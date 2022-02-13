День в истории: Федор Шаляпин, арест Иосифа Бродского и патент первой кинокамеры

Чем примечательна дата 13 февраля

Фото: classicalmusicnews.ru (дом, где прошло детство Федора Шаляпина)

Сегодня, 13 февраля, Всемирный день радио. В разные годы и столетия в этот день в Риме арестовали Галилео Галилея, отвоеванный у Турции Крым переименовали в Таврию и включили в состав Екатеринославской губернии Российской империи, Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва, братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру, Михаил Булгаков закончил роман «Мастер и Маргарита», Кипр раскололся на две части, в Ленинграде арестовали Иосифа Бродского. Родились русский поэт-баснописец Иван Крылов, первый русский шахматный мастер Александр Петров, оперный певец Федор Шаляпин, актер, режиссер и педагог Евгений Вахтангов, один из изобретателей транзистора, лауреат Нобелевской премии Уильям Брэдфорд Шокли. Умерли немецкий композитор и дирижер Рихард Вагнер, основатель концерна «Бабаевский» Алексей Абрикосов, российский художник-передвижник Константин Савицкий, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Георгий Мартынюк, разведчик, Герой России Алексей Ботян. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Закладка моста в районе Зеленого Дола, визит Володина

13 февраля 1873 года в Казани родился Федор Шаляпин, знаменитый русский оперный и камерный певец. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Шаляпин — первый народный артист, в разное время занимался живописью, графикой, скульптурой, снимался в кино и писал мемуары. Весной 1937 года у Шаляпина обнаружили лейкоз. Через год, 12 апреля 1938 года, на 66-м году жизни он скончался в Париже, где и был похоронен. В Казани есть улица, названная в честь певца, а также памятник на центральной улице города Баумана.

13 февраля 1911 года прошла торжественная церемония закладки моста через Волгу в районе Зеленого Дола. Серебряную доску с именами строителей и первый камень заложил епископ Чебоксарский Михаил. Объект находился под патронажем императора Николая II. Перед началом работ царь присвоил мосту имя великодержавной семьи — Романовский. На высоком берегу Волги, над селом Нижние Вязовые по проекту архитектора Алексея Шусева воздвигли часовню. 6 июня 1913 года мост испытали, а 23 июля в торжественной обстановке открыли движение. Мост стоит до сих пор, в 2005—2011 годах у него заменили пролетные строения.

Источник: wikipedia.org

Пять лет назад, 13 февраля 2017 года, в Татарстане с рабочей поездкой находился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время визита в Иннополис встретился со студентами одноименного университета — в том числе поинтересовался, откуда в Казань пришли татары, а также спросил, почему Казань старше Саратова. Он посетил ИТ-парк Казани, а помощник президента Татарстана Олеся Балтусова провела для Володина и Рустама Минниханова экскурсию по Старо-Татарской слободе в Казани.

Фото: Олег Тихонов

Высылка Солженицына, Булгаков закончил писать «Мастера и Маргариту»

13 февраля 1924 года была образована Юго-Восточная область путем объединения Донской и Кубано-Черноморской областей, Ставропольской и Терской губерний. Регион вошел в состав РСФСР и просуществовал недолго — только до 16 октября 1924 года. В этот день Юго-Восточная область вошла в состав Северо-Кавказского края. Ныне эта область является современным Ставропольским краем.

13 февраля 1940 года Михаил Булгаков внес последнюю авторскую правку в роман «Мастер и Маргарита», написание которого продолжалось с 1928 года. По данным исследователей, это была заметка в главу о Маргарите, наблюдающей за похоронами Берлиоза, и звучала как предчувствие: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут». Завершить роман Булгакову не удалось — 10 марта 1940 года он скончался. Редактирование романа закончила вдова писателя уже после его смерти. Впервые произведение опубликовали в 1966—1967 годах в журнале «Москва», полную же книгу на русском языке опубликовали в 1967 году — ее выпустило парижское издательство YMCA-Press. В СССР книгу опубликовали в 1973-м.

Фото: wikipedia.org

13 февраля 1963 года в Ленинграде по обвинению в злостном тунеядстве арестовали поэта Иосифа Бродского. Через пять дней состоялось первое слушание, его судили по указу президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Судья, которая также была прокурором, обвиняла Бродского в том, что он писал «ущербные и упаднические стихи». В итоге поэта приговорили к максимально возможному по указу о «тунеядстве» наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.

Через 11 лет после ареста Бродского президиум Верховного Совета СССР лишил гражданства и выдворил за пределы страны Нобелевского лауреата, писателя Александра Солженицына — его доставили самолетом в Германию. На следующий день был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А. И.». Вскоре его семья тоже покинула СССР. Причина выдворения Солженицына кроется в том, что в 1960—1980-е годы он активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей. После перестройки отношение к Солженицыну изменилось, и в 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела. Вместе с семьей Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года.

Источник: wikipedia.org

Землетрясение в Азербайджане, расстрел президента Нигерии

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первую кинокамеру — так называемый синематограф, аппарат для записи и воспроизведения движущегося изображения. Устройство представляет собой универсальный проекционный, съемочный и копировальный аппарат для изготовления кинофильмов на перфорированной целлулоидной кинопленке в 35 мм. Впервые «Синематограф» был представлен зрителям 22 марта 1895 года в Париже, 28 декабря в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок Люмьеры устроили первый публичный показ собственного изобретения. В 1905 году братья передали все права на изобретение французской кинокомпании «Пате». Считается, что изобретением аппарата братья Люмьеры дали старт мировому кинематографу.

Фото: wikipedia.org

13 февраля 1902 года в азербайджанском городе Шемахы, который тогда был на территории Бакинской губернии Российской империи, произошло землетрясение. Подземные толчки разрушили почти весь город, включая 4000 домов. Магнитуда составляла 6,9 балла. В результате погибли более 3000 человек. Ученые назвали две причины произошедшего: расположение Шемахи на рыхлых и обводненных грунтах, а также турлучные дома, которые возводились из местного камня на слабом глинистом растворе под тяжелой плоской крышей.

Источник: wikipedia.org

13 февраля 1976 года, всего через шесть месяцев после прихода к власти, президент Нигерии Муртала Рамат Мухаммед был расстрелян в своем автомобиле в Лагосе, когда утром ехал на работу. Затем была предпринята неудачная попытка государственного переворота, которую подавил начальник генштаба Нигерии генерал Олусегуно Обасанджо. Вскоре был арестован глава мятежников и организатор убийства президента, подполковник Бука Сука Димка, которого расстреляли. В организации переворота подозревались спецслужбы США, Израиля и Британии, посол последней был выслан из страны. Муртала Рамат Мухаммед считается одним из трех национальных героев Нигерии.