«Надеюсь, до драки не дойдет» — в Казани выбирают Шаляпинского стипендиата

Талантливого счастливчика объявят в день рождения великого баса

Фото: Максим Платонов

В Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Истоки конкурса уходят в 1912 год, когда знаменитый бас Федор Шаляпин в свой последний приезд на родину учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища. А в 1997 году музеи Казани совместно с Казанским обществом любителей творчества Шаляпина продолжили традицию вручения именной стипендии великого артиста молодым, одаренным музыкантам. В этот раз из заявленных пяти номинантов на мини-концерт смогли прийти только трое. Подробности — в материале «Реального времени».

Девять дней тайны

Стипендия была учреждена самим Федором Шаляпиным еще в 1912 году. Великий бас тогда приезжал в Казань собирать материалы для своей автобиографии «Страницы из моей жизни». Тогда вознаграждение лучшему ученику Шестого городского начального училища, которое когда-то закончил и сам певец, составляло две тысячи рублей. При желании на нее можно было приобрести новенькое авто. После революции стипендия канула в Лету, и только на исходе 1990-х годов эту традицию возродило Казанское общество любителей творчества Ф.И. Шаляпина, его президент Альфия Тутаева и музей имени Горького — Шаляпина.

Сегодня размер Шаляпинской стипендии составляет 50 тысяч рублей, которая выплачивается единовременно. Подать заявку могут молодые исполнители от 15 до 35 лет. В прошлом году победителя выбирали из двух номинантов, в этот раз документы вместе с видеозаписями прислали пятеро певцов.

— К сожалению, двое снялись с прослушивания в последний момент. С членами комиссии мы обсудим, рассматривать ли их кандидатуры наравне с очными участниками. В любом случае, результаты обсуждения и имя победителя все узнают только через девять дней, по традиции в день рождения Федора Шаляпина, 13 февраля. Награждение и концерт состоится в нашем музее, которое пройдет в привычном, ставшем традицией формате. Так что новшество этого года — очное прослушивание участников, живое общение всегда лучше, его не заменят никакие видеозаписи и документы с достижениями. С большой надеждой смотрю в будущий год, когда мы отметим 150-летие нашего земляка, великого баса. Уже этот год показал — музыкальное сообщество заметно оживилось, претендентов на стипендию стало больше. Пусть не 150 человек, но значительное число, я думаю, в юбилейный год подадутся, — поделилась мнением директор музея М. Горького — Ф. Шаляпина Марианна Гаврилова.

Марианна Гаврилова: «Результаты обсуждения и имя победителя все узнают только через девять дней, по традиции в день рождения Федора Шаляпина, 13 февраля»

Сопрано тоже могут претендовать на стипендию великого баса

В разные годы обладателями Шаляпинской стипендии были Михаил Казаков и Алексей Тихомирнов, Дамир Закиров и Владимир Васильев, а Аида Гарифуллина получила ее в 15 лет, еще будучи студенткой Казанского музыкального колледжа имени Ахудеева. В этот раз перед строгим жюри выступили два солиста Камерного хора Татарстана и второкурсник Казанской консерватории. В небольшом зале Национального музея в этот день случайных слушателей не было — единомышленники, педагоги и члены жюри. Безусловно, «болели», в здоровом смысле слова, за молодых певцов все: Миляуша Таминдарова, руководитель хора, переживала так, словно сама оказалась на сцене, безмолвно показывая своим подопечным интонации и характер композиции, как это обычно и делает хоровой дирижер. Тем не менее корреспонденту «Реального времени» она заявила, что судить всех номинантов будет беспристрастно.

Не только басы могут претендовать на престижную стипендию. Первой музыкальное слово взяла солистка Государственного камерного хора РТ Роза Габдрахманова. В 2019 году певица окончила музыкальную кафедру Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета по классу народного артиста Татарстана, профессора Айдара Файзрахманова. Она исполнила арию Царицы ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта» — именно в этом произведении сопрано раскрывается во всей красе и виртуозности. Далее по правилам необходимо было исполнить «легкую форму». Претендентка выбрала беспроигрышную «Колыбельную Клары» из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина.

Первой музыкальное слово взяла солистка Государственного камерного хора РТ Роза Габдрахманова

Принесет ли удачу ария Мефистофеля

За ней выступил бас Виталий Кодяков, студент вокального факультета Казанской консерватории, класс заслуженной артистки России Раиды Ермохиной. Да так выступил, что мало кому не вспомнился великий Шаляпин — мощный голос заставлял вибрировать все вокруг от знаменитой арии Мефистофеля из оперы Шарля Гуно «Фауст», той самой, где «люди гибнут за металл». Как правило, обладатели баса предоставляют на соискание стипендии произведения из репертуара Шаляпина. Затем Кодяков утешил разволновавшихся слушателей романсом Петра Чайковского «Благословляю вас, леса».

— Я поступил в музучилище без всякого музыкального образования — понял, что хочу связать свою жизнь именно с музыкой. После второго курса я сходил в армию, где служил в Ансамбле песни и пляски Западного военного округа, ездил с концертами для таких же срочников, как и сам. В армии не остался, вернулся в Казань, закончил музыкальный колледж и поступил в консерваторию. На первом курсе, прошлой весной, мне удалось поучаствовать в опере «Укрощение строптивой» Виссариона Шабалина, которую поставила наша Оперная студия при консерватории. Меня заметил руководитель оркестра Tatarica Ринат Халитов, и я начал свою концертную деятельность, — рассказал Виталий Кодяков.

Виталий Кодяков — студент вокального факультета Казанской консерватории, класс заслуженной артистки России Раиды Ермохиной

«Надеюсь, до драки не дойдет»

Третьим на просушивании выступил еще один солист Камерного хора Татарстана Салават Шафиков. В 2014 году он окончил Альметьевский музыкальный колледж им. Ф. Яруллина по специальности «Академический вокал», в 2018 г. — Оренбургский государственный институт искусств им. Ростроповичей. Он исполнил арию Ленского из «Евгения Онегина» и романс Якова Дубравина «Где б ни был я».

— Шаляпинская стипендия, которой в этом году исполняется уже 25 лет, — своеобразный бренд нашего музея. Когда я год назад участвовала в заседании оргкомитета по присуждению премий, все было очень динамично, правда, оценивали мы претендентов только по предоставленным ими документам, но и тогда велись жаркие споры. Сегодня мы встречаем нашу молодежь впервые в очном формате — не знаю, упростит или усложнит это нам задачу, но обсуждение будет по-прежнему закрытым. Надеюсь, что до драки не дойдет, — пошутила председатель жюри, и.о. гендиректора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

Алиса Вяткина: «Шаляпинская стипендия, которой в этом году исполняется уже 25 лет, — своеобразный бренд нашего музея»

Среди членов жюри были не только музыкальные, но и литературные деятели. Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова не раз принимала участие в музыкальных проектах и даже сама инициировала их:

— Я не первый раз участвую в обсуждениях, но, на мой взгляд, выступление «живьем», если такая возможность есть, всегда интереснее и ярче. Понятно, что по нынешним временам это крайне сложно. До концерта я не знала, кого мы будем обсуждать, но вполне возможно, что я уже слышала этих певцов, поскольку сама принимаю живое участие в музыкальной жизни города.

Имя получателя стипендии будет строго храниться в тайне до 13 февраля.

1 / 21 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов