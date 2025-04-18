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ФСБ пресекла деятельность участницы террористической организации в Казани

11:30, 18.04.2025
ФСБ пресекла деятельность участницы террористической организации в Казани
Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану прекратило деятельность участницы запрещенной международной террористической организации. Обвиняемая, находясь в Казани, участвовала в собраниях организации, изучала экстремистскую литературу и вербовала местных жителей.

По данным ведомства, она приобрела навыки манипуляции религиозными чувствами граждан для оправдания деятельности террористической организации.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что недавно управлением ФСБ России по Татарстану также была пресечена деятельность жителя Казани, подозреваемого в пособничестве террористическим структурам.

Матвей Гавриков

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