ТНВ потеснил Первый канал на вершине рейтинга телесмотрения в Татарстане

В декабре ТНВ впервые за год разделил первое место в доле объема телесмотрения с Первым каналом

Фото: Максим Платонов

Телеканал ТНВ («Татарстан Новый Век») в декабре разделил лидерство в Татарстане по доле телесмотрения с федеральным Первым каналом среди 205 телеканалов. По данным, представленным крупнейшим провайдером региона «Таттелекомом», объем телесмотрения этих каналов за декабрь по отношению к общему объему телесмотрения по всем телеканалам составил по 8,3%. Среди безоговорочных программ-лидеров — трансляция вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы», которая опередила по охвату аудитории даже знаменитую «Иронию судьбы»! Смотрят в Татарстане и сериалы на родном языке, и, конечно, новости. Подробнее — в аналитическом обзоре «Реального времени».

Долгожданное лидерство

Данные по 130 тысячам домохозяйств Татарстана за декабрь принесли телеканалу «Татарстан Новый век» долгожданные вести: ТНВ впервые за год стал лидером в республике по доле телесмотрения, разделив первую позицию в рейтинге с Первым каналом.

Алина Сулейманова, исполнительный директор ТНВ, обращает внимание на то, что ресурсы федерального канала несопоставимы с ресурсами регионального холдинга, — и все же ТНВ с долей в 8,3% уверенно обходит и НТВ (7,5%), и «Домашний» (7,3%), и «Россию 1» (6,6%), и «Петербург — Пятый канал» (4,8%). А на 7-м месте рейтинга комфортно разместилась «ТНВ-Планета» с долей в 3,7% среди татарстанских телезрителей.

ДОЛЯ ТЕЛЕСМОТРЕНИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ТАТАРСТАНЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА (ТОП-10) 1 ТНВ 8,30% 2 Первый Канал 8,30% 3 НТВ 7,50% 4 Домашний 7,30% 5 Россия 1 6,60% 6 Петербург — Пятый канал 4,80% 7 ТНВ-Планета 3,70% 8 СТС 3% 9 РЕН ТВ 2,70% 10 Карусель 2,50%

Разберемся в терминах. Доля телесмотрения — это объем смотрения конкретного телеканала за определенный период времени по отношению к общему объему смотрения по всем телеканалам из выборки (в выборке участвуют 205 телеканалов, транслируемых в Татарстане). Выходит, что на ТНВ приходилось 8,3% от всего времени смотрения телевизора в Татарстане за декабрь.

Есть и еще один показатель — охват телесмотрения. Он характеризует количество объектов, хотя бы раз контактировавших с телеканалом за выбранный период времени по отношению ко всем 130 тысячам домохозяйств, с которых собирались данные. ТНВ по этому показателю занимает 4-е место в декабре в Татарстане: 60,8% всей контролируемой аудитории хотя бы раз, хотя бы на одну минуту заходили на ТНВ.

Кому сказать спасибо?

О чем говорит 4-е место по охвату в совокупности с 1-м местом по доле? Все просто: на Первый канал, «Россию 1» и НТВ (тройка лидеров по охвату) заходили больше, а вот оставались, дольше задерживались — на ТНВ. Значит, татарстанский телеканал способен увлечь зрителя сильнее, чем даже федеральные гиганты. Что же такого замечательного предложил ТНВ своим завсегдатаям в декабре?

Самой популярной программой ТНВ в Татарстане стала IX церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы», которая транслировалась 11 декабря. Две части трансляции занимают два первых места в республиканском рейтинге — причем и в городах Татарстана, и в других населенных пунктах. А в среднем доля телесмотрения премии в республике заняла 31,10% (первая часть трансляции) и 29% (вторая часть). Причем это была вторая по аудитории передача среди вообще всех программ, показанных на 205 каналах в республике. Обогнал трансляцию только «Голубой огонек» на Первом. И знаменитая «Ирония судьбы», и «Поле чудес» с его гигантским бюджетом — все они оказались ниже в рейтинге.

