Как Нижнекамск собрал энергетиков со всей страны

Первая теплоцентраль Нижнекамска отмечает 55-летие

Это сегодня Нижнекамск — третий по количеству жителей город в республике, крупный промышленный центр Татарстана. А еще в середине прошлого века на месте города был лесной массив. Строительство развернулось в начале 70-х. Нижнекамск развивался стремительно: городские кварталы и заводские корпуса химического комбината строились одновременно. Городу нужен был и свой источник энергии. 25 апреля 1962 года Совет министров СССР принял решение о строительстве в Нижнекамске ТЭЦ. История становления станции, воспоминания очевидцев, первых работников — в материале «Реального времени».

Строили всей страной

На площадку будущей станции первый отряд строителей прибыл в апреле 1963 года. Была создана дирекция в составе пяти человек во главе с директором Василием Суздальцевым. Стройке присвоили высший статус — всесоюзная ударная комсомольская. Сейчас такое трудно представить, но тогда масштаб стройки манил молодых людей со всех концов Советского Союза. Не пугали молодежь и спартанские условия: жить приходилось в бараках, там же находилась дирекция строящейся ТЭЦ.

«Приезжали целые отряды со всех уголков СССР. Моя коллега Нина Дмитриевна Лукоянова, инженер-инспектор по эксплуатации, приехала даже с Дальнего Востока, из города Игарка», — вспоминает ветеран Нижнекамской ТЭЦ-1 Галина Скрипник.

И это еще не самое удивительное. Главное — это самоотверженный труд рабочих, они ежедневно отдавали все свое время, силу и энергию.

Масштаб стройки манил молодых людей со всех концов Советского Союза. Фото: АО «ТГК-16»

Из воспоминаний Фазлеахмета Мухаметзянова: «Глубоко врезался в память случай с водителем. Возвращаясь зимой из Куйбышева, где получал пять тонн обмоточного провода, он попал в снежный занос возле Клявлина, на участке между Куйбышевской областью и Татарией, который никем не убирался. Чтобы вызволить машину из снежного плена, перекидал под колеса всю одежду. И это в 30-градусный мороз! Вырвался, приехал в гараж в одной рубашке, но груз доставил в целости и сохранности».

Однако стройка кипела не только на промышленных объектах. Возводились жилые кварталы, создавалась инфраструктура. Новый 1967 год многие семьи энергетиков встречали уже в своих квартирах, для них были введены в эксплуатацию два дома.

Новый 1967 год многие семьи энергетиков встречали уже в своих квартирах, для них были введены в эксплуатацию два дома. Фото: рrоtаtаrstаn.ru

Первые киловатты

Приближался момент пуска ТЭЦ. Началась организационная работа, опытных специалистов собирали с других станций: Уфимской, Куйбышевской, Березниковской, Челябинской ТЭЦ, Безмеинской, Карагандинской, Уруссинской ГРЭС.

Крупнейшая ТЭЦ в Европе привлекала и молодые кадры. В новый город на Каме приезжали отряды выпускников Ивановского энергетического института, Уфимского энергетического техникума, Казанского филиала Московского энергетического института.

К 1 января 1967 года общая численность работников станции составляла 468 человек. Все эти люди с точностью до минуты запомнили дату — 26 февраля 22 часа 30 минут. Именно тогда, после комплексного опробования при полной нагрузке, первый турбогенератор дал промышленный ток. С того дня станция начала обеспечивать ввод предприятий нефтехимкомбината.

За первый год работы ТЭЦ было выработано 365,5 млн кВт·ч электроэнергии и отпущено 271,8 тыс. Гкал теплоэнергии. Фото: АО «ТГК-16»

— В момент пуска все собрались возле турбогенератора: директор, главный инженер. Много народу было, мы, как электрики, тоже присутствовали. Увидели, как началось вращение турбогенератора, это было очень здорово. Пуск прошел без сбоев, станция проработала 72 часа и приказом министра энергетики ее включили в перечень действующих, — поделился с нами воспоминаниями ветеран Нижнекамской ТЭЦ-1 Михаил Горелов.

За первый год работы ТЭЦ было выработано 365,5 млн кВт·ч электроэнергии и отпущено 271, 8 тыс. Гкал теплоэнергии.

Период активного строительства

В следующие после пуска годы ТЭЦ динамично развивалась, активно вводилось новое оборудование. Спустя 4 года станция разрослась до шести котлоагрегатов и пяти турбогенераторов. Через 5 лет котлоагрегатов было запущено уже семь, турбогенераторов — шесть. В декабре 1973 года завершилось строительство первой очереди ТЭЦ. За 6 лет станция увеличила свою мощность практически в 10 раз, с 60 МВт до 580 МВт.

Вспоминает председатель ветеранской организации Нижнекамской ТЭЦ-1 Леонтий Алексеев:

«Каждый пуск был событием, поскольку к нему готовился весь персонал. От руководства до электромонтера все были напряжены, все чувствовали ответственность. В тот момент развивалась промышленная зона, и энергии — электрической и тепловой — надо было вырабатывать много».

