День в истории: премьера татарской оперы «Эшче», царь Борис Годунов и получение сахарина

Чем примечательна дата 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, Всемирный день неправительственных организаций, в России — День Сил специальных операций. В разные годы и столетия в этот день в Константинополе основали университет, Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова, в Лондоне впервые в мире начали выпускать журнал для женщин, в России опубликовали первую главу романа «Евгений Онегин», в США создали искусственный подсластитель сахарин, в Германии основали футбольный клуб «Бавария Мюнхен», объявили об успешном клонировании овечки Долли. Родились американские писатели Джон Стейнбек и Ирвин Шоу, советский художник-мультипликатор Евгений Мигунов, советская певица Гелена Великанова, американская актриса Элизабет Тейлор, японский модельер, основатель бренда Kenzo Кендзо Такада. Умерли великий князь московский Василий I, французский дипломат граф Сен-Жермен, автор первого в России проекта самолета Николай Телешов, русский физиолог Иван Павлов, российский политик Борис Немцов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Похороны профессора Щапова и временное прекращение занятий в Казанском университете

27 февраля 1876 года умер от чахотки специалист по истории русской церкви и народного самоуправления, один из основоположников идеологии народничества, профессор Афанасий Прокопьевич Щапов. Ученый был родом из села Анга Иркутской губернии, где он родился в 1831 году в семье бедного деревенского пономаря. Окончил Иркутскую духовную семинарию и с 1852 по 1856 годы учился в Казанской духовной академии. В 1857 году защитил магистерскую диссертацию на тему русского раскола старообрядчества. Остался при академии в качестве адъюнкт-профессора и стал читать курс лекций по церковной истории. В 1861 году его пригласили стать профессором кафедры русской истории Императорского Казанского университета, где он читал курсы лекций «Об истории колонизации великорусского племени», «О славяно-русских религиозных верованиях» и «О внутренней истории XVIII века». 16 апреля 1861, присутствуя на панихиде по жертвам расправы с крестьянами в селе Бездна, произнес речь, которую закончил фразой «Да здравствует демократическая конституция!». За это был арестован и отправлен в Санкт-Петербург. После следствия его отстранили от преподавания и определили чиновником по сектантским делам при Министерстве внутренних дел. Однако Щапов нерегулярно посещал службу и вскоре был уволен. Позднее сотрудничал с журналами «Век» и «Современник». Его часто цитировал русский писатель Александр Герцен. В 1864-м по подозрению в связях с Герценом и Николаем Огаревым был выслан в Иркутск. Здесь Щапов продолжил заниматься журналистикой и читал публичные лекции до своей смерти.

Фото: gornitsa.ru

27 февраля 1907 года Совет Казанского университета принял решение прекратить занятия до марта. Это происходило не впервые. В октябре 1905 года началась Всероссийская политическая стачка — один из важнейших этапов революции 1905-1907 годов. Российские университеты оказались единственным местом, где беспрепятственно проводили митинги и собрания. Неприкосновенность их зданий привлекала многих людей разных политических взглядов и превратила учебные заведения в трибуны революционных манифестаций. Казанский университет не остался в стороне. Он был единственным местом в городе, где разрешались собрания, поэтому здесь каждый день проходили политические митинги. Опасаясь разгула беспорядков, Совет университета решил с 17 октября закрыть заведение на некоторое время. В 1907 году было решено закрыть университет из-за требования его учащихся, протестующих против предания суду петербургских студентов Яновицкого и Шишкина. 12 марта занятия были возобновлены.

Фото: wikipedia.org

27 февраля 1930 года в Татарском академическом театре состоялась премьера татарской национальной оперы «Эшче» («Рабочий»). Музыку к ней написали композиторы Султан-Ахмед Габяши, Газиз Альмухаметов и Василий Виноградов, либретто создано по мотивам поэмы Мазита Гафури. В ней поднимались актуальные темы классовой борьбы национального пролетариата. «Эшче» была второй национальной оперой, созданной этим же коллективом. Первой стала в 1925 году «Сания» на либретто Фатыха Амирхана. «Эшче» была представлена в том же году в Москве на Всесоюзной олимпиаде национальных театров. Оркестром тогда дирижировал композитор Салих Сайдашев.

