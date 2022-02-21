Как купить кирпич: шесть базовых советов

Как не переплатить за качественный кирпич, как выбрать поставщика, на что обращать внимание

Итак, выбирая материал для строительства дома, вы остановились на кирпиче. Ну что же, бог в помощь. Теперь дело за малым: купить этот самый кирпич. Разумеется, это бесконечная тема, в которой множество нюансов. Но главное — начать. Поэтому сегодня обсудим азы покупки кирпича: с чего начать, на что ориентироваться. И главное — каким образом можно будет снизить первоначально названную цену.

Совет №1: проект — всему голова



Для начала надо будет сделать расчет кирпича, который потребуется на ваш дом. А для этого надо будет иметь на руках подробный проект дома или, на худой конец, хотя бы эскиз. Опытные сотрудники точек продаж кирпича вам обсчитают дом с точностью до сантиметра, но для этого они должны будут знать: сколько в доме этажей, какая у него будет толщина стены, какой высоты будут потолки, сколько будет окон и дверей, планируете ли вы делать фронтоны, как будете обустраивать фундамент и потребуется ли цоколь… Так что покупка кирпича начинается с разработки проекта.

И кстати, если вы прибегнете к услугам профессионального проектировщика — он тоже просчитает материалоемкость дома. Поэтому в компанию по продаже кирпича вы поедете, уже имея на руках некоторую прикидочную цифру. Можете сравнить ее с той, что назовут вам продавцы.

Для начала надо будет сделать расчет кирпича, который потребуется на ваш дом. А для этого необходимо иметь на руках подробный проект дома. Фото remez.by

Совет №2: разберитесь, одинарный кирпич нужен или полуторный

Облицовочный кирпич бывает двух видов — одинарный (1 НФ, 65 мм в ширину) и полуторный (1,4 НФ, 88 мм в ширину). Разница в цене между ними поштучно — в полтора раза. При этом на дом их уходит одинаковый объем (в кубометрах).

«Полуторки» может возникнуть и некоторый излишек, если внутренние стены дома у вас будут из газосиликатных блоков: дело в том, что их стандартные размеры плохо совместимы с таким кирпичом. А это неминуемо приведет к финансовым потерям.

Многие специалисты предпочитают «одинарный» кирпич для облицовки, и не только из-за «нестыковки» с газосиликатом. Дело в том, что в силу небольшой популярности «полуторки» в нашей стране она представлена небольшим количеством цветов. Впрочем, когда в дело вступает силикатный кирпич, то палитра сразу же расширяется. А цветов «одиночки» может быть до сотни.

Совет №3: изучите весь предлагаемый ассортимент

В зависимости от марки и вида кирпича он стоит разных денег. Облицовочный кирпич может стоить в Татарстане примерно от 11 рублей за штуку, верхняя граница доходит и до 25, и до 30 (в зависимости от производителя и качества товара). Не нужно думать, что кирпич — это традиционные красные глиняные брикеты. Он может быть и персиковый, и бежевый, и белый, и шоколадный, и розовый, и коралловый — на любой вкус. Ваша задача — определиться, что конкретно вам нужно.

В среднем на облицовку двухэтажного дома уходит от 10 до 20 тысяч кирпичей. В одной машине 9—10 тысяч. Так что прямо на месте, полюбовавшись на образцы, вы сможете примерно прикинуть «вилку» стоимости вашего дома.

Покупка кирпича сразу с завода на весь дом удешевляет процесс примерно на 20%. Фото: iz-kirpicha.su

Совет №4: покупайте все в одном месте и настойчиво требуйте скидку

Если вы нашли подходящего продавца, то постарайтесь купить у него сразу все, что нужно для строительства дома. К примеру, если тело вашего дома будет кирпичным — покупайте здесь и рядовой кирпич, и облицовочный. И за цементом тоже не стоит далеко ездить.

Если вы сразу же купите все необходимое для строительства вашего дома — это существенно увеличит объем вашей покупки. А значит, вы имеете право потребовать максимально возможную в этой компании скидку — вам ее с большой вероятностью дадут.

Не пытайтесь «выкусить» разные скидки в разных фирмах, решив: раз сегодня акция на цемент в соседней лавочке — куплю его там. Поверьте, все крупные продавцы на рынке города в курсе акций друг друга, и если вы «пригрозите» поехать за цементом к конкурентам, вам, скорее всего, предоставят ту же скидку, лишь бы только вы отоварились здесь. Покупка кирпича сразу с завода на весь дом удешевляет процесс примерно на 20%. Не забудьте и о полнотелом кирпиче на цоколь (его нужно немного — от 3 до 5 тысяч штук, но и его тоже лучше купить здесь же).

Совет №5: не останавливайтесь на первом попавшемся варианте

Выбирая компанию, где вы будете покупать материалы для строительства кирпичного дома, обязательно изучите рынок. Останавливаться на первой попавшейся базе и тыкать пальцем в каталог — не стоит. Проедьте минимум трех-четырех продавца, не пожалейте несколько часов. Посмотрите, сколько стоит один и тот же кирпич (одного и того же производителя) в разных местах — вполне вероятно, что где-то он дешевле. В общем, обязательно проверьте несколько возможных вариантов, выбирая по возможности крупные компании, которые могут вам показать штабели с кирпичом в наличии. Так вы сможете посмотреть, как товар хранится, насколько представителен склад у компании и сколько поставщиков с ней работают.

Базовый совет — найдите самого крупного продавца кирпича в вашем регионе. Именно он с большой вероятностью и обеспечит оптимальное соотношение цена/качество. Неплохо, например, если это завод-производитель, который работает с частным клиентом.

Базовый совет — найдите самого крупного продавца кирпича в вашем регионе. Фото: ngsdo.ru

Совет №6: почти бесплатный сыр бывает только в мышеловке

В попытке сэкономить НИКОГДА не ведитесь на продавцов, которые предлагают вам кирпич авторитетной компании или цемент достойного производителя гораздо дешевле, чем везде. Этот цемент с огромной вероятностью окажется «самонасыпкой» низкой марки, да и кирпичу такому веры тоже нет. Так что, увидев подозрительно низкую цену, вы просто обязаны насторожиться. Конечно, у частного продавца может возникнуть форс-мажор: например, он уже закупил кирпич хорошего качества, а потом строительство внезапно отменилось. Но сами понимаете, такие случаи редки, а значит, нужно тщательно и внимательно относиться к своему выбору.

И еще одно: не бывает дешевого отличного кирпича. Даже в официальных добросовестных компаниях цена на кирпич растет пропорционально его качеству. Поэтому специалисты советуют придерживаться средних по цене вариантов, чтобы быть уверенными в долговечности кирпичного коттеджа.