Розалия Нургалеева: «Музей Урманче находится немножко в ненормальном состоянии»

Выставку Баки Урманче в «Хазинэ» к его 125-летию дополнили его стихами и письмами

Фото: Максим Платонов

В Казани постоянную выставку Баки Урманче в «Хазинэ» к 125-летию художника дополнили рукописными и печатными материалами. Здесь собрали стихи, письма деятелей культуры, размышления на тему этимологии татарского языка, а также переписанные фрагменты «Записок» Ибн-Фадлана о путешествии на Волгу. Таким образом, ушедший из жизни 30 с лишним лет назад Урманче до сих пор остается актуальным. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Народ должен быть достоин своего художника»

На третьем этаже «Хазинэ» собираются люди, практически все возрастные, за исключение певцов от Казанской консерватории: Айгуль Гардисламовой, Сюмбель Киямовой, Диляры Тухватуллиной и других — они готовятся представить свое посвящение юбиляру. Но сначала творческая встреча к 125-летию художника быстро превращается в череду воспоминаний.

Тон задает Лима Кустабаева, которая более 30 лет работала художественным руководителем Государственного ансамбля песни и танца РТ. Она рассказывает, как на своем юбилее Урманче, когда ему дали слово, вместо речи запел.

Телеведущая Лия Загидуллина вспоминает, как художник познакомился с ней на юбилее Жиганова, который она вела. Позже она сняла про него фильм, копия которого не сохранилась:

— В фильме была такая фраза, что не только художник должен быть достоин своего народа, но и народ должен быть достоин своего художника. Надо было ему при жизни открыть его музей. Это подхватили многие СМИ, пошла волна. Этот текст я отдала Дине Валеевой (искусствовед, занимающийся творчеством Урманче, — прим. корр.). У нас тогда были студийные летучки, и там меня секли, как могли. Дело было серьезное.

Телеведущая Лия Загидуллина вспоминает, как художник познакомился с ней на юбилее Жиганова, который она вела.

Позже Урманче нарисовал два ее портрета. На первый — «Современница» — ушло три года, и Загидуллиной приходилось часами позировать, стоя на высоких каблуках. Иногда автор разрешал делать перерывы, и тогда его жена, Флора ханум, кормила их «кияү пилмәне» — крохотными пельменями. А на второй портрет, по словам героини, ушла буквально пара недель.

Доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова рассказывает, как к ней в гости, к отцу Фуату, на нынешней улице Петербургской приходили Урманче, композитор Ключарев («он почему-то приходил с клеткой и попугаем»), Ильгам Шакиров в белом заграничном костюме. Свои первые статьи она писала по его декоративно-прикладному творчеству.

— Разговора искреннего в тот момент не было. Он произошел где-то во второй половине 70-х. Я часто бывала у них дома, Флора ханум приглашала. Он сказал однажды: мне тебе, Гузель, нужно так много рассказать, но ты пока этого не поймешь, так что многое я тебе сказать не могу. Я гадала, о чем. И однажды он рассказал, что благодарен моему дедушке: он платил студентам, которые учились в Москве, стипендию, и так спас его от голодной смерти.

Каллиграф Наджип Наккаш рассказывает, как в 1978-м он вместе с двумя преподавателями и одногруппником, будущим директором Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандером Гилязовым смог поучиться искусству изящной прописи у Урманче в его квартире на 6-й Союзной. График, в частности, показывал им образцы из арабских и персидских книг. Вскоре, однако, занятия прервались.



Гузель Валеева-Сулейманова рассказывает, как к ней в гости приходили Урманче, композитор Ключарев, Ильгам Шакиров в белом заграничном костюме

Возвращение премии Урманче, или Баки-ага в контексте 1100-летия принятия ислама

Баки Урманче — из тех героев татарской культуры, что достойны фильма. Он родился в 1897 году в семье имама, учился в медресе «Мухаммадия», работал шахтером, учителем, трудился на заводе. Учиться рисовать начал после революции в эпоху экспериментов и смелых решений. В 1929-м подписывает письмо Сталину против перехода на латиницу и попадает в Соловецкий лагерь особого назначения (интересно, что в личном листке при приеме на работу в строительный институт Урманче указывает этот факт). Долгое время живет в Казахстане, а в Казань возвращается только в 1958-м по приглашению правительства ТАССР.