Указ о создании «городских школ» и первая глава романа в стихах «Евгений Онегин»

27 февраля 1598 года по решению Земского собора был избран на царство Борис Годунов. В январе 1598 года предыдущий царь Федор Иоаннович умер без завещания, и мужская линия московской ветви династии Рюриковичей пресеклась. Трон временно заняла его вдова Ирина Годунова. А перед страной встал вопрос о новом царе. Поэтому был созван Земский собор для избрания нового государя. Он представлял собой собрание представителей всех слоев населения, кроме крепостных, для обсуждения политических, экономических и административных вопросов в Русском царстве. В результате был избран брат царицы, 46-летний Борис Годунов. В начале его правления служилые люди получили тройное годовое жалованье, сельские жители были на год освобождены от податей, а купцы могли торговать два года без пошлин, дворяне получили должности и чины. В состав России была возвращена часть территорий, утраченных во время Ливонской войны, продолжилось сближение России с Европой. Однако после трех неурожайных лет в начале XVII века, начался страшный голод. Годунову не удалось справиться с кризисом. Народ решил, что это божья кара за «неправильного» царя. В то же время появился самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного Дмитрия. В 1605 году Годунов заболел и умер. Царем стал его сын Федор, но вскоре произошел мятеж, и трон на некоторое время занял Лжедмитрий I.

Источник: wikipedia.org

27 февраля 1781 года императрица Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге «городских школ». Это были первые публичные школы в России. Первым таким заведением стала школа при Исаакиевском соборе, которую Екатерина II открыла на собственные средства. Школы содержались за счет населения. Через год была создана Комиссия об учреждении народных училищ. Она утвердила план учебных заведений уже по всей стране. Были созданы три типа общеобразовательных школ: двухклассные (малые), трехклассные (средние) и четырехклассные (главные). В малых школах изучали чтение, письмо, арифметику, начальные знания по Закону Божьему и истории. А в средних — еще и Евангелие, православный катехизис, всеобщую историю, географию России. В главной школе те же предметы, но еще и всеобщую географию, подробную всеобщую и русскую историю, геометрию, механику, физику, естествознание, основы архитектуры и рисование. Учиться здесь могли все, кроме детей крепостных крестьян.

27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Поэт работал над романом над произведением с 1823 по 1831 годы. Работу над ним он называл подвигом. В «Евгении Онегине» на фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти XIX века. Изначально Пушкин предполагал, что в романе будет девять глав, однако в итоге оставил только восемь. Действие в нем происходит с 1819 по 1825 годы. Из произведения можно узнать многое о том периоде: как одевались, что было в моде, о чем люди разговаривали, и какие интересы у них были. Критик Виссарион Белинский назвал роман в стихах энциклопедией русской жизни.

Фото: poetpushkin.ru

Основан университет в Константинополе и вышел первый в мире журнал для женщин

27 февраля 425 года был основан университет в Константинополе. Его учредил император Феодосий II. Назывался он Пандидактерион, что в переводе с греческого означало «всеобщее обучение». В нем была 31 кафедра с разделением на латинское и греческое обучение, отделения медицины, философии, риторики и права. Первоначально в университете преподавал 31 христианский ученый. Преподавателям предоставлялись привилегии, особый статус и авторитет. Они получали жалованье из императорской казны, а после службы им назначалась пенсия. Пандидактерион просуществовал до VIII века. В 726 году во времена иконоборчества император Лев III сжег заведение. В 863 году была основана Магнаврская высшая школа в Константинополе с четырьмя кафедрами: философии, грамматики, геометрии и астрономии.

27 февраля 1693 года в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин. Он назывался «The Ladies' Mercury», что переводится как «Дамский Меркурий». Концепцию издания разработал лондонский издатель Джон Дантон в 1691 году. Он уже владел одним журналом, в котором публиковались материалы про религию, науку, любовь и брак. Однажды он обратил внимание, что в издание приходит много писем от женщин. И решил некоторые номера журнала посвящать темам, которые интересуют прекрасную половину. А впоследствии выпускал отдельный журнал. Он содержал, по большей части, картинки и изображения силуэтов модной одежды. Издание просуществовало только четыре недели, однако его запомнили.

Источник: wikipedia.org

27 февраля 1897 года в США получили искусственный подсластитель — сахарин. Он практически не содержал пищевой энергии и в 300-400 раз был слаще сахара. Его и сейчас используют, чтобы подсластить напитки, конфеты, зубную пасту, жевательную резинку, печенье и лекарства. Вместо сахара его принимают больные диабетом и те, кто сидит на диете. Он зарегистрирован в качестве пищевой добавки E954.