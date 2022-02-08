Данил Садреев из Татарстана завоевал серебряную медаль Пекина

Компенсация за потенциальное, но не завоеванное золото Евгении Тарасовой

Российские фигуристы с утра пораньше взяли золото в командных соревнованиях, причем, Камила Валиева выезжала на произвольную программу уже в качестве чемпионки. А затем сборная российских прыгунов в хорошо сидящих комбинезонах завоевала олимпийское серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Что и требовалось — докатать!

Золотую олимпийскую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию можно было изначально изготавливать с надписью: «Специально для России». Выйдя на финишную прямую с тремя баллами преимущества над преследователями из США, россиянам даже не пришлось прикладывать максимальных усилий для итоговой победы. Все сделали за нас американские парники Алекса Книрим (Шимека) — Брендон Фрейзер. Они настолько слабо откатали произвольную программу, что заняли в ней пятое место, убив слабо теплящуюся золотую интригу, и возродив на ровном месте серебряную.

Дело в том, что японский дуэт Рику Миура — Рюити Кихара наоборот прыгнул выше головы, и поднялся на второе место среди парников. Тем самым, Япония догнала Америку по очкам, у обеих команд было по 48 очков, и китайское утро, приходящееся на российскую ночь, на какое—то время перестали быть томными. Тут еще следует сказать пару слов о канадских парниках Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд.

Воссоединившись после потери партнеров, спортсмены сумели создать пару. Все-таки, пример Алены Савченко, которая с последним своим партнером Бруно Массо сумела выиграть олимпийское золото, оказался заразителен. Кстати, американцы Книрим-Фрейзер также составили пару на льду.

Но в отношении Джеймс и Редфорда можно еще перефразировать другую фразу, и заявить: безумству «старых» поем мы песню. 34-летняя партнерша и 36-летний партнер — украшение нынешнего турнира в плане долголетней любви к фигурному катанию. И легенды прошлого, надо отдать им должное, откатали произвольную очень чисто, хотя программа, конечно же, была очень простенькой. А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов не удержались от ошибки в прямом смысле, дружно завалившись в конце программы. Но это в конечном итоге выглядело как досадное недоразумение, когда Мишина-Галлямов безупречно и синхронно откатали всю программу, и упали также синхронно.

Золотую олимпийскую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию можно было изначально изготавливать с надписью: «Специально для России». Фото olympic.ru

Валиева выходила на лед уже в ранге олимпийской чемпионки

Как бы то ни было, а отрыв России (55 очков) теперь уже от двух преследователей США и Японии (по 48 очков) достиг гигантских размеров. И досрочную победу России обеспечили, как ни странно, главные неудачники командного турнира Синицина и Кацалапов. После окончания их программы, судьи поставили россиян на промежуточное первое место (64 очка), и то, что Америка (58 очков) нас уже не догонит стало медицинским фактом, поскольку в произвольных программах победитель может опередить занявшего последнее место не более, чем четыре очка.

В итоге американский дуэт Мэдисон Чок — Эван Бейтс выиграли произвольную, но это позволило США только оторваться от Японии на те самые максимально возможные четыре очка, и гарантировать своей сборной серебро.

Никита Кацалапов восемь лет назад вместе с Еленой Ильиных уже становился олимпийским чемпионом еще до выхода на лед, поскольку партнеры по той сборной создали отрыв, который невозможно было отыграть за один танец. Сейчас Кацалапов стал капитаном команды, но в чемпионском составе все равно выглядел пассажиром. Два проигранных старта двум разным американским танцевальным дуэтам: вот итог пекинских прокатов.

После Сочи, и этого прецедента с олимпийским золотом Ильиных-Кацалапова, завоеванным до старта, правила командного турнира изменили, и теперь необходимо было, чтобы Камила Валиева откатала свою программу. С любым результатом. Однако Камиле было негоже и некому уступать. Она и победила, оторвавшись от второго места на 30 баллов, а отрыв сборной России от США увеличив до размеров пропасти (74 против 65 очков).

Камиле было негоже и некому уступать. Она и победила, оторвавшись от второго места на 30 баллов. Фото olympic.ru

А теперь о составе, и не использованных заменах, теме, которую активно раскачивают те же люди, которые ранее убедительно рассказывали, что олимпийскими чемпионами станут Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которых мама Дианы Этери Тутберидзе протащит в состав. И было бы крайне несправедливо иметь таких «пассажиров» в чемпионском составе. В итоге ни Дэвис со Смолкиным, ни кто-бы то ни было не попали в победную команду, и сейчас те же самые персонажи на голубом глазу рассказывают, что замены были необходимы. Для чего? Чтобы Александра Трусова или Анна Щербакова вышли на лед, точно также, как Ильиных с Кацалаповым в Сочи, уже в ранге олимпийских чемпионов, самого высокого звания в мировом спорте, которое, по идее, необходимо завоевывать, а реалии командного турнира таковы, что последние участники зачастую просто получают медали.

