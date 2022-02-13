Катастрофическое меньшинство и два антигероя: Россия проиграла первому же серьезному сопернику на Олимпиаде

Команда Жамнова вспомнила, как забивать, но не справилась с большинством Чехии

Матч с первым серьезным соперником на Олимпийском турнире, со сборной Чехии, случился уже тогда, когда задачу по выходу в четвертьфинал россияне решили, поэтому можно было забыть о зажатости первых игр и сыграть в удовольствие. Однако вчера мы сначала наблюдали неловкие попытки раскрепоститься в атаке — и это не работало, пока не случилась катастрофа, а потом обнаружили, что все плохо и с игрой в меньшинстве. О том, как россияне проходили первый серьезный экзамен перед плей-офф, — в итогах матча от спортивной редакции «Реального времени».

В сборной никто своей игрой доволен не был. Но никто еще не знал о слабой обороне

Не самые приятные впечатления оставила игра сборной России в стартовой встрече с Швейцарией, и мы об этом настрочили целую тираду. Отсутствие мысли в атаке, созидательной работы, нестандартных решений и команды как таковой бросались в глаза даже на фоне ужасной нехоккейной атмосферы на пекинской арене. Надежда оставалась на то, что это лишь «втягивающая» игра, а дальше попрет.

Но матч с Данией лишь усугубил и без того упаднические настроения не только среди болельщиков, но и в самой команде. И это даже при «сухой» победе 2:0 и досрочном выходе в четвертьфинал. Хоккеисты и тренеры выходили к журналистам как с похорон. Станислав Галиев отмечал, что большинство у команды ужасное, и был прав — из восьми попыток реализовано ровно ноль. А его партнер по звену в «Динамо» и один из номинальных лидеров сборной Вадим Шипачев многозначительно отказывался от комментариев, когда его спрашивали о его роли на льду.

При этом главный тренер команды Алексей Жамнов заявил, что хоккеисты не выполняют игровое задание от тренерского штаба, попутно кинув камень в огород Вадима Шипачева.

«Конечно, хорошо, что у нас есть две победы, но сейчас самое главное, чтобы была игра. Потому что я уже говорил до этого, дальше соперники будут только сложнее. Против них надо будет играть в чуть другой хоккей: не одна-две шайбы, а намного больше. Нам надо, чтобы ребята создавали больше моментов именно в атаке, лезли на ворота, угрожали», — приводит слова Жамнова СЭ.

В игре с более мастеровитыми чехами у наших хоккеистов действительно что-то стало получаться в атаке и в созидании моментов. Но тут же «прорвало» с другой стороны — обнажилась ужасная игра в меньшинстве. Россия пропустит четырежды в неравных составах, в то время как сами выжмут первую шайбу в большинстве на турнире.

Тренеры перетасовали состав. Но это не работало, пока не «прижало»

Свои выводы тренерское трио нашей сборной сделало и ко вчерашнему матчу с чехами полностью «перелопатило» сочетания звеньев. Первую тройку составили Станислав Галиев, Вадим Шипачев и Андрей Чибисов. А Никита Гусев переведен во второе звено к Владимиру Ткачеву и Арсению Грицюку. Михаил Григоренко — упал в четвертое.

Новое второе звено «выстрелило» довольно быстро. После невразумительного большинства, которое наши хоккеисты вновь отбегали вхолостую, Ткачев решил взять игру на себя, прошел по левому борту и просто стрельнул в дальний угол — шайба пролетела под мышкой Грубеца. Наверняка будь в воротах голкипер посерьезнее, такую шайбу вряд ли пустил бы, но когда-то же и нам должно везти.

Впрочем, проблемы у нашей команды никуда поначалу не делись. В первых двух периодах команда Жамнова по-прежнему играла скованно, боялась ошибиться и сделать лишние движения, а игра в неравных составах оставляла желать лучшего. Казалось, что перестановки большого эффекта не произвели. Однако концовка второго периода перевернула все с ног на голову. По старой русской пословице «Гром не грянет, мужик не перекрестится» наши спали пока не бабахнуло. Удаление Воронкова и три пропущенные после этого шайбы помогли российской команде раскрепоститься и заиграть наконец в открытый и агрессивный хоккей. Таким Макаром из 2:4 за какие-то минуты они сделали 5:4, а потом и 5:5.

