«Нас беспокоит изменение ключевой ставки»: строители попросили Минниханова заступиться за них перед ЦБ

В марте президент Татарстана поднимет вопрос о ставке на заседании своей комиссии Госсовета России

Фото: Ринат Назметдинов

«Скорее всего, такой процентной ставки мы больше не увидим», — сокрушался заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, обсуждая прежнюю ставку ЦБ на коллегии татарстанского Минстроя. Правда, его опасения по поводу резкого подорожания проектного финансирования для застройщиков не разделил президент Татарстана. Рустам Минниханов заявил, что будет «отстаивать» интересы отрасли на предстоящей комиссии Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в марте этого года. Биться и вправду есть за что: в восточном направлении от Казани планируется построить около 4 млн кв. м жилья, а на западном — 5,6 млн кв. м. Подробности о том, за чей счет глава Минстроя РТ думает построить детские сады, школы и дороги под 10 млн кв. м Казанской агломерации, — в репортаже «Реального времени».

«Минниханов любит стройку»

Среди участников коллегии татарстанского Минстроя в присутствии нескольких федеральных отраслевых чиновников царило приподнятое настроение. И хотя профессиональный праздник День строителя в августе, татарстанская строительная отрасль в этом году отмечает особую дату — 100-летие со дня основания.

По случаю векового юбилея в Казань с поздравлениями приехали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, глава Фонда содействия реформирования ЖКХ Константин Цицин, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

А вот российский вице-премьер и в прошлом министр строительства республики Марат Хуснуллин приехать не смог и поздравил коллег в видеообращении. Он рассказал залу, что «Минниханов любит стройку» и по этой причине «всегда есть новые идеи», что нужно еще построить. «У нас все связано со стройкой», — завершил он выступление, добавив, что Татарстан снова стал лидером по темпам строительства, побив советский рекорд в 3 млн кв. м жилья по итогам 2020 года.

Российский вице-премьер и в прошлом министр строительства республики Марат Хуснуллин приехать не смог и поздравил коллег в видеообращении. Фото: Ринат Назметдинов

Казанская агломерация в деталях

Впрочем, тема жилищного строительства в изложении министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина и остальных участников прозвучала в новом ракурсе — в свете развития Казанской агломерации. Татарстанские власти не раз анонсировали подготовку концепции создания агломерации вокруг Казани, которая неизбежно затрагивает приграничные территории (Лаишево, Пестрецы, Зеленодольск). Как видно, концепция обретает, наконец, конкретные очертания.

— Мы начали работать по Казанской агломерации: планируем использовать потенциал проекта «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска, — сообщил Марат Айзатуллин.

По его словам, в общей сложности это даст в перспективе возможности для ввода 10 млн кв. метров жилья. Если быть точнее, то в восточном направлении от Казани в рамках проекта «Лаишевский узел» планируется построить около 4 млн кв. м жилья, а на западном — в рамках проекта «Большой Зеленодольск» — 5,6 млн кв. м. Иначе говоря, вокруг Казани разрастается пояс на 10 млн кв. м жилья. В совокупности в них заложен резерв более чем на треть от общего объема ввода жилья, запланированного к 2030 году, уточнил министр.

Тема жилищного строительства в изложении министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина и остальных участников прозвучала в новом ракурсе — в свете развития Казанской агломерации. Фото: Ринат Назметдинов

15 млрд на инженерную инфраструктуру восточных земель

— Но строить такие объемы мы сможем при наличии инженерной инфраструктуры и сетей, — подчеркнул Марат Айзатуллин.

По словам министра, средства на проектирование объектов инфраструктуры «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска» выделены, но сначала строительство начнется на восточном направлении, в Лаишево. Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина одобрила заявку Татарстана на получение займов из Фонда ЖКХ.

— Благодаря решению правительства России по поддержке крупных инфраструктурных проектов выделено 15 млрд рублей на механизме возвратности по четырем проектам «Лаишевского узла», — сообщил он. — Это льготные кредиты Фонда ЖКХ, которые были предварительно одобрены в конце 2021 года.

Глава Минстроя РТ призвал «начать максимально быстро их реализацию», чтобы застройщики смогли приступить к жилищному строительство до 2024 года. Участвовать в застройке восточных земель будет пул из 15 застройщиков, среди которых «Ак Барс Строй», «#Суварстроит» и другие компании.

Говоря об источниках финансирования социальной инфраструктуры, он сообщил, что «крупные застройщики выступили с инициативой взять на себя строительство детских садов и школ за счет средств инвестора с привлечением республики». Но кто будет выступать инвестором, не уточнялось.

Одновременно с этим он поблагодарил президента Татарстана за поддержку инициативы Минстроя РТ создать «Институт пространственного развития», который будет отвечать за развитие муниципальных территорий. Развивать механизмы комплексного развития территорий уполномочен Госжилфонд при президенте РТ, сообщил он.

