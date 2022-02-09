Удручающее впечатление: сегодня не впечатлила ни сборная России, ни хоккейный Пекин

«Вкатывающая» игра на хоккейном турнире оставила еще больше вопросов, чем ответов

Наконец-то на пекинской Олимпиаде в дело вступила мужская хоккейная сборная России, стартовав матчем с середняком мирового хоккея — Швейцарией. И как-то поначалу даже отлегло от души, что начинать приходится не с чехами. Наша сборная, как и все, что происходило вокруг нее в последние недели, большого доверия не внушала. Надо было начинать как можно более плавно. Лед показал, что все опасения были оправданными — сегодня мы увидели довольно посредственный хоккей, а судьбу матча решил единственный гол. Более того, не впечатляет и сам уровень организации хоккейного турнира — пока это мало похоже на Олимпиаду. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого матча сборной России в Пекине.

Сборная доверия не внушала и оставалась загадкой до самого старта игр

Никто до первой игры так и не понимал, что ждать от команды и как она будет играть — это особо настораживало. Состав предельно странный, несколько лучших в итоговый ростер не попали под странными формулировками. Тренерский штаб вел себя предельно непоследовательно, отправляя одного из лучших снайперов КХЛ Андрея Кузьменко из Пекина под предлогом травмы, при этом в его клубе по прибытии проводят медобследование и никаких повреждений не находят.

Более того, ростер сам по себе не внушал особого доверия. Даже если сравнивать с последней Олимпиадой в Пхенчхане (тогда Национальная хоккейная лига тоже своих хоккеистов не отпустила, — прим. ред.), то там наша команда выглядела куда «увесистей». Кирилл Капризов, Сергей Мозякин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк… Кто из нынешней команды мог бы сыграть такую же роль в решающих матчах в Пекине? Загадка, на которую ответ был готов еще до старта турнира: игроков такого калибра в этом составе нет.

Да и беда с центральными нападающими, которая назревала в последние годы, к олимпийскому турниру получила свое продолжение. Кроме Вадима Шипачева особо выделить некого. А если форвард получит повреждение, то мы останемся без системного игрока. Один центр международного уровня — это не то, за счет чего обычно берут золото крупных турниров. Отсутствие резерва в сборной России, думается, еще может аукнуться ей по ходу турнира.

Игра показала, что все опасения подтвердились. Сегодня на льду пекинского Государственного дворца спорта мы увидели один из худших вариантов сборной, которые представляли ее на Олимпиадах в новейшей истории России. Мы не дождались ни командной созидательной игры, ни понимания, что собой представляет эта сборная.

Наша команда много нервничала, удалялась и мало созидала. Сбились на индивидуальные решения

Как и ожидалось, Алексей Жамнов и его помощники решили поднять Никиту Гусева в первое звено (как и на последних тренировках), оставив второе куда менее внушительным. Станислав Галиев, Кирилл Семенов и Арсений Грицюк — сочетание, которое тянет на вторую ударную тройку с большой натяжкой.

Первый период сразу же показал, что переживания болельщиков были ненапрасными. Много сумбура и мало созидательной работы бросалось в глаза даже на фоне швейцарцев, которые мало чем уступали россиянам. Не хватало организации в нападении, комбинационной игры. Игра сбилась в попытки российских хоккеистов сыграть индивидуально, решить все самостоятельно. Первая шайба, заброшенная в матче, — наглядный пример, как действовала команда Алексея Жамнова. Антон Слепышев после неудачного отыгрыша с партнерами получил обратно шайбу за воротами и просто не глядя отправил ее в сторону ворот в надежде на отскок — благо получилось еще удачнее, так как защитник швейцарцев Энцо Корви коленкой переправил снаряд в свои ворота.

Во втором периоде швейцарцы только прибавили в скоростях, а у наших стали проявляться симптомы паники — начали много удаляться, забыли об атаке, так что к середине игры швейцарцы уже перебросали российскую команду — 12:16. Ну а срыв Антона Слепышева, когда тот на ровном месте «боднул» швейцарца головой после маленькой провокации, — лучший показатель, насколько наши парни пока неуверенно себя чувствуют на пекинском турнире.

В конечном счете, так и не поняв, во что играть, хоккеисты стали все больше действовать поодиночке. Когда Никита Гусев под конец игры самостоятельно входил в зону Швейцарии и обыгрывал всю оборону, сближаясь с голкипером, — хороший пример того, как техничным игрокам надоело бесполезно тыкаться и искать взаимопонимание. Сорвавшись на индивидуальные действия, хоккеисты расписались в том, что команды пока не получается.

Будем надеяться, что это придет — первые игры часто получаются «с натяжкой» и используются для притирки. Тем более контрольных игр до старта турнира команда Жамнова так и не провела. Посмотрим, что покажет команда дальше.

Полупустые трибуны, никакой развлекательной части, унылые музыкальные вставки и арена, на которой лед находится на расстоянии трех метров от трибун. Фото fhr.ru

Хоккейный турнир на Олимпиаде пока удручает: атмосфера нулевая, хоккей слабый

Первое, что бросалось в глаза во время сегодняшнего матча, — даже не столько посредственный уровень хоккея, сколько отсутствие хоть какого-то намека на антураж и хоккейную атмосферу на трибунах.

Полупустые трибуны, никакой развлекательной части, унылые музыкальные вставки и арена, на которой лед находится на расстоянии трех метров от трибун. А во время игры можно было легко расслышать, о чем переговариваются хоккеисты. Но самое главное — никаких эмоций не было ни от самого хоккея, ни от шумовой поддержки, ни даже от комментаторов. Шутка ли, но единственное интересное событие за два периода на льду, давшее хоть какие-то эмоции, — это толкотня игроков у швейцарских ворот на 37-й минуте. А еще вираж Никиты Гусева в третьем периоде, когда он обходил всю оборону Швейцарии и сближался с вратарем. На этом все.

О том, что хоккейный турнир сильно пострадает на пекинской Олимпиаде, было известно еще в декабре, когда НХЛ официально отказалась отправлять своих игроков в Китай. Но вряд ли кто-то ожидал, что он будет настолько посредственный.

Если вспоминать турниры в Нагано (легендарный матч Россия — Чехия с Буре, Селяне и Гашеком), Солт-Лейк-Сити, Турине или даже в провальном Сочи и сравнить с тем действом, которое мы увидели сегодня, то может показаться, что это разные виды спорта.

Сюда можно еще добавить отсутствие у нашей сборной символики на форме. Действие на льду все больше напоминало пиратскую версию игр для приставок, когда разработчик не купил лицензию на использование названий команд и потому нарекал их причудливыми названиями. Загадочное ROC, красовавшееся на табло, именно к таким и относится.

Сюда можно еще добавить отсутствие у нашей сборной символики на форме. Фото fhr.ru

В общем, пока пекинский турнир больше расстраивает, чем захватывает. И уровень игры нашей команды здесь не на последнем месте. Вряд ли нас сильно бы волновали тихие трибуны, если бы на льду мы увидели огненный хоккей в исполнении наших. Но когда плох хоккей, то и остальные минусы замечаются с особой охотой. Будем надеяться, что Пекин только «вкатывается» в хоккейный турнир и дальше мы увидим настоящую Олимпиаду, к которой привыкли.

Эрик Добролюбов