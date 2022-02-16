Вопреки ремонту и ковиду: ТНВ продолжает удерживать высокие рейтинги

В январе ТНВ уступил Первому каналу лишь десятые доли процентного пункта, планы на февраль — не сдавать позиций

Фото: Максим Платонов

У ТНВ очередной повод для гордости: несмотря на масштабный ремонт основной студии и ковидный карантин, в доле телесмотрения за январь национальный телеканал стоит на второй позиции в республике. Причем отрыв от Первого канала составляет 0,2 процентного пункта — 7,8% против 8%. О чем еще рассказывает анализ телесмотрения (по данным, представленным крупнейшим провайдером региона «Таттелекомом») и какие трудности с честью преодолел ТНВ — читайте в материале «Реального времени».

ТНВ продолжает удерживаться на вершине телевизионной пирамиды

После оглушительного декабрьского успеха телеканал ТНВ продолжает уверенно держаться в числе лидеров по доле телесмотрения в Татарстане.

Напомним, доля телесмотрения — это объем смотрения канала за определенный период по отношению к общему объему смотрения по всем 203 телеканалам, транслируемым в Татарстане. Данные собираются по итогам непрерывного мониторинга телевизионных приставок IPTV «Таттелекома», число которых измеряется десятками тысяч устройств. Распределение приставок на территории Республики Татарстан — 27% в городах и 73% в остальных населенных пунктах. По этим данным, татарстанцы смотрят более 200 телеканалов. Данные не персонализированы, в статистике оценивается совокупное время, в течение которого в республике смотрят ту или иную «кнопку».

Доля и охват телесмотрения в Республике Татарстан за январь 2022 года (по данным, собранным ПАО «Таттелеком»)

В январе национальный телеканал оказался на 2-м месте по этому показателю, уступив традиционному лидеру — Первому каналу — всего лишь 0,2 процентного пункта (8% — у Первого, 7,8% — у ТНВ). И это большой успех. Ведь если декабрьский взлет можно объяснить трансляцией национальной музыкальной премии и новогодним шоу, то январь был уже гораздо более однородным по контенту. А значит, и остаться на вершине рейтинга, обойдя признанных гигантов развлекательной сетки — «Домашний», НТВ, «Россию 1», Пятый канал, было куда сложнее. Но коллектив одного из крупнейших национальных медиахолдингов в России с задачей справился. Кстати, и «ТНВ-Планета» в январе сохранила свое седьмое место в рейтинге и прибавила в доле телесмотрения: в декабре этот показатель составлял 3,7%, в январе — уже 4%. Телеканал «Майдан» замыкает тройку лидеров местного национального вещания.

Однако надо понимать: 73% исследованной аудитории живет за пределами больших городов. И смотрят телевизор в городах и в других населенных пунктах по-разному. Так, в населенных пунктах республики (а это как раз те самые 73% аудитории) доля телесмотрения ТНВ составляет целых 9,5%, и это безусловный лидер среди всех телеканалов. Следом идут «Домашний» (8,3%), НТВ (7,6%), Первый канал (7,3%) и «Россия 1» (6,0%).

Распределение доли телесмотрения за январь 2022 года в городах и других населенных пунктах Республики Татарстан (по данным, представленным ПАО «Таттелеком»)

В городах (27% исследованной выборки) больше всего смотрят новостные и сериальные каналы: Первый (9,8%), «Россию 1» (7,4%), НТВ (6,4%), «Домашний» (6,2%). ТНВ здесь на седьмом месте с долей в 3,3%.

Что касается охвата телесмотрения, то, по данным, представленным оператором, 61,4% татарстанцев хотя бы раз хотя бы на 1 минуту включали ТНВ в январе. Несмотря на то, что в относительном рейтинге телеканал размещается только на 8-м месте (против 4-го места в декабре), вторая позиция в рейтинге телесмотрения снова демонстрирует: на каналы-конкуренты татарстанцы заходили чаще, но вот оставались дольше — именно на ТНВ. Причем охват вырос по сравнению с декабрем: тогда он составлял 60,8% зрительской аудитории, сейчас, как видим, стал выше.

Не помешали ни ремонт, ни карантин

Алина Сулейманова, исполнительный директор ТНВ, обращает внимание еще на один примечательный фактор: национальный телеканал обходит своих федеральных соперников в организационно сложный для себя период. Ведь 10 января на масштабный ремонт закрылась основная студия, где снимаются передачи. Алина Сулейманова рассказывает:

— Перед тем как это сделать, мы проделали огромный объем работы, чтобы сохранить сетку вещания. Перенесли с декабря на январь некоторую часть премьерного контента, постоянные проекты снимаем во временных студиях, продумали все варианты. И эти действия здорово нас выручили в январе, особенно если учесть, что сейчас идет очередная волна коронавируса и телеканал работал в режиме карантина. От Первого канала мы отстаем по доле телесмотрения всего на 0,2 процентного пункта. И это при том, что они — федеральный ресурс с огромными бюджетами, а мы — региональный холдинг (пусть и один из крупнейших). Так что можем с гордостью сказать: мы начинаем год с отличными цифрами, и ни карантин, ни закрытие студии не сказались на наших рейтингах.