Урманче — график, живописец, скульптор, работавший в том числе и с деревом, поэт, публицист и, как выясняется, певец. Урманче — это яркие портреты, пейзажи и зарисовки из жизни, это иллюстрации к сказкам, стихам и поэмам, это музейный комплекс Тукая в Кырлае, это орнаментальные фантазии и шамаили. Это рисунок тушью Сююмбике, поразительный в лаконичности, это лирика дерева в ее скульптуре. Это театральные костюмы, кувшины и вазы. Многослойный художник, на разном уровне и в разной степени понятный и местному жителю, и туристу, и искусствоведу, и обывателю. И при этом непонятный, затягивающий.

Урманче, звучит в речах выступающих, пронес дореволюционную традицию и передал ее следующим поколениям. Удивительно, но при этом он выглядит выигрышнее и современнее многих нынешних авторов.

Урманче — это стихи, написанные в Казахстане и Казани. Вот, к примеру, посвящение певице Мунире Булатовой, чей портрет он рисовал (оставим его без перевода, чтобы оценить всю музыку речи):

Күңелемдә тирән-тирән эз калдырган,

Дәртләр тулы чыраегыз, гүзәл йөзме?

Әллә матур аһән белән хәтфә моңлы,

Тавышыгызны күрәкләүче һәрбер көйне?

Урманче — график, живописец, скульптор, работавший в том числе и с деревом, поэт, публицист и, как выясняется, певец

Среди документов, которые дополняют основную выставку, — характеристика и письма поддержки Урманче, когда коллеги пытались добиться включения его в список членов-корреспондентов Академии художеств СССР. Сделать этого не удалось. Есть здесь приглашение Чингиза Айтматова на 90-летний юбилей и письмо Наки Исанбету, с которым они учились в «Мухаммадие».

Или его размышления на тему некоторых слов, о калькированном мышлении, о стилистических ошибках. К примеру, о слове «татар»: «Слово «татар» в тюрки известно с давних времен. Слово «татар» часто встречалось и в Турции. Встречалось и в именах уланов, и царей. Кашгари говорит: «Татар — одна из тюрских стран». Когда правил Чингиз, слово «татар» часто повторялось. Даже иногда весь народ Турана называли «татарами».

И, к примеру, копия перевода Ризаэтдина Фахретдина путевых записок Ибн-Фадлана, о которых в этом году говорят часто: они являются доказательством принятия ислама Волжской Болгарией 1100 лет назад, что широко будет праздноваться по всей России. Урманче не просто переписывает труды Фахретдина в 1968 году, но и вносит свои правки. Все, разумеется, на иске имля.



Эту копию Национальный музей республики планирует издать в виде иллюстрированной книги. Впрочем, директор музея Розалия Нургалеева все равно сетует, что ничего не удалось выпустить к юбилею, хотя ее организация и получила архив героя: рукописи, рисунки, стихи. Сейчас им занимается ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства Зуфар Мухаметшин.

Основную выставку дополняют документы

С сожалением говорит Роза Нургалеева и о музее Урманче на Щапова:

— Это недоработка общественности, что он находится немножко в ненормальном состоянии. Нам надо принять его вместе с городом, поговорить о том, что в него добавить, включить жизнь.

Напомним, что издательство «Милли китап» Национальной библиотеки РТ в конце 2020 года издало часть дневниковых записей Баки Урманче, мы публиковали две подборки на основе этих материалов. В одной из них, где были собраны записи за 1969 год, Урманче пишет о противоборстве с местным Союзом художников (об этом же говорила на встрече Сулейманова-Валеева, подчеркивая, что давно уже пора написать новую, непредвзятую историю Союза). А теперь его работы соседствуют с картинами главы Союза художников того времени Хариса Якупова.

Вчера Министерство культуры РТ объявило, что вновь будут вручать премию имени Баки Урманче — последний раз конкурс проходил в 2017 году. Лауреат получит 200 тысяч рублей. Номинации — живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, теория и история искусств, критика и искусствознание.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов