Стартовало строительство участка М-7 в обход Нижнекамска и Челнов

В Татарстане начали строить участок автодороги М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщают Chelny.biz.



Строить начали со второго из трех предполагаемых участков. Сейчас в Заинском районе проложили временную дорогу, на месте работает тяжелая техника. Здесь проложат четырехполосную трассу, часть дороги затронет лесной массив.

Работы на участке протяженностью участка в 23 км 750 м идут в рамках второго этапа строительства трассы. Работы планируют к октябрю 2024 года. Сам объезд Челнов входит в третью очередь и пока проектируется. Дорогу проложат на территории Тукаевского и Мензелинского районов.

Фото: realnoevremya.ru

На второй этап строительства М-7 на участке обхода Нижнекамска и Челнов заложено 18,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко