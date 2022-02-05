Российские футболисты в финале чемпионата Европы

Какая Олимпиада, когда такой мини-футбол!

Российская сборная по мини-футболу в воскресенье поборется за золото чемпионата Европы. В полуфинале наши ребята в тяжелейшей борьбе одолели сборную Украины. Спортивная редакция «Реального времени» радуется тому, что футбольная составляющая в этом противостоянии почти полностью вытеснила политическую.

Везение со старта

Вывеска полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу России с Украиной привлекала внимание и с точки зрения высокого уровня противостояния, и политическим подтекстом. Об этом решили поговорить даже в «Воскресном вечере у Владимира Соловьева», но политические эксперты в этом плане залезли на чужую поляну. Вся «политика» в полуфинале закончилась только неким скандированием украинских болельщиков с трибун, которые, откровенно говоря, автор даже не расслышал на фоне конферанса телекомментаторов.

Матч с Украиной начался с дикого везения российской сборной. Первый гол случился после двух или трех рикошетов, когда мяч наподобие сказочного колобка проскакал по бедру и корпусу голкипера украинской сборной Кирилла Цыпуна и залетел в ворота. С другой стороны, честь и хвала Антону Соколову, который решился на удар практически с середины площадки. Гол был важен с той точки зрения, что Украина любит играть вторым номером, и именно так она перекатала в четвертьфинале Казахстан, получив преимущество в два мяча. Другим показателем преимущества оказался быстрый набор фолов, что грозило пробиванием 10-метровых ударов, которыми наказывается каждый фол, начиная с шестого. Для того чтобы минимизировать преимущество россиян, украинский наставник Александр Косенко начал играть с вратарем-«гонялой»: иными словами, Украина меняла голкипера на пятого полевого игрока каждый раз, как получала контроль над мячом.

Фото: uefa.com

Россия не умеет играть четыре на пять?

Для тех, кто помнит прошлогодний чемпионат мира, обидной занозой застряло поражение России в четвертьфинале от Аргентины, когда наша сборная владела игровым преимуществом и должна была довести игру до победы, но аргентинцы переломили ход поединка тем же самым тактическим ходом, поменяв вратаря на полевого при равном счете и завладев инициативой.

Так и сейчас наши футболисты сразу сели в оборону, потеряв контроль над мячом. Забили второй гол, когда Дмитрий Путилов забросил мяч на Андрея Афанасьева, который вначале попал в перекладину, ударив головой, затем сам же добил в ворота отскочивший мяч. Но на наш гол мы получили ответный, когда украинцы также воспользовались удачным отскоком мяча и гораздо чаще стали напрягать защиту россиян. Напомним, что в том же четвертьфинале украинцы сами играли четыре на пять, но дважды забивали в пустые ворота, пользуясь ошибками соперника. А тут россияне ни разу не воспользовались подобной возможностью, более того, мы практически перестали напрягать оборону соперника.

Для победы необходимо было придумать нечто невероятное. И такой козырь оказался в загашнике у Артема Ниязова. Большой разницей между мини-футболом и пляжным его собратом, помимо бросающегося в глаза покрытия, является исполнение ударов бисиклетой, через себя, боковыми ножницами. Падать на паркет менее приятно, чем на песок, но Ниязова эта перспектива не напугала. Он чудесным образом воспользовался передачей с правого фланга, и за десять минут до конца второго тайма Россия вышла вперед — 3:1! Момент сногсшибательный, да еще и в полуфинале чемпионата Европы. Будь это большой футбол, то его крутили бы на телеэкранах не переставая.

Увы, но, порадовавшись и счету, и эстетическому исполнению удара Ниязова, который вскоре едва не повторил Сергей Абрамов, чуть-чуть не попавший в ворота, мы пропустили второй мяч, снова играя четыре на пять и ошибившись в расстановке, когда два защитника контролировали фланги, а в центра защиты никого не оставалось. Украинец, как хоккеист на пятачке, просто подставил ногу под передачу и переправил мяч в ворота Путилова, который вскоре стал главным героем этого поединка. Пенальти за минуту до конца основного времени пошел пробивать Петр Шотурма, бывший игрок российской команды КПРФ. Причем он приехал играть в российский чемпионат сразу после возвращения Крыма в состав России. Но то дело прошлое, а сейчас Шотурма исполнил удар по центру ворот, и Путилов вытащил его в каком-то неестественном подскоке, соединив ноги, чтобы, не дай бог, не пропустить между ними. Если гол Ниязова был эстетическим украшением, то спасение Путилова выглядело издевательством над всеми канонами вратарской техники. Но какая разница, если оно вывело нас в финал!

Португальское чудо

В нем россиян будет ждать сборная Португалии, действующий чемпион мира и Европы. Чемпионат мира в 2021-м они выиграли в тяжелейшей борьбе, победив Аргентину, обидчика россиян по четвертьфиналу. Чемпионат Европы в 2018-м они выиграли, победив в финале Испанию, а в полуфинале одолев Россию. Иными словами, Португалия сейчас — гегемон мирового мини-футбола, при этом она висела на волоске в противостоянии с Испанией.

Испанцы открыли счет на первой же минуте, затем закрепили успех еще в первом тайме и достаточно монотонно вели матч к итоговой победе. Как Португалия отыгралась в противостоянии с соперником, который не уступает ей в мастерстве, да еще по игре, когда зачастую им не везло в решающей стадии атак, уму непостижимо. Возможно, переломным стал пенальти, который португальцы в отличие от Украины реализовали. Возможно, надо вести речь об индивидуальном мастерстве Зики Те, сделавшим дубль в концовке.

Фото: uefa.com

В любом случае даже без своего многолетнего лидера Рикардиньо португальцы остаются в элите. Стоит уточнить, что на финал в состав сборной России вернутся Робиньо и Артем Антошкин, по разным причинам пропустившие матч с Украиной, что, конечно же, увеличит вариативность российской команды.

Шанс для мини-футбола

В любом случае этот чемпионат уже вошел в историю. Высочайший уровень противостояния, когда пять из шести матчей на вылет держали в напряжении буквально до последних секунд. Три дебютанта чемпионатов Европы из четырех вышли в четвертьфинал: Грузия, Словакия и Финляндия. Причем финны навязали борьбу Португалии — 2:3.

Грузия напрягала Россию буквально до конца своего поединка, героем которого опять же стал Михаил Путилов, совершивший на последней минуте два сейчас подряд. Стоит добавить, что грузины играли в одной отборочной группе с Россией, заняв второе место и опередив Францию. На чемпионате Европы они в группе обошли Азербайджан.

Финляндия в группе опередила не кого-нибудь, а Италию, явно переживающую некий игровой кризис и уже давно не попадающую в число призеров крупных турниров. Казахстан может быть недоволен вылетом в четвертьфинале, но и тут найдется положительный момент. В составе команды результативно сыграл Жомарт Токаев, а это важно не только с точки зрения того, что местный игрок начинает оттеснять натурализованных бразильцев на второй план, но и того, что мини-футболист — почти тезка и однофамилец действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева. Этот факт наряду с голами заставил местные СМИ гораздо чаще говорить о мини-футболе.

Украина едва спаслась в группе, уступив в первом же матче Нидерландам, но ей невольно помогла Сербия, которая обыграла Нидерланды, уступая им по ходу матча со счетом 0:2. Так что Украина точно не может записать нынешний турнир в пассив. Разве что поведение ее болельщиков. Но сам факт, что сборная будет бороться за бронзу чемпионата Европы, что она практически без эксцессов противостояла россиянам (напомним, что пляжники попросту отказались приезжать в Москву на чемпионат мира), что местные футболисты играли как Шотурма или Ярослав Лебедь и даже продолжают играть в российском чемпионате как Владимир Разуванов, нынешний игрок самарского «Динамо», а в прошлом также футболист КПРФ, оставляет надежду на то, что все-таки остались виды спорта, где политика не довлеет.

Фото: uefa.com

Как и коронавирус, кстати, поскольку все запланированные международные соревнования по мини-футболу на удивление проходят, включая Лигу чемпионов, и на текущий год запланированы женский и юниорский чемпионаты Европы. На последнем в составе сборной России выступят герои прошлогодних Игр стран СНГ, которые проходили в Казани, и местные любители мини-футбола запомнили эти фамилии: Гук, Лукин, Муждаков и Мусин-Пушкин...