Правда, удаления и ужасающая игра в меньшинстве все равно свела на нет все старания ожившей было атаки.

Фото: fhr.ru

С игрой в неравных составах все плохо. На этот раз ужасная игра в меньшинстве

Уже на старте игры наша команда получила неплохую возможность открыть счет, когда казанец Дмитрий Воронков заработал на себе удаление. Игра в неравных составах оказалась настолько невразумительной, что закрадывалось подозрение — обещанная Жамновым работа над ошибками проведена плохо.

Россияне вновь не могли толком войти в зону чехов, не говоря уже о последовательной расстановке для позиционной атаки. Что интересно, чехи, получившие свое большинство спустя несколько минут, тут же показали, как это делается. Они четко расставились в нашей зоне и после нескольких перепасовок от синей линии четко и мощно Кундратек отправил шайбу под перекладину.

Когда в середине игры сборная России получила большинство, ничем кроме как упущенной шайбой из чужой зоны не отметились. Лишь когда наша команда вдогонку получила право сыграть 5 на 3, только тогда после некоторых мучений с помощью мощного броска Нестерова и хорошо закрытого обзора вратарю.

Правда, чехи все равно в неравных составах выглядели в разы эффективнее. Пожалуй, повтор той пятиминутки, которую чешская команда провела в численном преимуществе после удаления Воронкова, нашей команде и тренерам стоит пересматривать под титром «как надо разыгрывать большинство». Соперники практически беспрепятственно входили в нашу зону, легко расставлялись и без особого сопротивления бросали открытые броски.

Три шайбы за те пять минут, а потом еще одна — в овертайме, после удаления Александра Никишина, сложились в катастрофическую картину. Чехи полностью переиграли нашу команду в игре в неравных составах — четыре из шести шайб чехи забросили, когда мы отбывали наказание. Что это, если не просчет тренерского штаба и поле для работы перед четвертьфиналом? С такой игрой и в большинстве, и в меньшинстве в плей-офф будет сложно на что-то рассчитывать.

Воронков доигрался, Никишин добил

Вчера сразу бросалась в глаза излишняя прыть в стычках и маленьких разборках в исполнении «барса» Дмитрия Воронкова. В первом периоде он толкался с половиной звена чехов у ворот Федотова под предлогом защиты вратаря, а потом еще держал одного из них за шкирку, хотя момент уже был заигран.

Во втором периоде Воронков зачем-то на ровном месте полез драться с защитником «Нефтехимика» Лукашом Клоком. Уже тогда в воздухе повисло напряжение и ощущение, что добром эта история для Дмитрия не закончится.

В концовке второй двадцатиминутки это привело к довольно спорному эпизоду, которое обернулось для нас пятью минутами в меньшинстве, тремя пропущенными шайбами, а для Воронкова — окончанием игры. Эпизод, когда Дмитрий обрабатывал шайбу у борта, работая локтями, а чешский игрок приближался со спины с опущенной головой, тяжело расценить на такое суровое наказание. Однако накопительный эффект никто не отменял — видимо, судьи учли предыдущие подвиги россиянина, и отправили его отдыхать.

fhr.ru

Чехи тут же реализовали свое большинство, а через 40 секунд забросили и еще одну. После того как составы сравнялись, Чехия уже по инерции и на фоне нашей усталости забросила еще одну. Так любовь Воронкова к «подкожной» игре, когда можно попровоцировать, потолкаться и вывести соперника из себя, обернулась для сборной России тремя пропущенными, а в итоге и поражением. В овертайме появится другой «герой» — Никишин, но это уже совсем другая история.

Зато именно после этих событий игра наконец-то раскрылась, и мы увидели веселый хоккей, от которого не хотелось зевать. Да, поражение. Зато красивое.

Эрик Добролюбов