В следующие после пуска годы ТЭЦ динамично развивалась, активно вводилось новое оборудование. Фото: АО «ТГК-16»

Через год, в 1974 году, праздновали окончание строительства второй очереди. Установленная электрическая мощность достигла 690 МВт, а тепловая — 2 360 Гкал. К 1977 году мощность станции выросла еще в полтора раза. Работали уже 11 турбогенераторов общей электрической мощностью 1 тыс. МВт. Мощность ТЭЦ по теплу достигла 3 885 Гкал/ч. Нижнекамская ТЭЦ-1 стала одной из мощнейших станции в Европе.

— Я приехал на Нижнекамскую ТЭЦ-1 в 1977 году по распределению после окончания Казанского филиала МЭИ. Это была самая мощная из электростанций, которые я видел во время учебы. В сравнении с ней родная Уруссинская ГРЭС с цветами в турбинном зале смотрелась игрушкой, — вспоминает советник генерального директора «Татнефти» по энергетике Расим Хазиахметов.

Тяжелые 90-е

Сложная эпоха в истории страны оставила отпечаток и на Нижнекамской ТЭЦ-1. Руководил станцией на тот момент Расим Хазиахметов (ныне — советник генерального директора «Татнефти» по энергетике):

— Нижнекамская ТЭЦ-1 работала в нестандартных условиях, и состояние ее было тяжелым. Вывести ее из кризиса, только руководствуясь действующими нормами, не получалось. Как-то я попробовал перечислить наиболее крупное из того нестандартного, что было сделано в то время, когда я работал на станции. Получился перечень на две страницы.

Но станция работала, и все то, что еще не было доведено до ума, периодически давало сбои. Возникали аварийные ситуации. Людям во время возникновения, локализации и ликвидации аварийной ситуации часто приходилось действовать в условиях, которые представляли опасность не только для оборудования. Я не помню случая, когда кто-то отказался выполнять свою работу, сославшись на сложную обстановку. Ликвидировать аварийную ситуацию, при этом сохранить здоровье и жизнь, помогали выдержка, самообладание и тот самый высокий профессионализм. До боли обидно, что иногда чего-то из перечисленного чуть-чуть не хватало, люди получали травмы.

Самым тревожным выдался 1999 год. Из-за задержек заработной платы станция оказалась на грани забастовки. Фото: АО «ТГК-16»

Самым тревожным выдался 1999 год. Из-за задержек заработной платы станция оказалась на грани забастовки.

«Одно из ярких событий — это забастовка на Нижнекамской ТЭЦ-1, — вспоминает Ильшат Фардиев. — Тогда я только приступил к исполнению своих обязанностей в статусе генерального директора «Татэнерго». Была большая задолженность по заработной плате. Трудные были времена! На расчетном счете отсутствовали денежные средства, зарплату выдавали кто чем мог! Представляете, что будет, если на смену не выйдет персонал турбинного и котельного цехов…. Вот и я тогда представил».

Ситуацию удалось разрешить, жизнеобеспечение жителей Нижнекамска и промзоны города не пострадало.

— Поехал на встречу с забастовочным комитетом. Выслушал. Обратился к ним, что будем платить текущую зарплату вовремя и в течение полугода долги за 9—10 месяцев закроем. Люди поверили, — рассказывает Ильшат Фардиев.

Полностью закрыть долги получилось в первом квартале 2000 года.

Сегодня филиал АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — это одна из крупнейших теплоэлектроцентралей страны. Фото: «Реальное время»

ТЭЦ сегодня: уникальное оборудование и лидирующие позиции в стране

Все это уже история. Сегодня филиал АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — это одна из крупнейших теплоэлектроцентралей страны. По составу установленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара она является уникальным объектом российской энергетики.

— По отпуску пара наша станция занимает лидирующую позицию в стране. Мы перекрываем 85—90% от всей потребности в паре промышленной зоны Нижнекамска. Чтобы обеспечивать такую высокую выработку, у нас всегда одновременно работают 15—16 котлов. И это не предел возможностей станции, — подчеркнул в разговоре с нами директор станции Сергей Олюнин.

Постоянная работа по совершенствованию технологических процессов и модернизации оборудования, по словам Сергея Олюнина, позволяет удерживать высокие позиции. Фото: АО «ТГК-16»

О роли Нижнекамской ТЭЦ-1 в энергосистеме республики рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков:

— Выработка электроэнергии любой станции зависит от того, сколько тепла для промышленности она отпустит. Уникальность Нижнекамской ТЭЦ-1 в том, что она отпускает огромное количество пара для промышленного потребителя. На сегодняшний день станция обеспечивает порядка 18% от общей выработки республиканской энергосистемы.

ТГК-16 ведет постоянную работу по совершенствованию технологических процессов и модернизации оборудования. Фото: lоveорium.ru

ТГК-16 ведет постоянную работу по совершенствованию технологических процессов и модернизации оборудования. По словам Сергея Олюнина, именно это позволяет удерживать высокие позиции, снижать издержки производства на станции, сохранять надежную и бесперебойную подачу тепловой и электрической энергии.

Как устроена станция изнутри, каким образом происходит выработка тепла и света, интервью с работниками станции, фото- и видеорепортажи — в следующих материалах спецпроекта «Реального времени».