Самой популярной программой ТНВ в Татарстане стала IX церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Фото: предоставлено пресс-службой «Болгар Радиосы»

Наиля Хайдарова, исполнительный директор «Болгар Радиосы», объясняет:

— Это уже девятая наша премия, и вручение ее всегда проходило с большим успехом. В силу того, что мы вынуждены второй год проводить его только в трансляции, мы думаем, что это привлекло внимание и тех, кто хотел бы прийти на живой концерт, но не смог этого сделать. Поэтому у нас двоякое чувство. С одной стороны, мы очень рады и гордимся нашим успехом, с другой — огорчены, что пандемия лишила нас возможности устроить полноценный праздник. Конечно, высокий рейтинг трансляции был для нас ожидаемый, но мы все равно переживали: придут ли люди к экранам, найдут ли время для этого в выходной день… Кстати, прямая трансляция — это огромная ответственность, когда у тебя нет права на ошибку, на малейшую помарку. Надеемся, что 2022 год, юбилейный для премии и для ТНВ, даст нам возможности провести полноценный праздник и для зрителей. Мы благодарны нашему зрителю за высокие рейтинги, за поддержку — будем считать, что все эти люди к нам пришли хотя бы таким образом, приникнув к экранам. И еще мы всегда подчеркиваем, что музыкальная премия по версии «Болгар радиосы» вручается на основе мнения слушателей. При выборе номинантов мы всегда прислушиваемся к мнению наших слушателей, это не просто наше субъективное решение. Это — выбор слушателей «Болгар Радиосы» и телезрителей ТНВ. Вероятно, в этом и есть причина того, как популярна была наша трансляция: наша премия действительно народная.

Третье место (28,3%) — за новогодним мюзиклом «Вот оно, счастье!», который транслировался с 22.00 31 декабря. И, наконец, замыкает пятерку лучших (с четвертым и пятым местами) юмористическое шоу Джавида за 18 декабря и 4 декабря: оно забрало 26,3% и 24,9%, соответственно.

А в десятке — еще новогоднее обращение Рустама Минниханова (22,9%), субботние новости за 11 декабря (их показывали между двумя частями трансляции с «Болгар Радиосы», потому, скорее всего, они и набрали 23,3%), новости Татарстана за 31 декабря и «Головоломка» за 19 декабря. Замыкает топ-10 хоккей — матч «Ак Барса» с «Северсталью» от 25 декабря.

Алина Сулейманова обращает внимание: впервые за последние 12 месяцев ТНВ стал лидером по доле телесмотрения в республике, и это безоговорочный успех.

На четвертом, шестом, восьмом и десятом местах в городах — хоккей. Фото: ak-bars.ru

В будни смотрят новости и сериалы, по выходным — шоу и концерты

По выходным в декабре ТНВ был несомненным лидером в доле телесмотрения. 31 декабря по охвату телеканал стоял на 3-м месте с 8,8% после «России 1» (10,8%) и Первого (10,1%). В выходные дни телезрители предпочитали смотреть концерты, юмористические шоу на родном языке. Популярен и проект «Жырлыйк эле», на основе которого, как рассказывают в ТНВ, в 2022 году появится новый музыкальный фестиваль.

По будням ТНВ в среднем располагается на 3-м месте в республике, занимая долю в 8,4%. Впереди — только Первый (8,8%) и НТВ (8,5%). Причем если посмотреть график изменения доли телеканалов по будням, то ТНВ показывает несколько уверенных пиков. Например, утреннее шоу «Манзара», есть и подъем перед русскоязычной передачей «Здравствуйте». Кстати, Алина Сулейманова обращает особое внимание на этот подъем: дело в том, что с некоторых пор эта программа выходит исключительно в прямом эфире, в нее добавили интерактива, проводят розыгрыши среди зрителей — и это определенно дает свои плоды.

