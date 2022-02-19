Профессор Мичиганского университета: «Вторжение на Украину никогда не было целью Путина»

Но за счет этой угрозы, по его словам, Россия добивается других целей

«Вторжение на Украину, скорее всего, никогда не было самоцелью Путина. Президент России мобилизовал солдат, чтобы наладить диалог с Западом и обсудить сферы влияния и интересы в Восточной Европе». Профессор истории и политологии Мичиганского университета Рональд Сани, посвятивший карьеру изучению российской истории, видит украинский кризис в более широком контексте. Какие цели на самом деле преследует Россия, он пишет в своей статье для международного издания The Conversation. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Вторжение — не единственный способ разрешения украинского кризиса



Владимир Путин, разместивший десятки тысяч военных у границ с Украиной, все-таки может найти дипломатическое решение в конфликте с младшим соседом.

Действительно, лидеры России и Украины на протяжении всего многонедельного кризиса обвиняли США и Великобританию в разжигании агрессии разговорами о неизбежном вторжении.

Вторжение, скорее всего, никогда не было самоцелью. Одна из интерпретаций заключается в том, что президент Путин мобилизовал своих солдат и матросов в первую очередь для того, чтобы наладить диалог с Западом и обсудить сферы влияния и интересы в Восточной Европе.

Как ученый, посвятивший всю свою карьеру изучению российской истории, я вижу нынешний кризис в более широком контексте. Если отвлечься от событий последних нескольких недель, можно увидеть в этом опасном противостоянии часть продолжающихся последствий распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Примерно 30 лет спустя архитектура того, что должно стать «новым мировым порядком», все еще находится в процессе строительства.

Россия — держава, находящаяся в упадке, и чувствует себя неуверенно. Если бы страны могли испытывать эмоции, доминирующим чувством России, я считаю, было бы чувства унижения. Она чувствует себя жертвой западной экспансии и хочет восстановить утраченное влияние.

Эта ослабленная, но все еще амбициозная мировая держава сталкивается с глобальной силой, Соединенными Штатами, которые также боятся потерять свое влияние во всем мире из-за недавнего отступления военных из Афганистана и экономической угрозы со стороны Китая. Это противостояние между двумя гегемониями оставляет бедную Украину пешкой посередине.

Источник: theconversation.com

Сохранение «стратегической глубины»

То, что происходит на Украине, укладывается в военную концепцию под названием «стратегическая глубина». Это относится к территории между определенной страной и теми, кого она считает враждебными странами.

Во время холодной войны Советский Союз обладал обширной этой самой стратегической глубиной. Варшавский договор предусматривал союз просоветских государств в Восточной Европе, который представлял собой барьер между Советами и Западом.

Но с 1991 года территория НАТО расширилась на восток, пока не охватила большинство бывших стран Варшавского договора. Польша, Румыния и Болгария стали членами НАТО, так же, как и три бывшие советские прибалтийские республики Латвия, Литва и Эстония.

Затем, в апреле 2008 года, состоялась конференция в Бухаресте. Главы стран НАТО на этой встрече «приветствовали» устремления, проявленные Украиной и Грузией, и заявили, что дверь открыта для будущего членства для обеих стран, хотя фактически они не пригласили Украину и Грузию присоединиться к альянсу.

Когда через несколько месяцев после этой конференции грузинский лидер Михаил Саакашвили попытался вернуть себе мятежный пророссийский регион Южную Осетию, Россия ввела туда свои войска, ясно дав понять, что дальнейшее расширение НАТО на территорию бывшего Советского Союза недопустимо. Дискуссия затихла на следующие 13 лет.

Стратегическая глубина России к тому времени уже значительно сократилась с начала 1990-х годов. Теперь Путин, похоже, опасается дальнейшего ее разрушения.

Американские ракеты были размещены в Польше и Румынии. Член НАТО Турция продала Украине свои мощные беспилотники, которые нанесли Армении поражение во время короткой войны в неспокойном Нагорном Карабахе в 2020 году. Тем временем США проводят активные военные учения в Прибалтике, а их войска сейчас направляются в Восточную Европу.