Стоит учитывать и еще момент, который во многом формировал поведение зрительской аудитории в январе: в месяце было 15 выходных дней и 16 рабочих. И в выходные дни ТНВ занимает уверенное первое место в рейтинге телесмотрения в республике — целых 8,1% всего времени, проведенного у телеэкранов татарстанцами, приходится именно на этот канал. Следом с приличным отрывом идут «Домашний» и «Россия 1» (по 7,1%), на четвертом месте — Первый канал (7,0%), НТВ серьезно позади (5,4%), а ему в затылок с шестого места дышит «ТНВ-Планета» (4,9%). Телеканал «Майдан» — на 11-м месте с показателем в 2,3%.

Иными словами, все каникулы и все выходные дни ТНВ надежно держал зрительскую аудиторию у экранов.

Фото: Максим Платонов

Две «Новогодние ночи» возглавили рейтинги выходных дней

Анализ аудитории передач, которые стали лидерами по телесмотрению в Татарстане, сюрпризов не преподнес: с новогодней ночью по традиции сравниться сложно любому другому контенту. Так, в целом по республике «Новогодняя ночь на Первом» набрала долю в 22,8% и охват в 21,8%. И это лидер. Дальше с отрывом в 2 процентных пункта по доле телесмотрения следует «Новый год вместе с ТНВ!» — 20,7%. Охват — 20,8% (что опять говорит о том, что здесь задержались чуть дольше). Следом идут передачи Первого канала и «России 1», которые транслировались 1 января: татарстанцы лениво продолжали есть салаты под «Лучше всех» Максима Галкина и смеялись над старыми фильмами про Ивана Васильевича и Шурика. Следующий хит от ТНВ появляется на седьмом месте — и это шоу «Җырлыйк әле!» от 8 января. Хорошие рейтинги удерживают юмористическое шоу «Камит Җавит», татароязычный сериал «Бер-бер хәл». Татарстанцы с удовольствием посмотрели и концерт памяти Хамдуны Тимергалиевой.

В селах и поселках Татарстана безоговорочным лидером по доле телесмотрения и по охвату за январь стал «Новый год вместе с ТНВ!» — 24,4% и 25,2% соответственно. Следом идут «Новогодняя ночь на первом» (20,5% и 19,9% соответственно) и «Лучше всех» Максима Галкина (18,8% и 18,2%). Следующие десять мест подряд — с 4-го по 14-е — занимают развлекательные передачи ТНВ: «Җырлыйк әле!» от 8 января, несколько выпусков «Камит Җавит» (кстати, они не повторялись весь январь, и мы видим, что татарстанцы оценили этот премьерный контент), три выпуска сериала «Бер-бер хәл» и пара концертов — Фирдуса Тямаева и памяти Хамдуны Тимергалиевой.

А вот в городах «Новый год вместе с ТНВ!» появляется только на 23-м месте с охватом в 10,3% и долей в 9,6%. Здесь лидируют передачи Первого канала от 1 января: «Новогодняя ночь» (29,2% по доле телесмотрения), «Лучше всех» (18,4%), «Служебный роман» (18%) и другие. Такое ощущение, что горожане включили телевизор 1 января, да так на «первой кнопке» и остались до самого вечера: первые девять позиций занимают именно новогодние передачи.

«Не сбавлять темпов, сохранить рейтинг!»

Рассматривая будние дни, мы видим иную картину: здесь на первую позицию выходит НТВ с долей телесмотрения в 9,1%. Следом идут Первый (8,9%), «Домашний» (8,3%), а четвертую позицию занимает ТНВ (7,6%). Акцент на новостных каналах в будние дни вполне объясним. Но, кстати, усредненные графики телесмотрения по будням демонстрируют несколько уже устоявшихся пиков: утром — на телепередаче «Манзара», днем — на турецком телесериале, вечером начинается устойчивый подъем к трансляции новостей на татарском языке.

Фото: Максим Платонов

Если проанализировать вечерний пик в 18.45, то тут среди всех телеканалов в республике выше ТНВ по доле телесмотрения находится только НТВ. Утренняя и дневная программы дают устойчивое доминирование ТНВ над остальными каналами — это продолжается с 7.15 до 11.00 и с момента начала трансляции сериала в 12.00 до 13.30. С этого момента аудиторию начинают отнимать федеральные каналы — тут начинается пик Первого, потом вперед выходит НТВ, да так они и чередуются друг с другом до самой полуночи.

Как говорит Алина Сулейманова, в феврале продолжается активная работа. С возвращением в обновленную студию и с выходом из карантинного режима на телеканале продолжат акцентироваться не только на развлекательных программах, но и на информационном контенте: это, например, передачи «Манзара», «Татарлар», «Здравствуйте». Причины прозрачны: праздники закончились, а будни требуют большой и насыщенной информационной работы, особенно с учетом того, что ТНВ предоставляет новости на родном языке, которые так востребованы у жителей Татарстана.

— В январе мы представили очень много премьер. Шли концерты, творческие вечера, повторов почти не было ни в чем. Мы работали очень плотно, чтобы этого добиться. Задача перед нами стоит большая и серьезная: не сбавлять темпов, сохранить рейтинг и по возможности преумножить его на февраль! — говорит топ-менеджер канала.



