Кинокомпании приостанавливают показ фильмов в России — в Казани уже перестали продавать билеты на «Бэтмена»

Ряд компаний, которые занимаются производством фильмов, решили временно остановить прокат свои картин в кинотеатрах России в связи с военной спецоперацией. Так, по данным ТАСС, первой об этом сообщила The Walt Disney Company — временный запрет на показ прежде всего коснется мультфильма «Я краснею» от студии Pixar.

Затем компания Sony Pictures заявила, что отменит свои премьеры в России. В первую очередь, это блокбастер «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, который неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Премьера фильма в России была запланирована на 24 марта.



Приостановлен и выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен», главную роль в котором играет Роберт Паттинсон, пишет «РИА Новости». Картина должна была выйти уже завтра.

Как сообщили «Реальному времени» в казанском кинотеатре «Синема 5», расположенном на проспекте Ямашева в ТРК «Парк Хаус», продажа билетов на фильм временно остановлена. Как пояснили в дирекции кинотеатра, официальной информации об отмене премьеры не поступало, однако продажу билетов решили временно ограничить.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.