Большунов и Спицов принесли золото и серебро, Россия опережает США в командном турнире фигуристов

Дневник Олимпиады в воскресенье

Александр Большунов выиграл скиатлон и принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Более того, второе место тоже занял россиянин — Денис Спицов, а норвежцы остались вообще без пьедестала. Между тем Камила Валиева и Марк Кондратюк помогли России опередить американцев в командном турнире фигуристов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Падали, но поднимались!

«Сколько бы ни издевались, падали, но поднимались!» — эти слова из песни Алексея Хворостяна и о мужском скиатлоне, и о российских лыжниках последнего десятилетия. Сегодня падали Александр Большунов и Денис Спицов, чемпион и вице-чемпион Пекина, обладатели золотой и серебряной медали. Большунов, который год назад в одиночку бился с норвежским квинтетом — Сименом Хегстадом Крюгером, Хансом Кристером Холунном, Йоханнесом Клэбо, Эмилем Иверсеном и Шюром Рете — на лыжне чемпионата мира в Оберстдорфе, один против пяти, вынужденный постоянно бежать впереди, поскольку место внутри этого норвежского эшелона грозило тем, что его бы «затерли» и не выпустили на оперативный простор. Это была война на лыжне, которую российский лыжник выиграл — и заслужил не только золотую медаль, но и всеобщее уважение. Поскольку выигрывать золото можно по-разному: как, например, в Ванкувере-2010, когда победил Маркус Хелльнер из Швеции, так и по-европейски — большую часть дистанции пересидев с товарищами за спиной Александра Легкова, тащившего квартет к финишу и проигравшего там после рывков более «свежих» шведов и немца.

А можно побеждать, как Большунов, эпически, как в 2021-м, и за явным преимуществом, как сегодня. Если для победы нужна какая-то драма, то она была на третьем километре, когда Александр упал на спуске и вылетел из головки пелотона в его середину. Но собрался, догнал и прибежал на смену лыж вместе с финном Ийво Нисканеном, известным королем классики. А в коньке оторвался от финна, как от стоячего.

И тут пришло время Дениса Спицова. У него был свой олимпийский должок, как и у Легкова, ставшего четвертым в 2010-м. Спицов свою деревянную медаль получил четыре года назад в Пхенчхане, когда заехал на финиш позади трех норвежцев Крюгера, Сундбю и Холунна. Затем Денис четыре года находился если не в тени Большунова, то на вторых ролях, «переваривая» тот объем работы, который вытащил его, тогдашнего юниора, в олимпийский состав Пхенчхана. Сейчас он не второй, он лучший, после Болле.



Это вам за Лахти-2017, Пхенчхан-2018 и Зеефельд-2019

А что же норвежцы? Ну с Крюгером все понятно — олимпийский чемпион Пхенчхана сдал положительный тест на коронавирус и остался в Норвегии. Рете снялся еще по ходу классического этапа скиатлона, не будучи способен пробежать в заданном темпе даже первые 15 километров гонки. Холунн финишировал четвертым и отстал от Большунова на 2.30. Пол Гульберг выиграл финишный забег за пятое место у шведа Вильяма Поромаа, и это была единственная схватка в финишном створе вчерашнего скиатлона.

Пекинский скиатлон «разорвал» лыжный пелотон в клочья, хотя мы уже привыкли, что лыжники даже медали на марафонских дистанциях разыгрывают в финишном створе. А тут камера раз за разом выхватывала Ийво Нисканена, который (визуально) катил с огромным трудом, однако выиграл бронзу с отрывом в 30 секунд от норвежца Холунна. Его соотечественник Клэбо остался сороковым, с отставанием в 9.06. от Большунова, который к этому моменту уже ломал пьедестал почета, запрыгивая на него всей своей массой, утяжеленной олимпийским золотом на груди.

