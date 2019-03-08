На Баумана из НКЦ: Музей национальной культуры переедет в здание городского магистрата

Площади для выставочного центра Русского музея пока ищут, среди вариантов — Дома Меркулова и Каретникова

Власти Татарстана нашли место для выселяемого из НКЦ Музея национальной культуры. Его разместят в здании городского магистрата на Баумана, 3. Такое решение принято на совещании с участием президента РТ. Переезжать музейным сотрудникам придется, так как вскоре их помещения займет Национальная библиотека республики. Новое здание ищут и для выставочного центра Русского музея. Как вариант, он тоже может осесть на главной пешеходной улице Казани, где еще много пустующих площадей, но, похоже, ненадолго. Рустам Минниханов ждет предложений по их использованию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Музей из НКЦ нашел приют на Баумана

Музей национальной культуры из НКЦ «Казань» переедет в пустое здание на Баумана, 3. Трехэтажное строение почти у стен Кремля — объект культурного наследия «Здание городского магистрата, 1780 г., XlX век, архитектор А.К. Шмидт». Решение о размещении в нем музея приняли на совещании в правительстве с участием президента РТ.

— Это позволит создать настоящий музей города, музей Казани, на главной пешеходной улице, рядом с метро, а также с нашими основными музеями. Это поможет привлечь еще большее количество туристов, усилить внимание к истории древней Казани, — отметил Рустам Минниханов.

Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала, как развиваются казанские музеи в последние 5 лет: те, куда уже вложены средства, и те, что еще на стадии ремонта и реставрации. Большие планы по Музею изобразительных искусств, на его площадке пройдут выставки петербургского Русского музея.

На встрече также подняли вопрос о пустующих помещениях на Баумана, что удивляет туристов, да и казанцев. Рустам Минниханов поручил курирующим министерствам провести инвентаризацию этих площадей, а также подготовить предложения по размещению выставочного центра Русского музея. Напомним, сейчас он находится на площадке музея ИЗО.

Рустам Минниханов поручил курирующим министерствам провести инвентаризацию этих площадей, а также подготовить предложения по размещению выставочного центра Русского музея. Фото tatarstan.ru



— Выставочный центр Русского музея — это достойный объект для нашего города, для республики. Для него надо найти правильное место, — поставил задачу мэрии Казани разработать концепцию музея Минниханов.

Как рассказала «Реальному времени» Олеся Балтусова, под ВЦ Русского музея рассматривают пустующие помещения и на Баумана, и на Кремлевской, и на других улицах исторического центра. Рассматриваются площади в тысячу квадратных метров.

— Не думаю, что будут трудности с поиском мест. Я уже на совещании в своем докладе назвала несколько вариантов. Как пример Дом Меркулова напротив парк 1000-летия, он принадлежит КГМУ, и университет готов его отдать. На Баумана, 66 тоже интересное здание — Дом Каретникова, и вообще, на Баумана у нас пустуют вторые этажи, — сообщила Балтусова.

Также на перспективу рассматриваются площади исторического квартала на Рахматуллина, правда, застройщик «Ак Барс Девелопмент» пока не приступил к работе. Что касается пустых площадей на Баумана, здесь, возможно, вскоре появятся выставки частных коллекций:

— По примеру музея ржавого гвоздя Евгения Канаева можно создать что-то подобное. Например, музей авторской песни, музей самоваров или фотоаппаратов. Мы сейчас аккумулируем с деятелями культуры эти идеи и ищем под них помещения. Такой хороший, радостный процесс, — поделилась впечатлениями помощник президента.

Сейчас экспозиция в НКЦ занимает порядка 3 тыс. кв. м, хранилище — 450 кв. м. Общая площадь с выставочными залами чуть более 5 тыс. кв. м. Фото: сайт НКЦ «Казань»

«Мы хотели получить нормальное здание»

Как только стало известно, что НКЦ займет Национальная библиотека, а Музею национальной культуры придется съехать, сотрудники последнего восприняли идею, мягко скажем, без восторга. Переживаний добавляло и то, что поначалу на дверь указали без конкретного направления: а куда, собственно, переезжать? Музейную коллекцию решили на время перевезти в Галерею-студию художника Ильдара Зарипова. Но насколько подходящие условия может предложить старая «сталинка» для безопасного хранения 50 тысяч экспонатов, среди которых есть особенно ценные и уникальные, например, древняя чаша со дна Кабана, пластинки Шаляпина с его автографами, коллекция сасанидского серебра XVIII века или рукописная книга Альбухари 1690 г.

— Это жилой дом, его и затопить может. К тому же он не в лучшем состоянии, с деревянными перекрытиями. Его чуть ли не аварийным признали. Естественно, мы переживаем, мы хотели получить нормальное здание, где можно и экспозицию сделать, и фондохранилище разместить, а в галерее Зарипова для этого нет места, — посетовала в разговоре с корреспондентом «Реального времени» главный хранитель фонда музея Индуся Мингазова.

После возмущения, поднятого коллективом, начались поиски локаций и для постоянного места жительства музея. Предлагали разные варианты. Среди них было и здание городского магистрата. Также рассматривали комплекс присутственных мест в Казанском кремле и строительство собственного здания на территории Казанской ярмарки.

Как уместить музейные фонды?

Сейчас экспозиция в НКЦ занимает порядка 3 тыс. кв. м, хранилище — ее 450 кв. м. Общая площадь с выставочными залами чуть более 5 тыс. кв. м. В здании городского магистрата на тысячу «квадратов» будет, конечно, тесновато, но это исправимо, сообщила «Реальному времени» помощник президента Олеся Балтусова:

— Конечно, есть вопрос по фондохранилищу – поместится ли оно, но постараемся уместить, может быть, за счет подвала. Здание достаточно большое, в три этажа. В общем-то и месторасположение, и территория вокруг здания нам позволяют думать, что мы все там уместим. Сейчас министерство культуры подсчитает объемы, чтобы понять где и что в этом здании разместить, они напишут техническое задание под это здание.

Сам коллектив также считает здание магистрата самым оптимальным вариантом для размещения музея:

— Мы в нем еще не были, но по рассказам вроде бы здание вполне подходящее. Площадь маловата, конечно. Можно разместить хранилище и в подвале, если там нормальные условия. А если там, как в здании присутственных мест Кремля, где всегда стоит конденсат, тогда не знаю — там же тоже старинное здание XVIII века, в этом случае его надо обследовать.

В этом году, по словам Балтусовой, в здании городского магистрата только приступят к ремонту, так что переезд на Баумана музею предстоит еще нескоро. На сегодня половина экспонатов из выставочных залов уже упакована, в фондах остаются — еще 47,5 тысячи.