По словам министра, средства на проектирование объектов инфраструктуры «Лаишевского узла» и «Большого Зеленодольска» выделены, но сначала строительство начнется на восточном направлении, в Лаишево. Фото: Ринат Назметдинов

«#Суварстроит» взялся за освоение 200 га

В продолжение темы выступила директор по продажам и маркетингу «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова. По ее словам, компания имеет в Лаишевском районе земельный банк в 200 га. Планируется построить 1,5 млн кв. м жилья. Одним из главных вызовов она назвала механизм комплексного развития территорий (КРТ). В настоящее время застройка осуществляется в рамках трех ЖК — «Южный парк», «Станция Спортивная», «Времена года», где в совокупности будет построено около 1 млн кв. м жилья. В этом районе будет проживать 27 тысяч человек. Пока построено 150 тысяч кв. м жилья, заселена половина. К ним дополнительно планируется построить 4 школы и 13 детских садов.

— В перспективе «Лаишевский узел» станет мини-городом со всем необходимым, считает представитель компании.

О том, как развивается агломерационный проект на западном направлении, рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. По его словам, выделена площадь почти в 10 тысяч гектаров, где можно построить 5,6 млн квадратных метров жилья. Проект «Большой Зеленодольск» разбит два этапа. На первом — до 2025 года будет построено 900 тысяч кв. метров жилья. Это будут дома от 5 до 10 этажей у села Новая Тура и поселка Урняк.

Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья в период до 2030 года. Застройка будет вестись у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинское. Это будут как МКД, так и индивидуальные жилые дома.

В перспективе «Лаишевский узел» станет мини-городом со всем необходимым, считает Эльвира Галяутдинова. Фото: Ринат Назметдинов

— Все перечисленные территории не имеют ограничений, но не все земли муниципальные, предстоит большая работа с собственниками, и она уже ведется, — сообщил Афанасьев.

Главная нерешенная проблема — транспортная доступность. Ежедневно в утренние и вечерние часы на выезде из Казани образуются автомобильные пробки. В настоящее время проектируется расширение Горьковского шоссе. Также в части транспортной доступности прорабатывается возможность строительства железнодорожных путей с запуском электрички по маршруту Новая Тура — Салават Купере — Казань.

На работу — в промпарки

Помимо жилья и социальных объектов в границах «Большого Зеленодольска» будут созданы и места приложения труда. Ими станут уже имеющиеся и проектируемые индустриальные парки и промышленные площадки.

— Одной из основных точек роста экономики района мы видим проект Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. В этом году там запустит свою первую очередь — компания KazanExpress. Начнет работу завод «Выбор Поволжье», завершит проектирование элеватора компания «Август-Агро». Рассчитываем, что в течение трех лет на СММЛЦ будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест, — сообщил глава района.

Кроме того, разрабатывается проект нового индустриального парка площадью 300 га от поселка Новониколаевский до предприятия «ОКБ Союз» с протяженностью в 3 км вдоль трассы М-7. В Васильево, на территории бывшего лесокомбината, создан промпарк «Весна». Имеется 20 тысяч кв. м помещений. Здесь планируется создать 400 рабочих мест. «Это будет самый крупный работодатель в Васильево. Отмечу, что это поселок с непростой судьбой. Там были закрыты все предприятия. Президент знает об этом и им утверждена отдельная программа социально-экономического развития поселка», — добавил Афанасьев.

Рассчитываем, что в течение трех лет на СММЛЦ будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест, — сообщил Михаил Афанасьев. Фото: tatarstan.ru

Осталось лишь мечтать о дешевых деньгах

Однако руководство Минстроя РФ опасается возникновения сложностей с получением проектного финансирования застройщиками из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанком.

— Нас беспокоит изменение ключевой ставки ЦБ. Когда ключевая ставка была 4,25%, то эффективная ставка по проектному финансированию при 70-процентном наполнении эскроу-счетов стремилась к нулю — заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

По его словам, застройщики, скорее всего, больше не смогут получить таких «дешевых денег». «Сегодня мы видим, что такой ставки, скорее всего, больше не будет», — сказал он. И добавил, что в большинстве регионов, где нужно развивать жилищное строительство, застройщикам будет сложно получить проектное финансирование.

Чтобы не останавливать темпы жилищного строительства, Минстрой РФ запустил программу по субсидированию низкомаржинальных проектов, продолжает субсидировать ипотеку и «докручивать» федеральную программу «Семейная ипотека».

«Нас беспокоит изменение ключевой ставки ЦБ», — заявил замминистра строительства РФ Никита Стасишин. Фото: tatarstan.ru

Правда, Рустам Минниханов с ним не согласился, предложив «отстаивать» интересы отрасли на предстоящей комиссии Госсовета в марте этого года.

— Мы об этом давно говорим, это серьезный удар может быть и для строительной отрасли, и для людей. Для них важны каждые полпроцента, процент. Эту тему мы должны поднять на комиссии Госсовета, даже если кому-то не нравится, — подчеркнул президент Татарстана.

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов