной вагонки в бане огромный. Разберемся, по каким критериям выбирать деревянную вагонку и какие нюансы следует учитывать при этом процессе.

Каковы основные требования к вагонке для бани

Поскольку в бане высокие температуры и большая влажность, то требования к материалу обшивки будут особые. Причем в зависимости от помещения, которое вы собираетесь обшивать, надо будет выбирать разную древесину. Например, одна вагонка отлично подойдет для парной, а другая — категорически не рекомендуется. Для начала разберем, какими свойствами должна обладать древесина для бани.

Плотность дерева. Чем выше плотность материала, тем выше его теплоемкость. А значит, тем сильнее он нагревается. Соответственно, плотная древесина в горячей бане тоже становится горячей, и это может привести к ожогу. Поэтому внутри парилки надо крепить вагонку с низкой теплоемкостью (а значит, низкой плотностью).

Чем выше плотность материала, тем выше его теплоемкость. А значит, тем сильнее он нагревается. Соответственно, плотная древесина в горячей бане тоже становится горячей, и это может привести к ожогу. Поэтому внутри парилки надо крепить вагонку с низкой теплоемкостью (а значит, низкой плотностью). Содержание смол. Хвойные породы не стоит использовать для обустройства парилки. Почему — объясним ниже. Зато они отлично подойдут для предбанника или для комнаты отдыха.

Хвойные породы не стоит использовать для обустройства парилки. Почему — объясним ниже. Зато они отлично подойдут для предбанника или для комнаты отдыха. Влагостойкость. По понятным причинам, влагостойкое дерево в парилке прослужит дольше, чем то, которое боится влаги. Но, к примеру, если у вас устроено помещение наподобие сухой сауны — там влагостойкость может быть и пониже.

Вагонка для предбанника не обязательно должна отвечать всем перечисленным свойствам. Для экономии здесь можно использовать хвойные породы дерева.

Фото: parilochka.com

Вид древесины

В зависимости от того, какое помещение бани вы собираетесь обшивать, надо выбирать разную вагонку. Разберем самые популярные породы дерева.

Хвойные породы — сосна и ель. Жара, царящая в парилке, может заставить древесину выделить смолу, особенно если обшивка свежая. Особенно неприятно получится, если вагонка на потолке: смоляная «слеза» весьма приличной температуры может капнуть и прямо на вас. Поэтому многие специалисты рекомендуют обшивать сосновой или еловой древесиной только предбанник или комнату отдыха (если таковая в вашей бане имеется). Однако поскольку сосновая вагонка дешевле других, то есть и такой лайфхак: обшейте парилку, потом протопите баню несколько раз хорошенько без посетителей, «впустую». Большая часть смолы выделится, вы соберете ее шпателем и потом можете не волноваться за то, что стены и потолок будут «плакать». А что касается ели, то есть у нее и еще один важный недостаток — она боится влаги. Правда, у нее высочайшая теплоизоляция. Потому ее сам бог велел использовать для, например, сухой сауны.

Ольха — один из очень подходящих материалов для «банной» вагонки. Она отлично переносит жару и влажность, у нее благородные цвет и аромат, она долговечна, древесина не синеет (в отличие от той же сосны, которая со временем может покрыться мрачными пятнами). Однако такая вагонка влетит в копеечку. Поэтому многие счастливые обладатели бань отделывают ольхой парилку, а для остальных помещений бани покупают более дешевые сорта древесины.

Липа — средний по цене вариант, а за ее тонкий запах банщики прощают этой древесине даже то, что на ней остаются потеки от брызг веника. И вообще, через год почти белая древесина липы приобретет жизнерадостно желтый цвет, да таким и останется. Но и это простительно липовой вагонке. Зато к ее явным преимуществам относится то, что как бы сильно вы ни натопили баню, обжечься, прикоснувшись к липовой поверхности, вы не сможете. Кроме того, она устойчива к влаге. Поэтому подходит и для парилки, и для комнаты отдыха, и для любого другого банного помещения.

Осина — один из самых популярных банных вариантов вагонки. У нее слегка горьковатый запах, древесина долго сохраняет исходный вид и, будучи правильно обработанной, не боится влаги и высокой температуры. Осиновой вагонкой можно смело обшивать парную.

Береза подходит только для обшивки сухих помещений (если таковые в вашей бане есть). К сожалению, у нее крайне низкая влагоустойчивость, она быстро гниет.

Лиственницу многие любят за высокую плотность, за идеальную устойчивость к влаге и гниению. Все, кому не лень, приводят пример: большая часть венецианских палаццо стоят на сваях из лиственницы — а ведь многим из них уже больше полутысячи лет, и хоть бы хны. Ну вот, этот пример привели и мы. Так что в парной это дерево влаги точно не испугается. Единственный минус вагонки из лиственницы — не самая высокая теплоизоляция (но стены парилки вы в любом случае должны будете обшить теплоизолирующим материалом, так что это возражение несущественно). Ах да, не забудьте про смолу (лиственница тоже хвойное дерево).

Фото: stroy-podskazka.ru

Сорта вагонки

Вагонка делится на разные сорта, в зависимости от того, сколько дефектов и пороков у древесины, из которой ее сделали. Надо отличать: дефект — это недостаток, возникший при хранении древесины или ее обработке (например, трещина). А порок — естественный недостаток, который возник в процессе роста и развития дерева (например, сучок). Соответственно, чем выше класс, тем дороже материал.

Итак, начнем с самого «дна» классификации.

Класс С (или 3). Самый низкий сорт: такая вагонка может иметь трещины, пятна, сучки и смоляные карманы. Не допускается здесь только откровенная гниль, а качество замковых соединений оставляет желать лучшего. Намного лучшего.

Класс В (или 2). Здесь тоже присутствуют дефекты. На погонный метр допускается 2 выпадающих сучка до 2 см в диаметре. На лицевой или торцевой стороне ламели могут быть незашпатлеванные трещины, длина которых не должна быть больше 30 см. Допустимы и смоляные кармашки, и засмоленность, и даже поражение насекомыми (не более чем на 5% ламелей в партии).

Класс А (или 1). Здесь все строго: не больше 2—3 здоровых светлых сучков на погонный метр, допускаются небольшие сколы или трещинки рядом с ними. Все неровности на лицевой стороне зашпатлевываются.

Экстра (или Премиум). Это идеальная вагонка. Здесь может быть не больше одного здорового (вросшего) сучка на погонный метр. Трещины вообще недопустимы. Если у вас хвойная древесина, то здесь может присутствовать смоляной кармашек, но он обязательно должен быть зачищен от смолы, а углубление зашпатлевано и зачищено шкуркой. Качество обработки идеальное, тут нет ни единого так называемого непрострога.

Кстати, обратите внимание: бывает вагонка сдвоенного класса (например, которая маркируется как АВ). Это значит, что на доске есть участки и низкой, и высокой сортности. Но такое встречается, только если вагонка длинная. Поэтому если вам принципиально использовать только вагонку класса А, вашим выбором должны будут стать относительно короткие ламели (2 — 3 метра).