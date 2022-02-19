Дождались. Российская сборная выдала лучший матч на Олимпиаде и выходит в финал

Команда Жамнова наконец-то сыграла так, как ждали, и вырвала победу у Швеции

Россияне не подходили к полуфиналу заведомым фаворитом, а скорее даже вызывали легкую тревогу после своего неуверенного пути по турниру. Однако вчера команда Жамнова наконец-то выдала тот хоккей, какой мы и ждем от российских команд — агрессивный и быстрый. Помог нам и фарт в дополнительное время, и удачные решения тренерского штаба. Похоже, это был день, когда все получалось. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги полуфинала Россия — Швеция и рассказывает, почему такой хоккей радовал глаз, но был очень рискованным, как Яковлев и Грицюк спасли нашу победу и почему с финнами надо сыграть по-другому.

Шведы по турниру выглядели убедительнее. Тем слаще победа

Решительно не радовала российская сборная в ходе олимпийского турнира ни болельщиков, ни журналистов. В обоих матчах с датчанами команда Алексея Жамнова больше мучилась, чем играла. С Швейцарией исход встречи решил автогол, а с единственным топ-соперником, Чехией, случился казус — четыре пропущенных в меньшинстве и итоговое поражение. Так что за четыре матча так никто и не понял, готова ли эта сборная биться с топ-командами. А тревога перед решающими медальными играми только нарастала.

Швеция — именно такая команда. В групповом этапе «Тре Крунур» выглядели куда бодрее россиян, настреляв 10 шайб в трех играх, а проиграли тоже лишь однажды — мощнейшим финнам в заключительном матче группы. Да и то лишь в овертайме (3:4). Можно было бы сказать, что путь России и Швеции похож, но нет. Пусть и шведы не показывали искрометного хоккея, но выглядели увереннее и хоккей показали цельнее.

Вот и в полуфинале скандинавы «развалили» Канаду (2:0) за счет терпения и выдержанной тактики сдерживания канадцев. В общем, фаворитами наши хоккеисты в этом полуфинале точно не выглядели.

Однако вчера с первых же минут мы наконец увидели ту команду, которую все ждали с начала турнира. Агрессивную в обороне, быструю в контратаках, мобильную и, что самое важное, меняющуюся по ходу игры, за что отдельные очки стоит отдать тренерскому штабу. Да, была в этом хоккее опасность, что команды в таком темпе на весь матч не хватит, и это действительно было близко, но случилось так, как случилось — удача вовремя подставила плечо в овертайме. А дальше, в буллитах, дело техники.

Наша команда наконец выдала лучший матч и показала, как способна играть с топами

Тренерский штаб вчера в очередной раз перетряс звенья. Первую ударную тройку составили Чибисов — Шипачев и Семенов. А Никиту Гусева отправили к Владимиру Ткачеву и молодому Арсению Грицюку. И это работало. Причем работала именно тройка Гусева с Ткачевым, а не первая.

Перед полуфиналом шведы справедливо отмечали, что сборная России на этих Играх неожиданно закрытая, мол, привыкли видеть русских атакующими. Однако уже со стартового вбрасывания россияне включили мощный прессинг во всех зонах площадки. Шведам буквально не давали поднять голову. Пошло много силовых в борт, быстрое накрывание еще на чужой синей линии и высокие скорости в контратаках.

Россияне впервые выглядели так агрессивно на этом турнире, и это обнадеживало. Сократили мы и свои удаления, проработав дисциплину. А при редких штрафных минутах отлично отрабатывали, ничего толком не давая шведам сотворить в атаке. Однако самый опасный момент первого периода создали все-таки шведы, когда на пятаке Фриберг опасно подставлял клюшку после наброса, а та попадала в перекладину.

Под конец периода наши вновь поджали шведов при обоюдном удалении, а уже на первых секундах второго периода Слепышев получил по левому борту передачу от Карнаухова, проскочил вдоль него, сблизился с вратарем и пробил Юханссона — 1:0.

Фото: olympic.ru

Что интересно, вскоре Чибисов окончательно вылетел из первого звена, которое не радовало тренерский штаб, и вместо него стал выходить Каюмов. Отрадно видеть, что штаб быстро реагирует на свои неудачные решения и оперативно принимает новые. До того по турниру мы такого не видели.

Правда, в третьем периоде одна ошибка с возвращением в оборону стоила нам всего прогресса в игре. Шведы вновь воспользовались своей заготовкой с набросами на пятак и подставлением клюшки. Федотов выручил после первого подправления, но бывший «барс» Антон Ландер оказался первым на добивании — 1:1. На повторе ясно видно, что пятак этот мы проиграли, потому что нападающие вернулись совсем не туда, где должны были находиться, и смотрели хоккей из-за спин шведских нападающих. Благо дальше игра все-таки сложилась в нашу пользу.

На овертайм нас едва хватило — отыграли в быстрый и энергозатратный хоккей в основное время. Помог фарт

Есть, правда, и обратная сторона у довольно качественного хоккея, который мы наконец увидели в исполнении команды Алексея Жамнова в трех периодах. Хорошая агрессивная оборона, прессинг и высокие скорости при контратаках потребовали слишком много сил, и нужно было понимать, что это энергозатратная модель игры. На дополнительное время могло не хватить.

Валидольный десятиминутный овертайм, который мы вытянули всеми правдами и неправдами. С помощью четвертого игрока на льду в виде госпожи Удачи — последствие как-раз такой модели игры. В дополнительные десять минут шведы выглядели свежее и быстрее, создали кучу моментов у наших ворот, лучше проводили смены…

Насколько наши хоккеисты были измотаны, можно было увидеть по эпизоду, случившемуся на третьей минуте овертайма, когда после шведской атаки их нападающий упал у ворот Федотова, а Плотников с Карнауховым убегали 2 в 1 защитника. Плотников подхватил шайбу, но сближался с чужими воротами очень уж медленно, да и в итоге решил бросать сам — не опасно.

И только благодаря огромному фарту, который наконец был на нашей стороне, и подставленным клюшкам в последний миг (спасибо, Ткачев!) дважды не забросили в пустые ворота. Благо уже в серии буллитов нас подтащил Иван Федотов.

В финале играем с финнами. Похоже, придется играть по-фински, а финнам — по-российски

Сейчас необходимо быстро избавиться от эйфории и готовиться к более серьезному сопернику. В финале ожидаемо, как мы и предсказывали, нас ждет Финляндия с ее суперзвездным (на уровне нынешней Олимпиады, конечно) составом.

Финны не проигрывают на этом турнире, забросив 20 шайб за пять матчей, и это не идет ни в какое сравнение с нашими заслугами. Пожалуй, это будет первый турнир, где в традиционно финский разрушительный хоккей придется играть нам, а финны наверняка сыграют в атакующий и агрессивный. И это большой парадокс. К сожалению, времена меняются. Сегодняшние реалии таковы, что Россия и Финляндия меняются местами.

Как бы ни радовал глаз вчерашний хоккей, играть с командой Суоми так будет нельзя — не простят. Россиянам надо вновь уйти в осторожный и предельно собранный в обороне хоккей и выжидать свои моменты. Что ж, финны таким образом выигрывали не три чемпионата мира. Может и у нас выйдет.

Эрик Добролюбов