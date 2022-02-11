«С присущей Татарстану дерзостью»: число местных селлеров на маркетплейсах выросло в семь раз

Фото: Максим Платонов

Для сравнительно беспрепятственного выхода на рынок маркетплейсов осталось 2-3 года. Дальше игроков ждет жесточайшая конкуренция, когда необходимо будет знать все детали и специфику площадок, чтобы остаться на плаву. Об этом татарстанских предпринимателей предупредил бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев в ходе конференции «AERO. Казань». Форум прошел при участии представителей малого и среднего бизнеса, для которых организовали мастер-классы и воркшопы по ведению бизнеса онлайн. Успешные продавцы делились секретами бизнеса и обозначили недоработки маркетплейсов. Из основных советов — становиться сразу большими, не перепродавать, а заниматься собственным производством и быть как минимум на 10% лучше конкурентов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Предпринимателей республики на маркеплейсах прибавилось

Специфику бурно растущей интернет-торговли в Татарстане и России в целом обсудили на конференции «AERO. Казань», которая проходила как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Республику для проведения форума выбрали неслучайно. Количество зарегистрированных на маркетплейсах татарстанских магазинов в прошлом году выросло в 7 раз — с 3291 в конце 2020 года до 23 098 в конце 2021 года.

Республике удалось добиться опережающего роста по сравнению со средними темпами в России и Поволжья: доля Татарстана по количеству селлеров за год увеличилась с 1 до 3 процентов, а в ПФО — с 25 до 29,5 процента. Эти данные привел уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ Фарид Абдулганиев, курирующий вопросы развития интернет-торговли в республике.

— Татарстан — это такой регион, которому свойственна цифровая трансформация. И одна из ее задач — стимулирование рынка электронной торговли. Подошли мы к этому вопросу не так давно, но с присущей Татарстану дерзостью, — отметил он.

Бизнес-омбудсмен напомнил, как в республике по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова начали активно продвигать интернет-торговлю. Случилось это как раз в ноябре 2020 года.

— Традиционно президент Татарстана встречался с предпринимателями. И один из них задал вопрос: «Я изготавливаю валенки, продаю их в страны Персидского залива, в США. Однако выходить на маркетплейсы очень тяжело». И попросил Рустама Нургалиевича повлиять на эту ситуацию. Мы проанализировали обращение и поняли, что это не тот вопрос, на который мы сможем оперативно ответить, — признал Абдулганиев.



Результатом масштабной работы стало создание рабочей группы по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли, была разработана концепция развития eCom в Татарстане, которая предусматривает системный подход к решению задачи. Далее правительство Татарстана утвердило программу развития интернет-торговли в республике на 2021-2022 годы, которая предусматривает меры финансовой поддержки татарстанских селлеров и логистических компаний при строительстве распределительных центров и расширении сети пунктов приема продукции. Это была первая подобная региональная программа в стране.

Горизонты роста — 2-3 года

— Мы поняли, что необходимо работать в этом направлении, и был создан Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко». Кстати, в эти дни организации исполняется годик. АНО было призвано заниматься онбордингом (вхождением — прим. ред.) на маркетплейсы, и одним из первых отозвался AliExpress. При Центре электронной торговли был создан экспертный совет, который вырабатывает предложения для органов власти республики, очень плотно взаимодействует с маркетплейсами, в результате принимаются совместные решения, решаются сложные вопросы, расписываются прогнозы, перспективы, аналитика, — перечислил Абдулганиев. — Мы очень плотно работаем с логистическими компаниями и всеми участниками рынка.



Бизнес-омбудсмен признал, что работы еще много. Напомнил о различных мерах поддержки, сформированных в республике: «Буквально на днях Гарантийный фонд РТ вышел с новой продуктовой линейкой, Минэкономики республики сформировало новый пакет мер поддержки. Но одна из главных мер поддержки — сами маркетплейсы, которые выходят в Татарстан, выстраивание логистических цепочек».

