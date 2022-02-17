Почему у Кремля нет музея? В Присутственных местах создают пространство для экспозиции

Фото: Максим Платонов

Здание Присутственных мест в Казанском кремле, где в конце года открылись лекторий и центр ремесел, а также несколько кафе и ресторанов, получит еще одну новую функцию. В нем откроют музей самой тысячелетней крепости. Каким его хотят видеть проектировщики и почему заповеднику нужно еще одно выставочное пространство — выяснял корреспондент «Реального времени».

Хочу все знать про крепости

Присутственные места — длинное здание, которое открывается взору сразу после входа в Кремль через арку Спасской башни по правой стороне улицы. Спроектировал его первый профессиональный казанский архитектор Василий Кафтырев, он же — автор первого генплана Казани 1768 года. В Присутственных местах располагалась Судебная палата, устраивали бал в честь приезда российского императора Павла Первого. В советское время здесь ютились десятки контор, а в подвале даже жили люди. В нашу эпоху здание запомнилось казанцам бюджетной столовой во дворе.

После длительного ремонта в Присутственных местах открыли хорошие залы для лекций, конференций и других событий. Обосновались и новые точки общепита. А в самом начале, почти у въезда, в двухэтажном корпусе со сводчатыми потолками и толстыми стенами на площади в 700 квадратных метров хотят открыть музей Казанского кремля.

А в самом начале, почти у въезда, хотят открыть музей Казанского кремля

Удивительно, но, чтобы получить информацию о месте, откуда пошла Казань, нужно либо запасаться книгами, либо брать сертифицированного гида. Во множестве музеев Кремля о самой городской крепости, ее тысячелетней истории, основных объектах от гауптвахты до Президентского дворца, практически не рассказывают. Редкое исключение — музей пушечного двора, он хотя бы про военное дело, про двор. Остальные о другом — об искусстве, государственности, религии. Поэтому туристам понять, что в многомузейном здании Юнкерского училища получали знания и служили сотни людей, сложно.

Музей не должен быть вещью в себе

Научной концепцией музея занимается группа под руководством директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина и археолога, доктора исторических наук Айрата Ситдикова. Как и Кремль, это тоже объект наследия ЮНЕСКО. Кстати, как выяснилось в беседе с экспертами, не все понимают особый статус Кремля. Как несколько раз пояснили в ходе воркшопа по разработке ключевого сообщения и сторилайна музея на этой неделе, крепость-музей-памятник не должен быть законсервированной «вещью в себе», он может развиваться и разрастаться.

Айрат Ситдиков уже занимался музеем Болгарской цивилизации, «Казанской панорамой» и музеем археологии дерева. Если его докторская посвящена средневековой Казани, то кандидатская — cтратиграфии, хронологии и топографии Кремля.

Научной концепцией музея занимается группа под руководством Артема Силкина и Айрата Ситдикова

К этим мастодонтам примкнули другие специалисты — историки, экскурсоводы, работники Кремля и Института развития городов РТ, а также специалисты музея истории ГУЛАГа, который в прошлом году получил Музейную премию Совета Европы.

Для чего нужен музей Кремля, кроме очевидной причины, что таковой необходим крепости? Каким он должен быть, для кого он? Авторам концепции предстоит ответить на все эти вопросы.

Может, по объектам или по легендам?

К примеру, авторский коллектив предположил, что экспозиция в музее выстроится хронологически — с булгарских времен, через золотоордынский, ханский периоды, в царскую, имперскую, советскую Россию и наше время. Другой вариант — объектный: этакий навигатор, который поможет потом сориентироваться на местности. Или можно рассмотреть с разных ракурсов: исламского, православного, политического, военного, жилого (не забудем, что даже в 90-е здесь жили люди — работники вспомнили водителя Ислама, прописанного в Благовещенском соборе). Или, например, рассказать о Кремле через мифы и легенды. А может, объединить часть проектов, взяв самое необходимое.

У каждой версии есть свои недостатки. К примеру, объекты на территории заповедника постоянно перемещались. Говоришь о нынешней мечети «Кул-Шариф» — расскажи и про то, что она была на месте Благовещенского собора. Рассказываешь про Юнкерское училище — расползаешься на половину территории. А как подбирать артефакты? И насколько глубинная история интересна и понятна обычным туристам?

К примеру, авторский коллектив предположил, что экспозиция в музее выстроится хронологически

Да что там туристам — даже для жителей города Кремль разный. Для кого-то он, как выяснилось, пустынный и холодный. У других это — самое надежное место, где как у Бога за пазухой. У третьих главное — это вид с холма. У четвертых — это мама, папа и день суверенитета. Кто-то ходит сюда молиться. Кто-то — гулять по ночам. Для кого-то это центр города, сердце Казани. Для других — вещь в себе. Для некоторых — это место осады города, психологическая травма, которую необходимо проговорить, прожить и переформатировать.

Вероятно, самое важное, что прозвучало на воркшопе — то, что, помимо музея Кремля, городу вновь нужен музей Казани. Фонды, хранившиеся в национальном культурном центре «Казань», после въезда туда Национальной библиотеки Татарстана планировалось разместить в здании городского магистрата на Баумана, 3. Однако проект явно отложили в долгий ящик. Когда говорят о Кремле, возникает слишком много смыслов — и значительную часть мог бы озвучить музей города. К тому же, перейдя в новое пространство, он должен также перезагрузиться — и стать точкой объединения и переосмысления. Как, впрочем, и большинство музеев республики.