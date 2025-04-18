ФСБ пресекла деятельность участницы террористической организации в Казани
Управление ФСБ России по Татарстану прекратило деятельность участницы запрещенной международной террористической организации. Обвиняемая, находясь в Казани, участвовала в собраниях организации, изучала экстремистскую литературу и вербовала местных жителей.
По данным ведомства, она приобрела навыки манипуляции религиозными чувствами граждан для оправдания деятельности террористической организации.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Напомним, что недавно управлением ФСБ России по Татарстану также была пресечена деятельность жителя Казани, подозреваемого в пособничестве террористическим структурам.
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