Плохо, что не завоевали медалей. Хорошо, что сохранили золото и Валиеву

Четверг огорчил российских болельщиков. Лыжница Наталья Непряева уступила бронзу за время, за которое ничего невозможно сделать и можно потерять все. Саночники приезжали четвертыми, фристайлисты — пятыми, фигурист — седьмым. С другой стороны, появились опровержения информации об отстранении Камилы Валиевой от личного турнира. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Уходит эпоха

Короткая программа у мужчин лишила болельщиков сразу двух титанов мирового фигурного катания. Чех Михал Бржезина и израильтянин Алексей Быченко заявили об уходе из спорта. Для того чтобы понять масштаб этих личностей, необходимо уточнить, что они родились в других странах, которых сейчас уже нет. Бржезина в Чехословакии, а Быченко в СССР.

Спортивный вклад их тоже заметен. Бржезина становился бронзовым призером чемпионата Европы и дважды четвертым на чемпионатах мира. Он дебютировал на Олимпиаде еще в 2010 году в Ванкувере, когда украинец Быченко поменял свою федерацию на Израиль и уже под новым флагом стал вице-чемпионом Европы. Но сейчас они провалили короткую, как и участник командных соревнований из Канады Роман Садовский, и не попали в произвольную. В результате там было несколько «пассажиров», как швейцарец Лукас Бричги, мексиканец Донован Каррильо, украинец Иван Шмуратко.

Украина «по привычке» продолжает готовить фигуристов, но они продолжают уезжать, как и в России, но в отличие от нашей страны это делают лидеры украинского фигурного катания. К примеру, в мужской одиночке интересно было бы понаблюдать за Ярославом Паниотом, но он уже второй год представляет федерацию США.

Экс-казанец Константин Милюков выступал под музыку Эрика Редфорда — да, парника из канадской сборной — и чисто накатывал до середины произвольной программы, после чего, увы, начал ошибаться в каждом прыжковом элементе. Итоговые — 222,22 балла поднимут его на 20-е место, на одно выше, чем в короткой программе.

Андрей Мозалев

Также любопытные цифры высветились и у россиянина Андрея Мозалева — 233,33. Сразу вспомнилось, как одно издание рекомендовало поставить Мозалева в командный турнир. Если почитать фанатов Юдзуру Ханью, то нашего спортсмена и до короткой не стоило допускать, поскольку, как они считают, он своим коньком вырыл борозду, попав в которую Ханью сделал «бабочку» и с позиции претендента на медаль скатился на восьмое место.

Обгонять Мозалева начали с российского азербайджанца Владимира Литвинцева, и надо поздравить парня, который на прошлогоднем чемпионате мира финишировал лишь 27-м. При наличии сильной одиночницы Екатерины Рябовой Азербайджану надо замахиваться на создание сильной команды. Ориентир — соседняя Грузия, у которой есть шестое место по итогам командного турнира. Выше Италии, Франции, которая и вовсе не участвовала из-за тех скандалов и проблем, которые навалились на фигурное катание страны в последнее время. Распад пары Ванесса Джеймс — Морган Сипре, из-за проблем партнера с законом, дисквалификация Лорен Лекавалье, в допинг-пробе которой был обнаружен кокаин, наконец, травма Маэ Беренис Мэйте на прошлогоднем чемпионате мира, которая не позволила ей завершить программу, привели к тому, что французы оказались без олимпийских участников в этих видах программы. Экс-казаночка Аделина Галявиева осталась без партнера Луи Таурона, а ее предыдущий партнер Лоран Абекассис катается сейчас за Израиль. С учетом того, что следующий чемпионат мира запланирован во французском Монпелье, эти потери выглядят вдвойне обидными.

На алтарь победы

Герой командного турнира Марк Кондратюк вышел на лед в ранге полуолимпийского чемпиона, поскольку перед произвольной произошла история с Камилой Валиевой. В итоге физическая усталость и нервное перенапряжение выхолостили парня на 200 процентов. Для сравнения, посмотрите, как катал китаец Цзинь Боян также дважды выходивший в командном турнире. Он привез Кондратюку почти 22 балла, обыгрывая его и в короткой, и еще больше в произвольной программе, на которую Марк вышел, пребывая в нервическом комбо: неведении с невозможностью что-то сделать или изменить.