Однако, Татарстан пока не устраивают в полной мере те показатели, которые вырисовываются из взаимодействия с некоторыми маркетплейсами.

— Татарстанские производители занимают до 5 процентов от объемов селлеров на крупнейших маркетплейсах, а на AliExpress — чуть меньше 2 процентов. С одной стороны — это большой минус. С другой стороны — очевидно, что произойдет большой скачок в считанные месяцы. Мы сейчас выстраиваем взаимодействие с AliExpress таким образом, чтобы Центр электронной торговли делал онбординг, мы будем популяризировать то, как работать на этом маркетплейсе. Но при кажущейся перспективе роста эксперты говорят, что осталось два — максимум три года, когда можно при сравнительно удобоваримой конкуренции выйти на этот рынок. А потом будет то, что мы видим в США или странах Европы, когда конкуренция станет очень-очень серьезной, и нужно будет изучать самые мельчайшие детали работы на этом маркетплейсе, — предупредил спикер.

Фото: Максим Платонов

Татарстанских производителей, селлеров он призвал воспользоваться возможностью выстраивания деловых связей, не теряя времени. И начинать свои продажи, не откладывая дело в долгий ящик.

«Добавить торговый оборот «малышей» на 1,4 млрд»

Одна из перспективных территорий Татарстана для развития интернет-торговли — Зеленодольский район. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев презентовал возможности территории для участников конференции.

— Я считаю, что наша территория — одна из лучших для интернет-торговли. Зеленодольск — это моногород, территория опережающего развития. Мы имеем очень хорошую логистику — выход к пяти морям, федеральные трассы М7 и строящуюся М12, — перечислил Афанасьев.

По словам спикера, в настоящее время начинается активное освоение территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Здесь KazanExpress завершает строительство первой очереди логоцентра. Кроме того, еще один резидент — компания «Выбор» построила завод стоимостью порядка 1 млрд рублей. А компания «Август-Агро» завершает проектирование своего элеватора.



Говоря о развитии интернет-торговли, Афанасьев привел следующие цифры: в Зеленодольском районе более 4,5 тысячи субъектов МСП, 690 из них представлены на маркетплейсах, а индекс вовлеченности составляет 15 процентов (один из передовых в республики). Спикер также обозначил точки роста: Зеленодольский район может прирасти еще 696 субъектами МСП на маркетплейсах, есть потенциал добавления торгового оборота МСП (наших малышей, как назвал их Афанасьев) на маркетплейсах на 1,4 млрд рублей.

— Нам, как территории, очень важны налоги. Но еще важнее — чтобы люди были заняты, чтобы у них была работа, — подчеркнул Афанасьев. — И чтобы работа у них была как можно ближе к территории, где они живут. Вахтовый метод плохо коррелирует с семейной жизнью — появляется больше разводов, — отметил мэр Зеленодольска.

Фото: Максим Платонов

«Татарстан показывает удивительные результаты»

Далее эксперты обрисовали перспективы развития отрасли. Пандемия COVID-19 дала огромный толчок развитию онлайн-индустрии. Как результат в 2020 году в онлайне доля заказов на маркетплейсах превысила 50 процентов. Эти площадки стали одним из основных каналов коммуникации с потенциальным покупателем.

По объемам продаж AliExpress, 36% оборота приходится на российских продавцов. Это локальные продажи на 110 млрд рублей — более чем двукратный рост по сравнению с прошлогодними данными, сообщила Вера Конышева, представляющая отдел по развитию бизнеса маркетплейса в России. «Татарстан показывает такие результаты, которые нам бы хотелось, чтобы показывали все регионы. Количество продавцов и товаров из Татарстана за 2021 год выросло в три раза. Это более 2 тысяч магазинов и более 250 тысяч товаров», отметила она.

Сооснователь и гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин обратил внимание на то, что если в среднем интернет-торговля растет на 50-60 процентов в год, то маркетплейсы — в два раза ежегодно.