Как бы нам не хотелось видеть в числе олимпийских чемпионов и казанскую фигуристку Евгению Тарасову, которая в «выслуге лет» даст фору и Трусовой, и Щербаковой, и другим действующим российским фигуристам и фигуристкам, но следует признать, что решение федерации фигурного катания России не менять состав выглядит адекватным.

Фигурное катание. Командный турнир. 1. Россия. 2. США. 3. Япония.



Неожиданные радости

Вообще старт Олимпиады больше радует российских болельщиков, чем огорчает. Иногда вызывает недоумение, как десять промахов Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) в гонке на 20 километров. Но, главное, что двумя днями ранее она выступила гораздо лучше в смешанной эстафете, и была достойна итоговой бронзы.

Порадовала нежданная медаль в могуле фристайлистки Анастасии Смирновой. С одной стороны у нее было золото прошлогоднего чемпионата мира, правда, в другой дисциплине — парном могуле. С другой — Смирнова двигалась к своей бронзе откуда-то с середины турнирной таблицы, поскольку занимала по итогам попыток сначала десятое, затем восьмое места, и только в заключительной попытке залетела на пьедестал, опередив чемпионку прошлых Игр Перрин Лаффон.

Выступающий за Татарстан сноубордист Владислав Хадарин не попал в финал, но зато порадовали те, от кого совершенно ничего не ждали. Прыгуны с трамплина Евгений Климов и Данил Садреев заняли пятое и восьмое места, соответственно, и это очень круто. В виде спорта, в котором медали были еще во времена СССР 60-70-х годов, а прыгуны следующих поколений напрасно ели свой хлеб и тратили командировочные, не завоевав за 50 лет ни единой медали.

Ложкой дегтя стало требование международной федерации сыграть с Канадой в хоккей в масках. Фото olympic.ru

Главное, чтобы костюмчик сидел

С учетом того, что две лучшие девушки Ирина Аввакумова и Ирма Махиня также финишировали в десятке сильнейших, перед сборной России высветились отличные перспективы на завоевание медалей в смешанном командной турнире. А там началось что-то невероятное. В квалификационных попытках выступали десять команд, которым необходимо было попасть в финальную восьмерку. Сразу три прыжка фаворитов не пошли в зачет своим командам, и среди дисквалифицированных оказались Сара Таканаси, совершившая самый дальний прыжок среди женщин, а также Даниэла Ирашко-Штольц и Катарина Альтхауз. Для понимания, все они призеры Олимпийских игр, и у всех обнаружились проблемы с комбинезонами. Тем самым, Япония и Австрия выбыли из борьбы за медали, а Германия даже не попала в финальную восьмерку.

Наши зашли в финальный раунд на третьем месте, уступая фаворитам из Словении и Норвегии. Но в первой же попытке норвежка получила дисквал, все из-за того же костюма, а Данил Садреев сверхдальним прыжком вытащил сборную России сразу на второе место! Это был какой-то сюр, Словения, Россия, Канада в тройке призеров, а Япония, Австрия и Норвегия, лишившиеся по одному прыжку, занимали места с четвертого по шестое. То есть, наши прыгуны сами себе создали ситуацию, схожую с фигуристами, когда важно было только не завалить следующие попытки, главное, чтобы костюмчик сидел. В итоге Ирина Аввакумова своим прыжком сохранила второе место, а в заключительном прыжке Евгений Климов спокойно прыгнул на серебряную медаль, после фаворитов из Словении. И только канадцы в тяжелейшей борьбе обошли японцев, у которых, напомним, не был засчитан один прыжок. Олимпийская медаль татарстанца Данила Садреева из Лениногорска случилась в спортивной дисциплине, от которой не ждали ничего подобного.

Ложкой дегтя стало требование международной федерации сыграть с Канадой в хоккей в масках. Для понимания, у хоккеисток они и так есть, только в виде металлических решеток на шлемах. А сейчас потребовали под них надеть медицинские маски. Наши хоккеистки пошли навстречу требованиям, но чего ожидать дальше?

Прыжки с трамплина. Командные смешанные соревнования. 1. Словения. 2. Россия. 3. Канада.

Джаудат Абдуллин