Американская компания Google получила в Роспатенте три торговые марки

Заявки были поданы в 2025 году, решение о регистрации принято в августе 2026-го

В России зарегистрированы новые товарные знаки американской корпорации Google. Согласно данным Роспатента, компания получила права на три обозначения: логотип AI Edge Gallery — мобильного приложения с искусственным интеллектом, а также на названия Meridian и изображение цветных кругов в цветах Google.

— Роспатент в августе 2026 года принял решение зарегистрировать товарные знаки. В качестве правообладателя указана компания Google LLC, — сообщает РИА «Новости»



Эти товарные знаки позволят компании предлагать российским пользователям оборудование, программное обеспечение и предоставлять доступ к онлайн-платформам.

Напомним, с 2022 года Google официально не ведет деятельность в России. В 2023 году ее российское подразделение ООО «Гугл» признано банкротом, сейчас идет конкурсное производство. Кроме того, на компанию наложены многочисленные судебные штрафы за неудаление запрещенной в РФ информации на ресурсах Google.

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий российской «дочки» Google Валерий Таляровский заявил о возможном взыскании с компании более 91,5 квинтиллиона рублей.

Вадим Вахрушев