Россия увозит из Пекина только серебро, но это наш максимум

Финны были лучше по всему турниру, но нужно смотреть на истоки своих проблем. Они появились задолго до Пекина

Сегодня был тот редкий случай, когда в противостоянии России и Финляндии явными фаворитами были финны. И они этот аванс подтвердили. Наша команда так и не сумела отладить механизм, который заработал бы на золотые награды, и чуда, к сожалению, не вышло. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги финального поединка на хоккейном турнире ОИ и рассуждает, почему поражение — это проблема не этой конкретной команды, а системы подготовки национальных сборных в целом.

Серебро — максимум этой сборной России. Финны выглядели убедительнее по всему турниру

Еще ни разу до сего момента сборная Финляндии не брала золотые медали Олимпийских игр. На счету сборной Суоми было только три победы на чемпионатах мира, но не было побед на главных турнирах четырехлетия. Последний раз в финале Олимпиады они играли уже 16 лет назад — в Турине уступили шведам.

И Пекин, пожалуй, стал первой Олимпиадой, на которой финны изначально выглядели не просто крепкой командой, «способной побороться» наравне с остальными топами, а главными фаворитами всего турнира. Это было очевидно еще в январе, когда все команды огласили свои составы. Миро Аалтонен, Йонас Кемпайнен, Харри Песонен, Лео Комаров, Марко Анттила… А в защите — Атте Охтамаа и Вилле Покка. Это было похоже на чемпионский состав.

В Пекине финны весь турнир отыграли в своем традиционном стиле, отработанном так хорошо, будто это они месяц готовились к Олимпиаде в Новогорске. За весь групповой этап в равных составах пропустили лишь две шайбы. При этом сами за шесть игр настреляли 20 шайб.

По турниру финны выглядели самой отлаженной командой и точно более монолитной, чем наша: например Юкка Ялонен не стал разбирать то, что и так работает, и сохранил уфимскую тройку Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен. Это решение работало и принесло 6 шайб по турниру.

К сожалению, приходится констатировать, что нам удалось прыгнуть выше головы на этом турнире. Сегодня мы увидели игру хорошей, работящей сборной России, вопросов к хоккеистам никаких нет и быть не может. Это их максимум, который они выдали в последних двух играх. Но этой команде сильно не хватило креатива в атаке и нестандартных решений. А это уже вопрос к тренерам и их «консультантам», так и не взявшим в состав тех, кто способен был бы решать моменты в матчах с мастеровитым соперником. Мы увозим серебро из Пекина.

Нашим не хватило сил на вторую половину игры, но финны были лучше с самого начала

На финальную встречу тренерский штаб решил оставить, наконец, те сочетания, что были в полуфинале со шведами. В той игре наконец-то механизм заработал, и было бы нелогично опять его перетрясать.

Первый период вышел в общем-то неплохим. Мы на характере сохраняли ворота «сухими», дважды нам везло, и финны не попадали по пустым воротам, а еще несколько раз спасал Шарипзянов, перехватывавший последний пас. И даже умудрились забить в первом же большинстве — Михаил Григоренко забросил первую на турнире шайбу.

Но с позиции силы играли именно финны. Их скорости были выше, шайба ходила бодрее, бросок летел — после первого периода финны полностью переигрывали наших хоккеистов по броскам (7-15). Подмяли под себя финны и вбрасывания. Тяжело припомнить, когда сборная Финляндии имела такое мощное превосходство над нашими командами на крупных турнирах. Было стойкое ощущение, что свое они еще обязательно забьют.

И они забили уже в начале второго периода. К сожалению, Федотов не увидел момента броска Покки от синей линии — слишком насыщенный трафик выстроился перед ним. Команда Жамнова побежала вперед и даже на какое-то время навязала борьбу. Но чем дальше, тем очевиднее было, что сил у наших хоккеистов не хватает — в контратаку игроки бежали неохотно и медленно, а вместо конструктива стали больше сбиваться на дальние набросы. Слишком многого стоил нам затяжной полуфинал.

С позиции силы играли именно финны

Уже на старте третьего периода финны таки дожали. Марко Анттила, поигравший в свое время за волжскую «Ариадну» в ВХЛ (подумать только!), набросил в сторону ворот Федотова, а наш голкипер вновь не разглядел снаряд из-за скопления игроков. Плюс череда рикошетов — и вот уже 1:2.

К сожалению, это был конец для наших надежд на золото. Сил на отыгрыш не хватило, а ошибки в обороне и даже грубые «обрезы» лишь участились. А финальный навал вшестером результата не дал.

ФХР пора пересматривать систему подготовки национальных команд. Нам нужен сильный чемпионат

Как бы нам ни хотелось другого результата, но, к сожалению, серебро — это уже большой успех для этой сборной России. Команда под руководством Алексея Жамнова, Сергей Федорова и Алексея Кудашова весь турнир играла примерно на таком уровне — с ошибками, проблемами в обороне, плохой игрой в неравных составах. Финляндия прошла этот турнир ровно, выглядела как монолитная, слаженная команда — на уровне этой Олимпиады.

В течение всего олимпийского турнира российская команда так и не убедила, что готова к высшим наградам, а проход в финал стал отличным авансом. Хоккеисты весь групповой этап искали свой хоккей, тренеры до последнего тасовали тройки нападения, а реализация и голы по-прежнему приходили тяжело и со скрипом.

По всему олимпийскому турниру российская команда так и не убедила, что готова к высшим наградам

Тренерский штаб за весь турнир так и не создал хоть одну доминирующую тройку. Наигрываемая почти месяц связка Шипачева и Гусева чуть ли не с первой же игры турнира пошла в утиль, а те сочетания, которые тренеры искали по ходу турнира, мало работали.

Сейчас нашим функционерам нужно первым делом пересмотреть всю систему подготовки национальных команд. Никогда еще сборная страны не была сильной, если ее внутренний чемпионат так легко и без сожалений останавливается, сокращается и меняется ради месячной подготовки к крупным турнирам. Сильная чемпионская сборная может существовать лишь в парадигме, когда есть сильное внутреннее первенство с высокой конкуренцией внутри и четкими понятными правилами. НХЛ из года в год это доказывает, а команды Канады чуть ли не ежегодно берут турниры без предварительных подготовок на закрытых базах. Пора прекращать затачивать весь отечественный хоккей на «нужды сборной». Она будет сильной только тогда, когда мы будем заниматься хоккеем внутри страны, а не готовить красивую обложку для международных выставок.