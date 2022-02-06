Серебро Непряевой, бронза в биатлоне: все медали России за субботу

Победа китайских подопечных Виктора Ана

Две медали на счету российских спортсменов в первый день Олимпиады в Китае. Победа подопечных Виктора Ана, родственник погибшего на ОИ в Канаде грузинского саночника и старт Игр в Пекине — в репортаже «Реального времени».



Непряева лучшая среди всех в эпоху Йохауг

В прошлом году Наталья Непряева приехала на чемпионат мира с рукой, которую можно назвать и недолеченной и полузалеченной, после полученного перелома, и от того эта лыжница даже в сборной страны выглядела не самой сильной. Сейчас она точно первый номер сборной. Поскольку в женских лыжах есть Тереза Йохауг, бегущая так, что можно заявлять за отдельные мужские сборные.

На дистанции скиатлона Йохауг убежала со старта, задавая темп, который оказался под силу только ей самой. Три россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина выбыли из борьбы за медали так рано, что становится боязно за эстафетную гонку, причем, дебютантка Рыгалина в итоге попала в десятку сильнейших, финишировав восьмой. А вот Ступак отстала на 4.13. и злилась сама не себя, не исключая, что она может завершить карьеру, после Олимпиады.

Как бы то ни было, а Непряева оставалась в лидирующей группе в одиночестве, чуть отпустив еще и Фриду Карлссон из Швеции, в активе которой есть золото чемпионата мира в эстафете, лыжницу опасную как на дистанции, так и в спринте. Понимая это, Непряева организовала погоню, в которую включились еще Тереза Штадлобер из Австрии и Кертту Нисканен из Финляндии. В этой компании самой слабой представлялась Штадлобер, дочь чемпиона мира 1999 года Алоиса Штадлобера и призера ЧМ по горнолыжному спорту Росвиты Штайнер. Она оказалась единственной, кто умудрилась удержаться за Непряевой, сбросившей в погоне за медалью и шведку и финку, но на финише, к счастью, сенсации закончились. Непряева все-таки хорошая спринтерша, и она опередила заметно опередила Терезу. В итоге на пьедестале почета стояли три счастливые девушки, поскольку непобедимая Йохауг завоевала свою первую золотую медаль на Олимпиадах. В Сочи она еще была в тени Марит Бьорген, а Пхенчхан пропускала из-за дисквалификации. Штадлобер была счастлива по определению, как человек, завоевавший свою первую олимпийскую медаль в жизни. А Непряева счастлива от того, что стала первой среди остальных лыжниц «эпохи Йохауг».

Скиатлон.

Тереза Йохауг (Норвегия). Наталья Непряева (Россия). Тереза Штадлобер (Австрия).

Логинов — лучший!

Если Непряева приехала в Пекин в статусе победительницы Тур де Ски и лидера Кубка мира в общем зачете (Йохауг сосредоточилась в своей подготовке исключительно на Олимпиаде), то биатлонисты были притчей во языцах. Помимо спортивных неудач, прибавилось еще и заболевание Эдуарда Латыпова. Латыпов растерял стабильность в стрельбе, и физически был не на пике формы. При этом наши девушки были не идеальны ни в стрельбе, ни в беге. Ульяна Нигматуллина (Кайшева) начала стрельбу на стойке отвратительно, оставив не закрытыми сразу три мишени. Но все три дополнительных патрона попали в цель, а ногами Нигматуллина уступала лидерам порядка минуты. Только вот в лидерах после первого этапа шли Норвегия, Италия и Беларусь, Ройселанн, Витоцци, и Алимбекова, что было не очень приятно, поскольку Норвегия, и, возможно, Германия, оставались в опасной близости от лидеров.