Такое отставание сродни хоккейным 8:1 на «Кубке Канады»-1981 или 6:0 на «Кубке вызова»-1979 времен хоккейной «красной машины», которая не просто побеждала, а деклассировала конкурентов. Сейчас это сделал тандем российских лыжников, тем самым беря реванш у всего «мирового закулисья», которое три года третировало нашу сборную по лыжным гонкам. Чемпионат мира 2017 года в Лахти, Олимпиада в Пхенчхане, чемпионат мира 2019 года в Зеефельде прошли в итоге без Легкова, Вылегжанина и множества лидеров российских лыж тех лет, которых отстраняли, но не дисквалифицировали. Тогда мы вынужденно отошли в тень Норвегии, отвечая отдельными успехами Сергея Устюгова, Андрея Ларькова, Александра Бессмертных, Глеба Ретивых. Сейчас Устюгов не бежал, тренеры предпочли ему Артема Мальцева, трех остальных нет в Пекине, но у нас «за любовь без сомненья бьются новые поколенья».

А где же тема допинга?

А вы заметили, что Олимпиада в Пекине — это Олимпиада без допинга? В первом олимпийском репортаже «Реального времени» прозвучали три фамилии — немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн, норвежской лыжницы Терезы Йохауг и российского биатлониста Александра Логинова. Все трое стали героями первого дня олимпийских стартов, а в прошлом переживали дисквалификации за реальные допинговые прегрешения. Но в целом тема не поднимается уже с Токио, и теперь ковид-тесты вытеснили из сознания главную, казалось бы, проблему мирового спорта.

Как так? Спортивное сообщество перестало «жрать» и «колоться», поэтому из информационных потоков исчезли даже намеки на всепоглощающее зло в виде «коктейля Родченкова» или «всемогущего мельдония», главной темы Рио-2016 и Пхенчхана-2018. В нынешние времена вопрос о допинге такой же неуместный, как вопрос в концовке советского фильма «Ищите женщину»: «Подождите. А кто же все-таки убил Налестро?»



Валиева просто сделала свое дело, а вот мужская одиночка казалась слабым звеном в составе этой сборной, и были опасения, что именно там мы и уступим Америке. Фото olympic.ru

У фигуристов все стало понятно: Россия золота не упустит



Фигурное катание на второй азиатской Олимпиаде подряд приносится в жертву американскому телезрителю. Суть в том, что обычно азиатские старты — это выступления во временном отрезке с 11 по 17 часов по московскому времени. Старты на американском континенте — это выступления за полночь. А вот Пхенчхан-2018 и Пекин-2022 это ни то ни се, старты ранним утром, когда в самой Азии, собственно, только начало дня. Все в угоду американскому телезрителю, чтобы мог посмотреть репортажи в прямом эфире.

Это нюанс, и о нем можно вспоминать в случае итоговых неудач, но они преследовали российскую сборную только в стартовый день Игр. Тогда можно было затягивать очередную песню из цикла «Все пропало, гипс снимают», поскольку отставание в два очка по итогам трех видов программы выглядело катастрофичным. Оно сложилось из-за проигрыша своих видов парниками Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и еще более критичного проигрыша танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Тут стоит отметить, что Россия боролась с американской сборной за серебро на прошлой Олимпиаде и состав американцев серьезно не поменялся. Во всяком случае, Нэйтан Чен и пара Алекса Шимека-Крис Книрим до сих пор в строю. И именно их усилиями Америка также после трех видов программы опережала Россию на два очка в Пхенчхане-2018, и перелом тогда внесла женская одиночка, которую выиграла Евгения Медведева, а американка финишировала на пятом месте. В итоге мы вырвались вперед в промежуточной гонке за серебряные медали, опередив США.

Сейчас схожий сюжет, когда Камила Валиева выиграла короткую программу, а американка Карен Чен была пятой, и Россия вырвалась на те же самые два очка. Но, как бы ни хотелось отметить уроженку Казани Камилу Валиеву, объективности ради надо сказать, что главным героем командных соревнований будет Марк Кондратюк. Валиева просто сделала свое дело, а вот мужская одиночка казалась слабым звеном в составе этой сборной, и были опасения, что именно там мы и уступим Америке, но реальность оказалась другой. Кондратюк в произвольной программе опередил американца Винсента Чжоу и обеспечил сборной России отрыв в три очка, который выглядит не просто комфортным, а решающим. У Америки просто нет ресурсов для того, чтобы отыграть эти три очка, каким бы непредсказуемым ни выглядел завершающийся завтра турнир.



Джаудат Абдуллин