Точно так же, как США реагируют на любые признаки российского или китайского военного присутствия в Латинской Америке, Москва стремится сохранить свою стратегическую глубину. Путин не хочет, чтобы соседнее государство попало под военное влияние недружественных, по его мнению, стран. Он хочет сохранить буферную зону и подстелить соломки.

Фото: theconversation.com

Избегайте необдуманных действий

Путин склонен быть осторожным и прагматичным во внешней политике. Он не так непостоянен, как его иногда изображают на Западе. Он знает, что он не самый сильный игрок.

Оборонный бюджет России, как ему хорошо известно, составляет примерно 8% от бюджета одних только США, не говоря уже о НАТО в целом, которые тратят почти в 20 раз больше, чем Россия тратит на оборонку.

Экономика России находится в упадке. ВВП страны составляет примерно половину ВВП штата Калифорния. Будучи нефтяной страной, зависящей от экспорта газа и нефти, Россия страдает от санкций, введенных Западом после событий вокруг Крыма в 2014 году.

Русские также знают, что значит увязнуть в изматывающей наземной войне, так как их войска находились в Афганистане на протяжении 10 лет. И почти также долго русские сейчас находятся на Донбассе, на востоке Украины. Полномасштабное вторжение было бы катастрофой для России.

Мнение некоторых западных политологов о том, что Путин хочет восстановить Советский Союз, я считаю фантазией, которую такой реалист, как Путин, сам бы отверг. Да, в 2005 году Путин заметил, что распад Советского Союза был «величайшей геополитической катастрофой 20-го века» и «настоящей трагедией» — мнение, которое он разделяет с большинством россиян. Также некоторые ссылаются на другое высказывание Путина: «У того, кто не сожалеет о распаде Советского Союза, нет сердца; тот, кто хочет возродить его в прежнем виде, не имеет головы».

Недавно мировые лидеры оказались неправы, когда речь зашла о желании Путина разместить еще больше войск в соседних странах. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Казахстан, что приглашение российских войск для подавления беспорядков приведет к их длительному присутствию.

Но когда дело касается Украины, даже российский президент в прошлом совершал опрометчивые шаги. Если он надеялся на пророссийскую или нейтральную Украину, то его стремительный захват Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе после Майдана 2014 года года привели к тому, что Украина стала еще более антироссийской, националистической и побудила украинцев связать свою судьбу с НАТО и Западом в целом.

Фото: theconversation.com

Каков же план действий выхода из кризиса?

Россия и Украина, сотрудничая с европейскими партнерам, вместе пытались выстроить новую структуру российско-украинских отношений во время обсуждения Вторых Минских соглашений в 2015 году, которые были согласованы Россией, Украиной, Францией и Германией, но так и не были полностью реализованы. Отколовшиеся украинские территории, граничащие с Россией, должны были стать автономными в рамках федеративных отношений с Киевом. По крайней мере, Москве Вторые Минские соглашения также предоставили бы гарантии того, что Украина останется вне НАТО. В июне 2021 года президент США Джо Байден и Путин «договорились о продолжении дипломатии в рамках Минских соглашений».

Документ так и не вступил в силу — Украина и Россия так и не договорились о том, о чем договаривались.

Нынешняя угроза вторжения может быть попыткой Путина переориентировать мнения вокруг этих соглашений и заставить стороны вернуться к диалогу. Действительно, президент Франции Эммануэль Макрон недавно назвал «Минск-2» «единственным путем, на котором можно построить мир».

Однако если намерением Путина было принудительное возвращение к идеям «Минска-2», то делать это, угрожая вторжением, рискованная игра. На фоне роста националистических настроений на Украине президент Владимир Зеленский может не согласиться на «Минск-2» и все же остаться у власти. Точно так же для США: любые уступки Байдену России уже расцениваются как миротворчество. Но в обоих государствах внешняя политика является заложницей внутренней политики.

В России Путин сталкивается со сторонниками жесткой политики. Российский парламент уже дал разрешение на признание независимости сепаратистских регионов Украины. И по сравнению с некоторыми из самых ярых политиков и ученых, борющихся за место в российских СМИ, Путин кажется более серьезным, здравомыслящим и компетентным.

К этой внутриполитической активности примешивается постоянная борьба двух мировых гегемонов, пытающихся восстановить влияние в период упадка. При этом все же они находятся, как мне кажется, хотя бы в диалоге друг с другом.