На втором этапе Кристина Резцова не уложилась в восемь патронов на стойке, поехав штрафной круг. Но у норвежки Тириль Экхофф вообще случились два промаха, и у лидеров произошла 50-процентная смена: Франция, Италия, Швеция, США. Мы седьмые, все с той же минутой отставания. Все изменила вторая стрельба на стойке, когда Александр Логинов воспользовался только одним дополнительным патроном, а на другом полюсе оказался Эмельен Жаклен, промазавший пять раз подряд, и побежавший на два штрафных круга. В итоге Логинов пришел на финиш первым, опережая Швецию (Понсилуома), Францию и США (Доэрти). Но, если в отношении американцев, как конкурентов, было не так страшно, там на последнем этапе бежал слабейший член команды Пол Шоммер, то Норвегия с Йоханнесом Бе, Франция с Кентеном Фийон Майе и Швеция с Себастианом Самуэльссоном выглядели угрожающе.

После стрельбы лежа Латыпов даже увеличил отрыв с 17 секунд до 22, но дело в том, что он бежал «на все деньги», а преследователи оставляли силы на финиш. Но вторая стрельба сложилась у Эдуарда похуже, француз его почти догнал, а Бё маячил в девяти секундах отставания. И вот этот финиш был уже не в нашу пользу. Йоханнес, догнав Латыпова с Фийон Майе, прибавил на финише, и опередил на секунду, которая разделяет золотую медаль Норвегии от французского серебра. Латыпов на последнем издыхании был третьим. А «лучший друг» россиян Самуэльссон финишировал только четвертым.

Фото: instagram.com/Olympic_Russia

Биатлон, смешанная эстафета

Норвегия. Франция. Россия.

Китайское золото

Ожидаемый скандал (куда без него) произошел в смешанной эстафетной гонке шорт-трекистов. В полуфинальной гонке сошлись команды США, России и Китая, и американцы довольно неожиданно опередили хозяев, выйдя в финал. Мы с Китаем должны были выступать в утешительном финале, но тут главный судья соревнований что-то увидел при передаче эстафеты и дисквалифицировал сразу две команды, американскую и нашу. Первой было вдвойне обидно, поскольку ее лишили места в финале, ну а у нас были довольно призрачные шансы на медали, только в случае дисквалификации сразу двух участников главного заезда. Любопытно, что судья, принявший это решение, представляет Великобританию.

Фото: sports.ru

В финале Канада довольно уверенно лидировала, но и там произошло столкновение, теперь уже канадцев с венграми, виновной в котором признали сборную Кленового листа и дисквалифицировали ее уже на финише. Что касается борьбы за золото, то не попавшие в канадско-венгерский замес китайцы и итальянцы на финише разыграли первое место, и оно, к огромной радости собравшихся местных зрителей, было за сборной хозяев Олимпиады. Поздравляем с этой победой корейца Ан Хен Су, или же россиянина Виктора Ана, который сейчас тренирует китайскую сборную.

Шорт-трек, смешанная эстафета

Китай. Италия. Венгрия.

В память об отце

В остальных видах спорта российские спортсмены не участвовали в борьбе за медали. Во фристайле золото завоевал швед, в прыжках с трамплина первенствовала словенка, 3000 метров быстрее всех пробежала голландка... Но наше неимоверное уважение спортсменке, которая заняла в этих соревнованиях 20-е место. Клаудия Пехштайн родилась в стране, которой уже нет, в ГДР. 22 февраля ей исполнится 50, а нынешняя Олимпиада — восьмая в ее карьере, в которой было девять олимпийских медалей, из которых — пять золотых. При этом одну Олимпиаду в Ванкувере, когда Клаудиа была, можно сказать, в самом расцвете — всего каких-то 38 лет, немка пропустила.



Фото: wikipedia.org

В том же шорт-треке была квалификация на личные соревнования, там Денис Айрапетян упал, а Семен Елистратов не отобрался. Лидер российских саней Семен Павличенко идет десятым, после двух попыток. В этом виде спорта особое внимание вызывает грузин Саба Кумариташвили, двоюродный племянник другого саночника Нодара Кумариташвили, погибшего на Олимпиаде в Ванкувере-2010. Нодару на момент гибели был 21 год, столько же сейчас Сабе.

Джаудат Абдуллин