День в истории: основатель казанской школы химиков, Киевский вокзал и первая авиапочта

Чем примечательна дата 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в мире — День батарейки, в России — чествуют сотрудников транспортной полиции, а также — продовольственной и вещевой службы ВС. В разные годы и столетия в этот день российский император Петр III закрыл Тайную канцелярию, в Париже провалилась выставка Поля Гогена, почту впервые в мире доставили самолетом, ученые открыли карликовую планету Плутон, в Москве открыли Брянский (сейчас Киевский) вокзал, в пустыне Сахара выпал снег. Родились итальянский физик Алессандро Вольта, русский живописец Алексей Венецианов, маршал Советского Союза Семен Тимошенко, итальянский автопроизводитель Энцо Феррари, белорусский художник Михаил Савицкий. Умерли полководец Тамерлан, итальянский скульптор, живописец Микеланджело Буонарроти, немецкий богослов, основатель лютеранства Мартин Лютер, русский химик-органик, основатель казанской школы химиков Николай Зинин, советский военачальник Дмитрий Карбышев, государственный деятель Серго Орджоникидзе, американский физик, создатель атомной бомбы Робберт Оппенгеймер, советский актер Андрей Мягков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый конкурс молодых вокалистов имени Ф. Шаляпина, лагерь принудительных работ в Троицком лесу



18 февраля 1880 года скончался выдающийся ученый, основавший в Казани первую школу русских химиков, — Николай Зинин. Он родился на Кавказе, где его отец находился с дипломатической миссией. Родители и сестры погибли от холеры, и Николая отправили в Саратов к дяде, где мальчик поступил в мужскую гимназию. В 1830-м он приехал в Казань на учебу и через три года окончил математическое отделение философского факультета Казанского университета. Имел большие способности к математике, однако Зинина попросили преподавать химию и он увлекся этой наукой. В 1837—1840 годах его отправили в заграничную командировку, где он работал в лаборатории знаменитого немецкого химика Ю. Либиха. В 1841 г. он вернулся в Казань и осуществил ряд пионерских работ в области органического синтеза. Зинин основал знаменитую Казанскую школу химиков, которая стала одним из основных центров химических исследований в России XIX в. Позднее он переехал в Петербург, где работал в Медико-хирургической академии, а вскоре возглавил Петербургскую Академию наук.

Фото wikipedia.org

18 февраля 1921 года президиум Казанского горисполкома постановил «разрешить временное содержание нравственно дефективных преступников в концентрационном лагере». Концентрационный лагерь, который также называли лагерем принудительных работ, разместили в Казани в Троицком лесу на месте бывшей колонии для малолетних преступников. В те годы система исправительных учреждений претерпевала многочисленные реорганизации, названия учреждений и их структура постоянно менялись.



В 1989 году в Татарском театре оперы и балета имени М. Джалиля наградили победителей первого конкурса молодых вокалистов имени Федора Шаляпина. Фестиваль впервые проводился в рамках VIII Шаляпинского фестиваля. В нем участвовали солисты 14 музыкальных театров СССР. Конкурс проводился в три тура. Первое место занял Олег Мельников, солист Одесского академического театра оперы и балета. Солист Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля Николай Путилин вместе с еще двумя вокалистами занял второе место. Состязание в Казани не стало традиционным. В 2017 году инициативу перехватил Башкирский государственный театр оперы и балета, который с 2010 года проводит Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе».



Н.В. Неврев «Начальник Тайной канцелярии А. С. Ушаков допрашивает княжну Юсупову». Фото wikipedia.org

Закрытие Тайной канцелярии и открытие Брянского вокзала

18 февраля 1762 года Петр III закрыл Тайную канцелярию и запретил применять при допросах пытки. Упраздняя зловещую организацию, наводившую ужас на всю страну, царь все же не желал оставлять государство без тайной службы. После заявления в Сенате он немедленно занялся созданием нового учреждения — Тайной экспедиции. Указ о ее создании был подписан 12 февраля. При этом всех опытных работников Тайной канцелярии решено было сохранить на службе. Всем служившим в санкт-петербургской канцелярии и ее московской конторе указывалось «быть на том же жалованье, которое они ныне получают, а именно: здешним при сенате, а московским при Сенатской конторе». И только после этого 21 февраля Манифест об уничтожении Тайной канцелярии был опубликован.

