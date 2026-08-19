Telegram подал заявку для регистрации доменной зоны

Пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня

Фото: Динар Фатыхов

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что компания подала заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Если «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) одобрит это обращение, пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня.

Дуров объяснил, что пользователи смогут создавать интерактивные сайты на платформе Telegram, просто введя один текстовый запрос.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в конце июля Павел Дуров был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и в отношении него было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Однако служба уточнила, что это решение не означает, что он или его проекты имеют такой статус; оно касается только самого предпринимателя и его счетов в России.

Никита Егоров