Днем татарстанские зрители активно подтягиваются к просмотру турецкого сериала «Полнолуние» с татарской озвучкой, уважают и татарский сериал «Ышансы киле», но самый высокий будничный пик показывают все-таки вечерние новости на татарском языке.

Самый высокий пик в будни показывают вечерние новости на татарском языке

Алина Сулейманова добавляет:

— Хотелось бы упомянуть еще программу «Татарлар». Наряду с новостями и хоккеем, она входит в топ самых популярных передач. Это не спорт, не новости, которые рассказывают об оперативных событиях. Это новости татарского мира, история, которая нужна людям, знающим язык, в пределах нашей республики и за ее пределами!

В городе в фаворе хоккей, на селе — юмор

27% из 130 тысяч домохозяйств, вошедших в статистику, находятся в крупных городах Татарстана, 73% — в других населенных пунктах. Картина телесмотрения между ними, конечно же, различается. Так, в селах и поселках республики ТНВ в декабре лидировал по доле телесмотрения с серьезным отрывом: на него приходилось 10,1%. На втором месте — «Домашний» (8%), дальше — НТВ (7,9%), Первый канал (7,7%) и «Россия 1» (6,2%). «ТНВ-Планета» здесь занимает 4,5% аудитории.

А вот в городе приоритеты телезрителя другие. Здесь в лидерах с теми же 10,1% — уже Первый канал. Следом идут «Россия 1» (7,6%), НТВ (6,4%), «Домашний» (5,3%), «Петербург — Пятый канал» (4,3%) и СТС (3,6%). ТНВ среди городского населения — на 7-м месте с 3,5%. То есть в городе лидируют информационные и сериальные каналы.

Показатели телесмотрения телеканалов за декабрь 2021 года, доля (%). По данным, собранным со 130 тысяч домохозяйств

Интересно, что если посмотреть распределение лидерства по передачам на ТНВ в городе и на селе, выясняется: тройка лидеров одинакова по всей республике. На первых двух местах — две части трансляции церемонии вручения национальной музыкальной премии, на третьем — новогодний мюзикл «Вот оно, счастье!». А вот дальше начинаются различия.

На четвертом, шестом, восьмом и десятом местах в городах — хоккей. А в населенных пунктах Татарстана здесь новогоднее обращение Рустама Минниханова, юмористическая программа на родном языке, субботние новости.

Новогоднее шоу ТНВ оказалось одним из самых интересных

Традиционно отдельно анализируется поведение телезрителей 31 декабря. Дело в том, что к этому дню все телеканалы стараются подготовить особенные проекты — показывают свои «визитные карточки».

Популярность передач по доле (%) и охвату (%) за 31 декабря 2021 года среди пяти телеканалов-лидеров в Татарстане

Если посмотреть общий график распределения доли телесмотрения за 31 декабря, то на нем видно, как начиная с 22.00 уверенно росла доля ТНВ по сравнению с другими телеканалами, доходя до максимума к 23.45. Значит, мюзикл «Вот оно, счастье!» смог прочно удержать внимание татарстанских зрителей — за новогодним столом 23,1% из них предпочли смотреть именно это шоу. Эта цифра следует из таблицы популярных передач среди пятерки телеканалов-лидеров.

На первом месте в этом рейтинге «Новогодняя ночь на Первом» (ее смотрели 26,7%), на втором — «Ирония судьбы» (24,6%), а на третьем — мюзикл ТНВ! В нем участвовали звезды татарской эстрады. Лейна и Ильназ Бах — в главных ролях, а кроме них — еще больше десятка любимых артистов. По поводу этого проекта Алина Сулейманова особо отмечает:

— Мы благодарны Рустаму Нургалиевичу за ту поддержку, которую он нам оказал. Потому что социальные сети работают. А социальные сети президента — это особенная история!

Дело в том, что в «Инстаграме» президента Татарстана незадолго до Нового года появился анонс мюзикла. Так что велика вероятность, что часть аудитории «привел» на ТНВ Рустам Минниханов.