Telegram подал заявку для регистрации доменной зоны
Пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня
Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что компания подала заявку на регистрацию доменной зоны .gram. Если «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) одобрит это обращение, пользователи мессенджера смогут получить собственные домены второго уровня.
Дуров объяснил, что пользователи смогут создавать интерактивные сайты на платформе Telegram, просто введя один текстовый запрос.
Напомним, в конце июля Павел Дуров был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и в отношении него было возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Однако служба уточнила, что это решение не означает, что он или его проекты имеют такой статус; оно касается только самого предпринимателя и его счетов в России.
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