В 1918 году в Москве открыли Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал. Решение о строительстве современного здания вокзала было принято в 1912 году, в год столетия Бородинской битвы. Учитывая расположение вокзала у начала дороги от Москвы на Бородино, для разгрузки транспортных потоков по требованию городских властей на деньги инвесторов вокзала сначала был построен Бородинский мост. В генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года для того, чтобы подчеркнуть величие здания Киевского вокзала, было решено расширить площадь до Дорогомиловской улицы и архитектурно оформить ее с учетом ансамбля Москвы-реки и Бородинского моста. В 1940—1945 годах с северной стороны вокзала был пристроен корпус с пригородным кассовым залом и станцией метро «Киевская».

Фото humus.livejournal.com

18 февраля 1986 года Борис Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Осенью 1987 года он начал публично критиковать руководство партии. 21 октября достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС (критиковал стиль работы некоторых членов Политбюро, в частности Егора Лигачева, медленные темпы перестройки, в числе прочего заявил о зарождении «культа личности» Михаила Горбачева), после чего попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого подвергся встречной критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал (например, «архитектор перестройки» Александр Яковлев). В конце концов Ельцин признал свои ошибки. В феврале 1988 года он был выведен из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и назначен первым заместителем председателя Госстроя СССР. На I Съезде народных депутатов СССР (май — июнь 1989 года) стал членом Верховного Совета СССР. В мае 1990 года Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР.

Первый почтовый рейс, открытие Плутона, затонувшая подлодка «Сюркуф»

В 1911 году впервые в мире почту доставили самолетом. Во время рейса в Индии из Аллахабада до Наини французский пилот Анри Пике перевез 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток на расстояние 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911». Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: он был уничтожен сразу после окончания полета.

Фото wikipedia.org

18 февраля 1930 года была открыта карликовая планета Плутон. Его существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Ловелл в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ловелла астроном Клайд Уильям Томбо. Он обнаружил возможно движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. А 13 марта 1930 года, после того, как обсерватория получила другие подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя — древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства — подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира. Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. В августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Плутон относится к категории малых планет, или планетоидов.

В 1942 году в Карибском море затонула французская подводная лодка «Сюркуф», которая была крупнейшей в мире до постройки японских лодок I-400. Она предназначалась для крейсерских действий на океанских коммуникациях и помимо торпедного вооружения имела два 203-миллиметрового орудия, несла гидросамолет предназначенный для разведки и корректировки артогня. В начале февраля 1942 года «Сюркуф», выполняя приказ, должен был прибыть на Бермуды. Но пришел с опозданием, получив по пути повреждения главной двигательной установки. 12 февраля «Сюркуф» покинул Бермуды. Способный идти лишь в надводном положении, «Сюркуф» вышел в море и взял курс на Панамский канал для перехода в Тихий океан. На лодке исправно работал лишь один двигатель, и она не могла развивать скорость свыше 13 узлов. В Панамский канал лодка не прибыла. По официальным данным, «Сюркуф» затонул ночью 18 февраля 1942 года после столкновения с военным кораблем США «Томсон Лайкс». Последний в рапорте доложил, что вынужден был вернуться после столкновения с неопознанным судном, которое сразу затонуло в 10 градусах северной широты, 79 градусах западной долготы. Корабль вел поиск до 8 часов 30 минут 19 февраля, но кроме нефтяного пятна ничего не нашел — ни людей, ни обломков. 130 человек пропали без вести вместе с подлодкой.