Марк Кондратюк

Юдзуру Ханью пошел на аксель в четыре с половиной оборота, и эта попытка войдет в анналы фигурного катания, пока кто-то не сделает этот прыжок чисто. Увы, в это китайское утро прыжки в четыре оборота ценились куда ниже, чем тройные и двойные Джейсона Брауна. Если кому-то нужен был скандал в фигурном катании, вот он: в оценках Джейсона! И в этом мнении нет никакой предвзятости, поскольку Браун со своим нищенским для современного мужского фигурного катания контентом опередил итальянца, китайца, канадца, грузина, хотя по уму должен был стоять на месте с 12-го и ниже. Да что там, его и на Олимпиаде не должно было быть, поскольку американская федерация протащила Брауна на Игры с четвертого места на чемпионате США, оставив дома серебряного призера Илью Малинина. К счастью, хотя бы распределение мест прошло без сюрпризов.

Фигурное катание. Мужчины

Нэйтан Чен (США) Юма Кагияма Шома Уно (оба Япония)

Не думай о секундах свысока. В секундах есть еще и доли сотые

Тереза Йохауг стала во второй раз олимпийской чемпионкой. Наталья Непряева еще за полтора километра до финиша отставала не только от самой Терезы, но и от финки Кристы Пармакоски аж на девять секунд. Вскоре сама Тереза Йохауг финишировала и осталась в финишном створе, дожидаясь конкуренток. Самой опасной из них была Кертту Нисканен, младшая сестра Иво Нисканена, бывшего ранее третьим в скиатлоне. Кертту отстала от Терезы на 0,4 секунды, взмах ресниц буквально. Затем к финишу домчалась Пармакоски, и именно с ней продолжала бороться наша Непряева, но уже за бронзу. И она была так близка, что этот момент будут еще долго вспоминать после Олимпиады. Одна десятая секунды, и вместо бронзы Наталья получит лишь букетик на цветочной церемонии. Может быть там и спросит у Терезы: чему она так радовалась, поскольку ее золото стало очевидным гораздо раньше.

Наталья Непряева

Что такое четвертое место? Сейчас по ТВ крутят рекламу, где главным героем выступает лыжник Николай Крюков, выигравший совсем чуть-чуть. Замечательный момент с Олимпиады в Ванкувере-2010, только вот Крюков обыграл в финале спринта другого россиянина Александра Панжинского, и каждый новый ролик с победой Крюкова (ныне одного из тренеров сборной Китая), это очередное напоминание о поражении Панжинского.

Лыжные гонки. 10 километров классическим ходом

Тереза Йохауг (Норвегия) Кертту Нисканен Криста Пармакоски (обе Финляндия)

Два слова о Камиле

Между тем утро скрасило нежным светом и настроение российских болельщиков. Тема о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой приближалась к концу, пузырь лопнул, не успев надуться. Юристы Олимпийского комитета России сработали так, что с Камилы сняли временное отстранение, что позволило ей выйти на тренировку, а сборная России сохранит золото командного турнира, хотя WADA еще может опротестовать это решение в Арбитражном спортивном суде (CAS).

С другой стороны: а почему? Информацию запустил английский сайт, ее с видимым удовольствием подхватили отдельные российские СМИ и прокомментировали отдельные персонажи политики, спорта.

Очередная «деревяшка»

Санный спорт. Смешанная эстафета

Германия Австрия Латвия Россия

Еще в одном виде спорта, где счет обычно идет на сотые, в смешанной эстафете в санном спорте, россияне также отстали от третьего места, которое заняла сборная Латвии, но даже там разрыв был больше — в 30 сотых.

В четверг состоялось еще одно прощание со спортом, на этот раз со слезами радости на глазах. Чешская конькобежка Мартина Сабликова завоевала бронзу, это самое большее, на что она была способна.

Что касается Валиевой, представители МОК уже назвали ситуацию с Камилой спекуляцией. Это ближе к истине, возможно, это и есть истина. Проблема в том, что главными спекулянтами на этой бирже выступила часть российских СМИ, которая пошла дальше, написав, что в допинг-пробе Валиевой были наркотики и что ее уже отстранили от соревнований. Одни сейчас извиняются, другие соскакивают с темы, ссылаясь на то, что «их дезинформировали».

Джаудат Абдуллин, фото: olympic.ru