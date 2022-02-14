Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция



Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

каркасные стены, деревянные стены;

вентилируемые фасады;

утепленные кровли;

нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;

«теплые» мансарды;

многослойные межэтажные перекрытия, потолки;

полы в деревянных зданиях;

помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.

Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

