День в истории: пьеса о Джалиле, советская станция на Северном полюсе и карта погоды

Чем примечательна дата 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, Всемирный день китов, в России — День орнитолога. В разные годы и столетия в этот день российская императрица Екатерина I учредила Верховный тайный совет, Наполеон Бонапарт объявил королевский дворец Тюильри своей резиденцией, миру впервые представили синоптическую карту, американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф, в Санкт-Петербурге основали политехнический институт, произошла первая катастрофа Ту-154. Родились польский астроном, математик Николай Коперник, немецкий языковед Август Шлейхер, советский врач-педиатр Георгий Сперанский, американская актриса немого кино Дороти Дженис, советская актриса Алла Ларионова. Умерли норвежский писатель Кнут Гамсун, русский врач-психиатр Петр Кащенко, русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, американская писательница Харпер Ли, итальянский философ, писатель Умберто Эко, британский кинорежиссер Дерек Джармен, советский государственный деятель Анатолий Собчак, балерина Наталия Бессмертнова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанские трезвенники, спектакль о подвиге Джалиля на Центральном телевидении и закон о праздниках



19 февраля 1874 года было основано Казанское общество трезвости. Руководил организацией комитет, председателем которого являлся казначей и типограф Казанского Императорского университета А.Т. Соловьев. Представители общества вели разъяснительную работу среди рабочих, крестьян и мещан, проводили публичные чтения антиалкогольной, героико-патриотической, лирической и религиозно-нравственной литературы, занимались издательской деятельностью, организовывали в Казани праздники трезвости.

В 1929 году постановлением ЦИКа и СНК Татарской Республики был установлен окончательный срок введения нового алфавита «яналиф» — 1 января 1931 года. А ровно через год (1930) состоялось собрание учителей всех школ Казани. В принятой резолюции было указано, что «реализация обоих государственных языков» признана «практическою необходимостью».

В 1986 году 19 февраля по Центральному телевидению показали спектакль «У совести вариантов нет» по пьесе татарского писателя Туфана Миннуллина. В нем рассказывается о подвиге Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля. Постановку представил Татарский театр имени Галиаскара Камала. Сама премьера спектакля о последних днях поэта-героя прошла в Камаловском в 1981 году.

19 февраля 1992 года Верховный Совет РТ принял закон о праздничных и памятных днях в Татарстане, согласно которому выходными днями стали Рождество Христово, Курбан-байрам и 30 августа — День республики.

Фото: Михаил Козловский

Ледовый поход Балтийского флота, первый номер газеты «Труд» и станция «Северный полюс — 1»

В 1918 году начался Ледовый поход Балтийского флота — операция по спасению кораблей Балтийского флота России от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт в годы Первой мировой войны. 19 февраля российские корабли вышли из Ревеля в сопровождении отряда ледоколов. К 25 февраля, когда в Ревель вступили немцы, значительная часть кораблей успела выйти на внешний рейд. Начавшаяся гражданская война в Финляндии не дала возможности передышки в Гельсингфорсе. Поэтому, когда 5 марта корабли пришли в Гельсингфорс, после короткой паузы 12 марта отряд с ледоколами снова двинулся в путь. Преодолев тяжелые льды, пройдя 330 километров, 17 марта первый отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Кронштадт, потеряв одну подлодку, которую раздавили льды. В мае операция была завершена. В результате Ледового похода были спасены от захвата 236 русских кораблей и судов.

Фото: wikimedia.org

19 февраля 1921 года вышел первый номер газеты «Труд» — ежедневного рабочего издания Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. Газета публиковала материалы, освещающие соцсоревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю политику советского государства, советское общественное мнение по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. В 1975 году газета выходила тиражом в 8,3 миллиона экземпляров. Рекордный тираж — 21 миллион 584 тысячи экземпляров — был зарегистрирован в июне 1990 года. В «перестроечные» годы газета перестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как «газета профессиональных союзов СССР». В сентябре 1991 года ее учредителем стал трудовой коллектив редакции, а с июля 1997 года — автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Труд».

Фото: оленьково.рф

В 1938 году завершила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс — 1», которая начала работу 21 мая 1937-го. Ее сотрудниками были гидролог Петр Ширшов, геофизик-астроном Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель, руководил станцией Иван Папанин. Размер льдины, на которой располагалась станция, был 3x5 км, толщина 3 м. Каждый месяц в Москву отправлялись отчеты о проделанной научной работе. Каждый день был полон новых открытий. Дрейф льдины давал возможность странствовать в районе Северного полюса. Созданная в районе Северного полюса, станция «СП-1» через 9 месяцев дрейфа на юг была вынесена в Гренландское море. Льдина проплыла более 2000 км. Через 274 дня от льдины остался обломок шириной около 30 метров. Экспедицию было решено эвакуировать. Научному составу экспедиции были присвоены ученые степени. Иван Дмитриевич Папанин и Эрнест Теодорович Кренкель получили звания докторов географических наук.

Первая синоптическая карта, патент фонографа и «Шербургские зонтики»

19 февраля 1855 года директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811–1877), астроном-теоретик, потрясший мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало всемирной службе погоды. Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать в том числе возникновение сильных штормов, подобных тому, что во время Крымской войны осенью 1854 года погубил близ Севастополя англо-французскую военную эскадру. На первой карте были нарисованы линии равного давления-изобары, и обнаружилось, что линии имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Сегодня карты погоды обрабатывают с помощью компьютерных систем, которые позволяют в считанные секунды производить расчеты, которые раньше синоптики проводили часами.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонографом. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Устройство стоило 18 долларов. Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США и в Европе. В 1879 году фонограф продемонстрировали и в России. В дальнейшем в течение 40 лет Эдисон неоднократно совершенствовал свое детище, получив еще 80 патентов.

Фото: pnp.ru

В 1964 году на экраны Франции вышел фильм режиссёра Жака Деми «Шербургские зонтики» с Катрин Денёв в главной роли. Музыкальная мелодрама Жака Деми c музыкой французского композитора Мишеля Леграна удостоена «Золотой пальмовой ветви» — главного приза Каннского кинофестиваля 1964 года. Фильм является фильмом-оперой: все герои, как главные, так и второстепенные, и даже эпизодические, только поют. В фильме нет ни одного разговорного диалога.

Фото: kinoistoria.ru