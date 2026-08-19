Университет Иннополис и Минпромторг России объявили конкурс с грантами до 500 млн рублей

Отбор идет на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники

Фото: Артем Гафаров

Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Проект реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщила пресс-служба министерства.

Каждый новый центр получит грант до 500 млн рублей сроком на три года. Средства будут направлены на разработку и коммерциализацию технологических решений в сфере промышленной робототехники, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также на обучение и подготовку кадров для отрасли.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Для участия в конкурсе организациям необходимо представить программу работы будущего центра роботизации, которая включает план мероприятий, детализированную финансовую стратегию, описание разрабатываемых робототехнических решений, ресурсной базы и кадрового потенциала, а также список привлекаемых стратегических партнеров.

К участию допускаются организации, которые работают на рынке не менее 3 лет и имеют штат свыше 20 сотрудников. Кроме того, участникам необходимо подтвердить опыт создания решений и оказания услуг в сфере промышленной робототехники, квалификацию команды и наличие материально-технической базы для реализации проекта.

Подать заявку на конкурс можно по ссылке до 14 сентября 2026 года.

Никита Егоров