Это подразумевает рост количества складов, пунктов выдачи, которых становится чуть ли не больше, чем аптек, но их все равно не хватает. Еще одна тенденция — обеление рынка:



— Продавцы активно обеляются, потому что государство начало заниматься серым рынком. Тем, кто не сможет адаптироваться, будет сложнее. Сейчас такой период, что тем, кто останется маленьким, будет тяжело. Они не смогут привозить белые поставки контейнерами, цена поставок будет дороже. А крупным игрокам будет легче.

Еще одна проблема — взрывной рост продавцов, приходящих на маркетплейс, и как следствие — нехватка складских помещений: «Нужно быть как минимум на 10 процентов лучше, чем конкуренты», считают эксперты.

Заместитель директора по электронной коммерции макрорегиона Волга АО «Почта России» Павел Сергеев привел несколько цифр: 3 дня — средний срок доставки отправлений из Казани по крупным городам России. Каждый селлер из Татарстана в среднем делал 138 отправлений через Почту России за год, и эта цифра постоянно растет.



Фото: Максим Платонов

Артем Казимир, руководитель группы регионального развития CDEK выразил готовность активно открывать пункты выдачи в городах и районах республики. Тенденция такова, что люди готовы платить больше, но быстрее получить товар.



Советы татарстанских селлеров

Своим опытом продаж на маркетплейсах делились и татарстанские селлеры. Так, Марат Ахунзянов, основатель интернет-магазина Tainika Store (варенье собственного производства, мед и чай) рассказал, что выбрал для себя этот способ заработка после 20 лет работы по найму. Предприниматель начал готовить варенье из сосновой шишки.

— Такой продукт интересен покупателям, его до сих пор нет в розничных магазинах. Наше производство в Казани. Мы делаем 15 видов варенья, более 10 видов иван-чая, собираем подарочные наборы из наших продуктов, — перечислил он.



Будущим продавцам предприниматель посоветовал начинать со схемы работы FBS, а также заниматься реализацией продукции собственного производства, а не перепродажами. Спикер убежден, что начать работу на маркетплейсе можно с вложения даже 5-10 тысяч рублей, чтобы просто испытать себя в роли бизнесмена.

Сооснователь интернет-магазина Yashel Technologies Store (солнечные батареи, генераторы) Ляйсан Девятова, реализующая довольно сложный товар с точки зрения логистики и упаковки, рассказала, что идеей такого бизнеса загорелся ее муж — кандидат технических наук. В ближайшие годы компания планирует открыть производство ветрогенераторов в Татарстане. Она тоже советует продавать то, что вы можете производить сами. И помнить, что все хотят купить на маркетплейсе качественный, но недорогой товар.

— География покупателей очень широка. Буквально на днях отправили контроллер заряда на Чукотку, — рассказала Девятова.

Основатель интернет-магазина il-ai Store (электроника, оборудования для автомобилей) Айдар Габдурахманов убежден, что если заниматься перепродажами, важно найти свою нишу и продавать товар, в котором разбираешься. Только тогда бизнес может пойти. Изначально у предпринимателя был свой интернет-магазин, но, по его словам, заказы шли не активно — раз в месяц. После того, как несколько товаров выставили на маркетплейсе, сразу же пошли заказы. С каждым месяцев количество покупок все растет.

— Я удивился и обрадовался, когда увидел первые заказы. И понял, что можно продавать. Важно почувствовать рынок. Но главное — человек должен разбираться в товаре, — предупредил он.

Говоря о перспективах роста и недостатках платформ, в частности AliExpress Россия, Габдурахманов отметил: не хватает возможностей доставки товара в страны СНГ. Девятова считает аудиторию сервиса более агрессивной, чем на других площадках. Возможно, это связано с тем, что платформа изначально была представлена китайскими продавцами, и покупки были некачественными. Она также отметила сложности с доставкой. Многие считают это прерогативой самого продавца и претензии по задержкам адресуют именно ему, не понимая особенностей логистики, которую производит сторонняя транспортная компания.