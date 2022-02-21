Рустам Минниханов объявил о начале Республиканской олимпиады по предпринимательству среди школьников

Главный приз — денежное вознаграждение и возможность поступить без экзаменов в современный центр по подготовке рабочих специальностей

На прошедшей 18 февраля коллегии Минпромторга РТ Рустам Минниханов объявил о старте масштабной олимпиады по предпринимательству на приз президента Республики Татарстан среди школьников 9—11-х классов. Главным призом будет денежное вознаграждение, которое получит лучший молодой предприниматель республики.

Нетворкинг для юных предпринимателей

Олимпиада включает в себя прохождение бизнес-симулятора Business cats, который позволяет выявлять предпринимательские способности кандидатов с наивысшим уровнем аналитического мышления, делового общения и навыками командования. Это нескучный способ определения талантов: с одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности.

Участники Президентской олимпиады поборются за звание лучшего предпринимателя Республики Татарстан. Интересным этапом является то, что участникам сначала придется посоревноваться на районном уровне, где определятся лучшие молодые предприниматели из районов республики. Это хорошая возможность для участников олимпиады получше познакомиться с единомышленниками и показать свои знания. А затем победители районных этапов будут соревноваться за звание лучшего на республиканском уровне. Каждый последующий этап представляет собой все большее погружение в мир предпринимательства, потому что Олимпиада — это не только соревнование, но и нетворкинг.

Как стать участником олимпиады?

Соревноваться ребятам предстоит в четыре этапа. Первый отборочный этап проводится дистанционно с 21 февраля по 20 марта 2022 года. В нем могут принять участие все желающие. Далее следует полуфинал отборочного этапа, он пройдет дистанционно среди победителей отборочного этапа по районам с 23 марта по 7 апреля 2022 года. Следующие этапы предполагают очное присутствие участников Олимпиады в специальном ассессмент-центре.

Финальный этап пройдет в современном центре подготовки рабочих специальностей на территории ОЭЗ «Алабуга». Лучшего предпринимателя республики определит президент Татарстана Рустам Минниханов — победители получат крупные денежные призы, а также возможность поступить в «Алабуга Политех» без вступительных экзаменов. Таким образом, ребятам дается возможность заработать реальные деньги с помощью своей предпринимательской смекалки.



Для участия в Президентской олимпиаде необходимо зарегистрироваться на HR-платформе по адресу: hr.alabuga.ru до конца отборочного этапа. Не упусти возможность стать лучшим молодым предпринимателем Республики Татарстан!