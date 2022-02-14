Иркутская фирма попыталась сорвать тендер по контролю за стройкой М-7 в обход Нижнекамска и Челнов

Торги по выбору подрядчика для технического контроля за строительством участка трассы приостанавливали, но нарушений не нашли

«Волго-Вятскуправтодор» определил подрядчика по техническому контролю для крупного татарстанского проекта стоимостью 18,5 млрд рублей — строительства участка трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Работы стартовали перед новым годом. Однако торги пришлось приостановить в результате внеплановой проверки Татарстанского УФАС России. Поводом для инспекции стала жалоба иркутской компании, которая указала на ошибки в конкурсной документации тендера. Подробнее — в материале «Реального времени».

Повторные торги по предписанию УФАС

На этой неделе «Волго-Вятскуправтодору» пришлось провести повторные торги по определению подрядчика по техническому контролю за строительством почти 24-километрового участка трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Начальная стоимость контракта после отмены первых торгов не изменилась и составила 168,196 млн рублей.

Как следует из протокола подведения итогов конкурса, заявки на повторные торги подали три участника. Это государственные компании ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности Росавтодора» и ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт», которые участвовали и первом конкурсе.

А третьим стал новый участник — московское ООО «ИРД Инжиниринг Проект». Его головной компанией значится итальянская IRD Engineering, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Она специализируется на проведении инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Возглавляет фирму Александр Дыминский.

Участие в конкурсе «Волго-Вятскуправтодора» для этой московской фирмы стало первым опытом в госзакупках. Заявки всех трех участников были признаны соответствующими требованиям конкурсной документации.

«Волго-Вятскуправтодору» пришлось провести повторные торги по определению подрядчика по техническому контролю за строительством участка трассы М-7. Фото: yandex.ru

Москвичам не хватило финансовой ответственности

Однако при рассмотрении заявок ООО «ИРД Инжиниринг Проект» была отстранена от участия в конкурсе. Как следует из протокола, комиссия госзаказчика вынуждена была отказать участнику в связи с тем, что размер взноса в компенсационный фонд ООО «ИРД Инжиниринг Проект» в СРО оказался меньше, чем сумма обязательств по госконтракту на строительство самой дороги, а не технического контроля. Иначе говоря, уровень финансовой ответственности претендента должен соответствовать стоимости договора на стройку участка дороги, а не стоимости услуг технического контроля, следует из заключения конкурсной комиссии.

А разница между этими суммами огромная. Если цена госконтракта на техконтроль составляет 168,2 млн рублей, то госконтракт на стройку — 18,5 млрд рублей (именно на такую сумму был проведен тендер по отбору подрядчика на строительство участка автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 2-й этап: строительно-монтажные работы на участке км 26 + 800 — км 55 + 300». Таким образом, ООО «ИРД Инжиниринг Проект» досрочно выбыл из борьбы, а госконтракт был разыгран между двумя госкомпаниями.

Дважды победитель

Победителем вновь была признана структура «Росавтодора». ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности «Росавтодора» набрало 99 баллов из 100 по трем квалификационным критериям, а ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» получило 81,97 балла. По условиям госконтракта ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности «Росавтодора» предстоит обеспечивать технический контроль в течение трех лет — до 2024 года включительно. Так, за 2022 год будет выплачено 43,5 млн рублей, за 2023 год — 42,9 млн рублей, за 2024 год — 81,7 млн рублей.

Интересно, что норма, запретившая участвовать в конкурсе частным компаниям, появилась в конкурсной документации госзаказчика лишь на повторных торгах. Как следует из материалов госзакупки, изначально ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» провело конкурс 18 января. Тогда победителем было признано ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности «Росавтодора», а вторым участником выступало ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт». Эти результаты были отменены по жалобе иркутской компании ООО «Проект».



Если цена госконтракта на техконтроль составляет 168,2 млн рублей, то госконтракт на стройку — 18,5 млрд рублей. Фото: chelny-biz.ru

Жалоба из Иркутска

Сама фирма «Проект» не участвовала в конкурсе, но обнаружила нарушения в конкурсной документации госзаказчика и направила в УФАС по РТ жалобу, требуя аннулировать результаты. Основные доводы заключались в том, что в конкурсной документации отсутствуют требования к уровню финансовой ответственности подрядчика.

«У члена СРО, осуществляющего строительный контроль, должен быть уровень ответственности, соответствующий стоимости договора на строительство, а не договора на осуществление строительного контроля. Согласно извещению о проведении закупки ЕИС № 0311100007221000095 по объекту закупки: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 2-й этап: строительно-монтажные работы на участке км 26 + 800 — км 55 + 300», и Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на проведение работ по объекту (Приложение №2 к закупке) стоимость строительно-монтажных работ составляет 18 547 459 270 рублей.

По результатам проведения конкурса ЕИС № 0311100007221000095 определен победитель. Цена контракта — 18 547 400 000 рублей. На дату подачи настоящей жалобы, с победителем заключен Государственный контракт №Т-95-21. Уровень ответственности члена саморегулируемой организации определяется исходя из размера обязательств по договору на выполнение работ по строительству объекта, по которому планируется осуществление строительного контроля. Таким образом, участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации с уровнем ответственности не ниже стоимости строительно-монтажных работ по которому планируется осуществление строительного контроля, а именно не ниже 5-го уровня ответственности. В конкурсной документации данная информация отсутствует, что в свою очередь делает невозможным определить уровень ответственности по договору подряда, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда», — говорится в жалобе ООО «Проект».

Как сообщили в пресс-службе УФАС по РТ, госзаказчик устранил нарушения, после чего были проведены повторные торги. Фото: Роман Хасаев

УФАС по РТ признало правоту

Как следует из материалов закупки, Татарстанское УФАС России признало жалобу обоснованной и вынесло предписание внести изменения в конкурсную документацию в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ.

«Согласно ч. 2 ст. 53 ГрК РФ строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с п. 11 и п. 13 статьи 55.16 ГрК РФ», — говорится в жалобе «Проект».

«Реальное время» обратилось в иркутскую компанию, но ее сотрудники отказались от комментариев. Как сообщили в пресс-службе УФАС по РТ, госзаказчик устранил нарушения, после чего были проведены повторные торги.

В настоящее время ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности «Росавтодора» также ведет технический контроль строительства моста через реку Суру на км 582 + 300 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, Чувашская Республика (2-я очередь строительства) стоимостью свыше 200 млн рублей.

В пресс-службе Федерального дорожного агентства подтвердили, что в УФАС по РТ рассмотрели жалобу иркутской компании:

— Доводы, изложенные в жалобе, были признаны антимонопольной службой необоснованными. По сведениям подведомственного «Росавтодору» ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», на сегодняшний день подведены итоги по закупке, идет процесс заключения контракта на осуществление строительного контроля за объектом: строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан 2-й этап: строительно-монтажные работы на участке км 26 + 800 — км 55 + 300.