День в истории: первый КАМАЗ, праздник разведчиков ВМФ и Киотский протокол

Чем примечательна дата 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в России — День разведки ВМФ и День архива Минэнерго. В разные годы и столетия в этот день испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов, Петр I издал «Указ о наследии престола», в Гражданской войне в США северяне одержали крупную победу, британская экспедиция Говарда Картера нашла саркофаг фараона Тутанхамона, с конвейера завода в Набережных Челнах сошел первый КАМАЗ, вступил в силу Киотский протокол. Родились: русский писатель Николай Лесков, немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель, американский проповедник Чарльз Расселл, советский художник Василий Болотнов, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, бывший лидер КНДР Ким Чен Ир. Умерли: русский поэт, переводчик Эдуард Багрицкий, советский актер Иван Москвин, немецкий физик, химик Эрих Хюккель, народный писатель Татарстана Амирхан Еники. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый КАМАЗ, французский премьер в Татарстане, новое имя музея Горького



16 февраля 1976 года в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль — бортовой КамАЗ-5320. Этот автомобиль сохранился до наших дней, он долгое время работал в Башкирии, затем его выкупили для музея завода и восстановили, где он и хранится в качестве музейного экспоната. Всего за время работы КАМАЗ выпустил 2,3 млн грузовиков. Предприятие было образовано в 1969 году, власти страны изучили 70 вариантов для его размещения. Выбор пал на Набережные Челны, поскольку они были в самом центре бывшего Союза. Судоходные реки Кама и Волга, а также близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, оборудованием, комплектующими, а в дальнейшем — с транспортировкой грузовиков потребителям.



В 1996 году в Казани побывал премьер-министр Франции Ален Жюпе. Он отметил два обстоятельства, котоpые опpеделили его интеpес к визиту в Татаpстан. Во-пеpвых, он был pад встpетиться с Василием Лихачевым, занимавшим тогда важный пост в Татаpстане и России (председатель Госсовета РТ, замглавы Совфеда, член российской делегации в Парламентской ассамблее и Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, — прим. ред.) и сыгpавшим важную pоль в пеpеговоpах Татаpстана с федеpальным центpом. Жюппе подчеpкивал, что договоp мог бы послужить обpазцом пpи pазpаботке дpугих подобных документов. Во-втоpых, визит в Татаpстан стал для него возможностью познакомиться с pеспубликой с положительными pезультатами в пpоведении pефоpм. Гость из Франции встретился с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и премьер-министром республики Фаридом Мухаметшиным.

Фото: Михаил Козловский

В 2018 году Министерство культуры Татарстана решило переименовать литературный музей А.М. Горького, который с того момента носит название: «Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина». Такое решение приняли неслучайно: судьбы двух великих представителей отечественной культуры тесно пересекались и были связаны с Казанью в начале творческого и жизненного пути. Фонды Литературного музея А.М. Горького обладают обширными ценными коллекциями, связанными с Горьким и Шаляпиным.

Фото: Олег Тихонов

«Указ о наследии престола», праздник морских разведчиков и медаль «За спасение утопающих»

16 февраля 1571 года царь Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав «Приговор о станичной и сторожевой службе» для организации защиты южных и юго-восточных рубежей Русского царства. Приговор может считаться первым в истории России воинским уставом.

16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови». Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим окружением умирающего императора). Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II, который взошел на престол на следующий день после ее смерти — ему было 11 лет. Вскоре он был обручен с дочерью светлейшего князя Меншикова Марией. Регентами при малолетнем императоре были объявлены дочери Петра I — Анна и Елизавета.



Сегодня — День разведки Военно-морского флота России, установленный приказом главкома ВМФ России №41 от 30 января 1998 года. Дату для праздника морских разведчиков выбрали в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата ВМФ. Подразделение является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведслужб России.

В 1957 году Указом президиума Верховного Совета СССР учредили медаль «За спасение утопающих». Медалью награждались работники спасательной службы и другие граждане СССР, а также лица, не являющиеся гражданами СССР, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде; за высокую бдительность и находчивость, в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде; за образцовую организацию спасательной службы на воде. Последнее награждение медалью в СССР состоялось 20 мая 1991 года. 2 марта 1992 года медаль бывшего СССР, с аналогичным названием, осталась в наградной системе России. Надпись на реверсе «СССР» заменили на надпись «РОССИЯ». Этой медалью награждали с 1992 по 1994 годы. В соответствие с Указом президента РФ от 2 марта 1994 года медаль отсутствует в системе государственных наград России. Вместо советской медали ввели российскую медаль «За спасение погибавших».

Фото: rus.team

Северяне победили в Гражданской войне в США, найден саркофаг Тутанхамона, Киотский протокол

16 февраля 1862 года в ходе Гражданской войны между аболиционистскими штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга в США северяне одержали крупную победу. Три дня боев под Донельсоном в штате Кентукки увенчались успехом для бригады под командованием генерала Улисса Симпсона Гранта. Северянами был взят форт Донельсон. Генерал Симпсон выставил парламентерам требование немедленной и безоговорочной капитуляции. Сам генерал к концу Гражданской войны командовал всей действующей армией Соединенных Штатов. Авторитет Улисса Симпсона Гранта привел его впоследствии на пост президента США. Эту веху в истории страны отразила 50-долларовая банкнота, на которой изображен портрет Улисса Симпсона Гранта — восемнадцатого президента Америки.

Репродукция: wikipedia.org

В 1923 году британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а тело фараона в нем было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых 5 лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища хранятся в Каирском музее. Поиски гробницы велись в течение долгого времени — археологи провели множество экспедиций до Картера. Примечательно, что гробница Тутанхамона — единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде.

Фото: wikipedia.org

16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008—2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств. Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договоренность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения. В 2012 году был согласован второй период действия обязательств, так называемая Дохинская поправка к Киотскому протоколу. По состоянию на октябрь 2019 года 134 государства приняли Дохинскую поправку, тогда как для вступления поправки в силу требуется ее принятие 144 государствами. Киотский протокол — первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами — разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране.