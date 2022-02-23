Как «Золотой век фламандского искусства» отразил свадьбы королей и крестьян

В Казань приехала одна из ценнейших коллекций Государственного Эрмитажа

Фото: Максим Платонов

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Золотой век фламандского искусства». Живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства знаменитых мастеров Европы из собрания Государственного Эрмитажа на девять месяцев поселятся в стенах музея-заповедника «Казанский Кремль». Подробности — в материале «Реального времени».

Видеть, трогать, обонять

Изюминкой экспозиции стали работы Рубенса и двух его младших современников — Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса, однако стоит отметить, что и других уникальнейших предметов искусства здесь можно увидеть великое множество. К слову, не только увидеть — выставка сопровождается инклюзивными экспонатами. Часть картин можно потрогать. Разумеется, не само полотно: для слепых и слабовидящих оборудованы специальные стенды под картинами.

Информацию о фламандском шедевре можно прочесть при помощи шрифта Брайля. Более того, ощутить фактуру изображенных на полотне предметов тоже реально — части кувшина или ракушки, фламандского кружева и кусочек льна расположились на стенах, их сопровождают стеклянные колбы, приподняв которые можно ощутить разные ароматы. Например, с натюрморта с цветами и фруктами или аромат с аристократической вечеринки, полный ноток экзотических духов.

Именно инклюзию, а также интерактивную часть подготовленной в Казани выставки отметил на открытии директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который присоединился к казанцам онлайн:

— Интерактивная и инклюзивная часть выставки — важная линия нашей работы. Уже не первый раз Казань выступает местом эксперимента в выставочном дизайне Эрмитажа. Экспозиция посвящена одной из самых главных коллекций Эрмитажа — фламандской живописи, она связана с именами, от которых дрожь пробирает. Мы очень гордимся эскизами Рубенса, на выставке представлена и важнейшая работа Антониса Ван Дейка «Апостол Петр», есть и замечательный бытописатель Фландрии Теренс, многие другие. Кроме того, широко представлено барокко, противостоящее «сухому» протестантизму, заслуживают большого внимания и произведения прикладного искусства.

Действительно, теперь и в Казани можно увидеть единственный сохранившийся эскиз Рубенса «Вход в Лион», созданный для десятой картины серии «Жизнь Марии Медичи» и «Жизнь Генриха IV». Эта серия была заказана самой уже вдовствующей королевой в первой трети XVII века. На эскизе изображено бракосочетание царственной пары, когда на церемонии король впервые встретил свою невесту. Следуя традициям придворного искусства, Рубенс изобразил чету в виде двух олимпийских богов.

К слову, директор Государственного Эрмитажа заметил, что вполне возможно, что в скором времени Казань посетит выставка испанского стекла, которая сегодня открывается в Санкт-Петербурге.

Как изобразить бренность и судьбу одной невесты

Помимо уникальных полотен на выставке можно познакомиться с произведениями декоративно-прикладного искусства, в которых отражено влияние гения Рубенса. Создатели экспозиции особо отмечают две монументальные шпалеры по картонам Рубенса из знаменитой серии «История Константина»: «Трофеи Константина» и «Основание Константинополя». Обе они были выполнены по заказу Людовика XIII. За стеклом красуются гигантские блюда и кружки из серебра с позолотой, слоновой кости. Эксперты выделяют здесь группу «Спящие Амур и Психея» Лукаса Файдхербе и рельефы «Поклонение волхвов» и «Соломон и царица Савская».

Стоит отметить, что сам Рубенс увлекался коллекционированием драгоценностей, поэтому выставка дополнена уникальными камнями и камеями конца XVI — начала XVII веков — «Храм Венеры», «Иосиф и его братья», «Аллегория Пространства и доблести». К слову об аллегориях, им отведен отдельный зал, ведь в своем творчестве фламандские мастера часто пользовались знаками и символами. И можно встретить, к примеру, на небольшой кабинетной картине «Аллегория Бренности» Николаса ван Верендаля начала 1660 годов — цветы, которые скоро высохнут, и ангелочки, выдувающие мыльные пузыри. К символам и одновременно библейскому сюжету отсылает сложная масштабная работа Иеронима Франкена II «Притча о девах разумных и неразумных», созданная после 1604 года. И вдруг тут же — «Крестьянская свадьба» Давида Тенирса Младшего со всем разгулом вакханалии, правда, без жениха. Тогда по традиции свадьбу сначала играли в доме невесты, только потом она вступала в дом жениха. Ехидный художник обозначил возраст невесты полузасохшим деревом в центре композиции — «молодая была уже немолода».

50 лет стали веком

Интересно, что экспозиция выстроена так, что великие по гению создателя произведения окружает много воздуха. Остается время поразмыслить и «подышать», прежде чем перейти к новому объекту созерцания. Кроме того, все залы оснащены не только информационными плакатами, но и интерактивными стендами, с их помощью можно глубже погрузиться в историю самой Фландрии и ее творцов.

Заместитель заведующего отделом западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа Михаил Дединкин отметил, что «Золотой век фламандского искусства» — это не просто выставка шедевров или набор раритетов, но удивительное путешествие в историю:

— Это погружение в эпоху, где можно увидеть самые разные аспекты фламандского искусства этого замечательного времени. Рубенс не только создавал искусство, фактически он основал огромную художественную школу. Из его мастерской вышла целая плеяда живописцев, у каждого из них — свое лицо, тема, особая кисть. На самом деле золотой век фламандской живописи был очень недолгим, всего 50 лет, но это время стало той славой, которой сегодня гордится Бельгия. Со времен Екатерины Великой фламандское искусство было основной из тем коллекционирования, причем в комплексном подходе, когда собиралась не только живопись, но и шедевры прикладного искусства.

Земная красота простого обывателя

Комплексный подход отражен и в цельной научно-популярной программе, которая будет сопровождать выставку в центре «Эрмитаж-Казань»: экскурсии и лекции, творческие встречи и показы кинофильмов — причем участвовать в них можно и онлайн. Такой формат лектория отметила в своем выступлении министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, сказав, что казанский Эрмитаж — не только выставочный, но и просветительский центр:

— Хочется отметить, что особенностью живописи фламандских мастеров было то, что они изображали большей частью простых людей. Причем интересно, что часто на их полотнах мы встречаем лица обывателей в противовес итальянскому искусству, где преобладают библейские сюжеты с идеализированными образами. Думаю, что главный посыл фламандских живописцев — человек прекрасен в своей естественности, простоте и жизненности. Земной образ — вот она, красота человека.

Министр также поделилась воспоминаниями о детстве, когда в доме родителей было много книг по искусству. Тогда, знакомясь с иллюстрациями работ Ван Дейка, который особенно запал в память, она продолжала додумывать жизненные истории изображенных героев картин.

Выставка продлится до 20 ноября.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов